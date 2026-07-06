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06. júla 2026

Ruské rakety zasiahli Kyjev, útok si vyžiadal najmenej desať obetí


Tagy: Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine

K útoku došlo deň pred samitom NATO v Ankare, obe strany zároveň zintenzívňujú údery hlboko v tyle protivníka. Najmenej desať ľudí zahynulo a desiatky ďalších ...



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russia_ukraine_war_27_17 676x451 6.7.2026 (SITA.sk) - K útoku došlo deň pred samitom NATO v Ankare, obe strany zároveň zintenzívňujú údery hlboko v tyle protivníka.

Najmenej desať ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri pondelňajšom ruskom raketovom útoku na Kyjev a jeho okolie.


Úrady uviedli, že Rusko použilo balistické rakety a zasiahlo viaceré obytné oblasti. K útoku došlo len deň pred začiatkom samitu NATO v tureckej Ankare, na ktorom sa očakávajú rokovania o vojne na Ukrajine.



Balistické rakety


Podľa novinárov agentúry AFP bolo v ukrajinskej metropole počas noci počuť viac než desať silných explózií.


Následne sa nad mestom objavili záblesky sprevádzané ďalšími výbuchmi, keď ukrajinská protivzdušná obrana zasahovala proti prichádzajúcim raketám.


„Nepriateľ útočí balistickými raketami,“ uviedol šéf vojenskej správy Kyjevskej oblasti Tymur Tkačenko. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko potvrdil aktiváciu protivzdušnej obrany a vyzval obyvateľov, aby zostali v krytoch.



Mŕtvi a zranení


Podľa úradov zahynulo deväť ľudí priamo v Kyjeve a ďalší človek v Bučianskom okrese severozápadne od hlavného mesta.


Najmenej 50 osôb utrpelo zranenia. Útok zároveň spôsobil štyri požiare v obytných budovách. „Na miestach, kde ľudia dnes v noci jednoducho spali,“ povedal Tkačenko. Neskôr dodal: „Neexistujú slová, ktoré by zmiernili túto bolesť.“



Útočí aj Ukrajina


Súčasne pokračujú aj ukrajinské útoky hlboko na území kontrolovanom Ruskom. Kyjev v posledných týždňoch čoraz častejšie útočí na energetickú infraštruktúru v Rusku s cieľom oslabiť schopnosť Moskvy viesť vojnu. Terčom sa stávajú aj územia pod ruskou kontrolou ešte spred invázie vo februári 2022.


Šéf Ruskom dosadenej správy anektovaného Krymu Michail Razvožajev uviedol, že ukrajinský útok pri Sevastopole dočasne prerušil dodávky elektriny.


Starosta Moskvy Sergej Sobianin zároveň oznámil, že ruská protivzdušná obrana zostrelila niekoľko vĺn dronov smerujúcich k ruskej metropole.



Trump a Zelenskyj


Biely dom potvrdil, že americký prezident Donald Trump sa v stredu na okraj samitu NATO stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.


Podľa nemenovaného vysokopostaveného amerického predstaviteľa bude témou rokovania najmä ukončenie vojny. Trump následne plánuje telefonický rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v snahe oživiť stagnujúce mierové úsilie.



Boje na okupovaných územiach


Boje medzitým pokračujú aj na východe Ukrajiny. Prezident Zelenskyj v nedeľu uviedol, že ukrajinské jednotky naďalej bránia strategicky významné mesto Kosťantynivka v Doneckej oblasti, ktoré Moskva v uplynulých dňoch vyhlásila za dobyté.


„Boje o Kosťantynivku pokračujú,“ zdôraznil Zelenskyj a odmietol ruské tvrdenia o ovládnutí mesta.




Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety zasiahli Kyjev, útok si vyžiadal najmenej desať obetí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky Vojna na Ukrajine
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