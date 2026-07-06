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06. júla 2026

Remišová: Fico znevažuje cyrilo-metodskú tradíciu, pozvanie na akciu som odmietla – VIDEO


Tagy: Poslankyňa parlamentu Premiér Slovenskej republiky Sviatok svätého Cyrila a Metoda

Veronika Remišová pripomína aj objednávky spojené s prenájmom priestorov reštaurácie a parkoviska. Predsedníčka strany



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6.7.2026 (SITA.sk) - Veronika Remišová pripomína aj objednávky spojené s prenájmom priestorov reštaurácie a parkoviska.


Predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová upozorňuje, že vláda Roberta Fica znevažuje odkaz sv. Cyrila a Metoda a upozorňuje na ďalšie objednávky súvisiace s podujatím úradu vlády.

Podľa Remišovej Fico znevažuje cyrilo-metodskú tradíciu. "Zo sviatku viery, vzdelanosti a pokory spravili oslavu papalášizmu a obžerstva, na ktorú sa výdavky stále navyšujú," tvrdí líderka Za ľudí.

„Už pred vyše týždňom som upozornila, že Ficov Úrad vlády si objednal zabezpečenie osláv na Devíne za takmer štvrť milióna eur, kde len bizarná show s premietaním na hradné bralo stojí cez 35-tisíc eur. Už vtedy bolo jasné, že celkový účet bude ešte oveľa vyšší a že nejde o dôstojnú pripomienku odkazu našich vierozvestcov, ale o megalomanskú vládnu šou,“ uviedla Remišová.

Remišová pripomína aj objednávky spojené s prenájmom priestorov reštaurácie a parkoviska. „Len za prenájom priestorov reštaurácie boli schopní vyhodiť vyše 1 200 eur, pričom reálna útrata v tomto drahom podniku bude určite omnoho vyššia. A k tomu si ešte prenajímajú parkovisko za takmer 5-tisíc eur,“ povedala Remišová.

Predsedníčka strany Za ľudí zároveň zdôraznila, že pozvanie na oslavy ako predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií odmietla. „Pozvanie som odmietla, pretože sa nechcem zúčastňovať na akcii, ktorá znevažuje cyrilo-metodskú tradíciu. Sviatok sv. Cyrila a Metoda nemá byť o papalášstve, okázalosti a obžerstve. Je o pokore, kultúrnosti, úcte k vzdelaniu a viere,“ dodala Remišová.


Zdroj: SITA.sk - Remišová: Fico znevažuje cyrilo-metodskú tradíciu, pozvanie na akciu som odmietla – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poslankyňa parlamentu Premiér Slovenskej republiky Sviatok svätého Cyrila a Metoda
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