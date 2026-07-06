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06. júla 2026
Austrálsky premiér sa ospravedlnil za poznámku, že by sa najradšej vyspal s Kylie Minogue
Anthony Albanese čelí kritike po výrokoch v podcaste, kde priznal, že by so speváčkou chodil, oženil sa s ňou aj sa s ňou vyspal.
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Austrálsky premiér Anthony Albanese sa v pondelok ospravedlnil za výroky o popovej hviezde Kylie Minogue, ktoré zazneli počas vystúpenia v komediálnom podcaste a vyvolali v krajine politickú aj mediálnu kritiku.
Zaľúbený premiér
Predseda vlády dostal otázku, ktorého austrálskeho zabávača/zabávačku by si vybral na randenie, manželstvo alebo sex.
Albanese sa najprv pokúsil odpovedi vyhnúť, napokon však spomenul Kylie Minogue. Keď sa ho moderátorka Nikki Osbornová spýtala, či by si speváčku vybral vo všetkých troch kategóriách vrátane sexu, odpovedal: „Vo všetkých prípadoch áno.“
Hneď sa ospravedlnil
Výrok premiéra sa okamžite stal predmetom kritiky. Opozícia aj časť verejnosti mu vyčítali nevhodné správanie a neúctivý tón voči jednej z najznámejších austrálskych umelkýň.
Jeden z poslancov označil Albaneseho vystúpenie za prejav chybného úsudku a správanie, ktoré sa nehodí k úradu predsedu vlády.
Pod rastúcim tlakom premiér napokon ustúpil a prostredníctvom svojho úradu vydal ospravedlnenie. „Za tieto výroky sa bezvýhradne ospravedlňujem,“ uviedol.
Najväčšia hviezda
Kylie Minogue patrí k najúspešnejším austrálskym umelcom všetkých čias. Medzinárodnú popularitu získala po účinkovaní v seriáli Neighbours (Susedia) a následne počas desaťročí úspešnej hudobnej kariéry.
V Austrálii ju médiá často označujú za „princeznú popu“ a dlhodobo patrí medzi najrešpektovanejšie osobnosti verejného života.
Zdroj: SITA.sk - Austrálsky premiér sa ospravedlnil za poznámku, že by sa najradšej vyspal s Kylie Minogue © SITA Všetky práva vyhradené.
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