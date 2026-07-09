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 24hod.sk    Šport

09. júla 2026

Austrálsky šprintér Gout má po sezóne a vynechá svetový šampionát do 20 rokov pre vážne zranenie


Tagy: Diamantová liga IAAF

Talentovaný 18-ročný šprintér Gout Gout si musí dať pauzu po vážnom zranení, ktoré utrpel počas tréningu. Mladý austrálsky šprintér Gout Gout nemôže štartovať na svetovom šampionáte atlétov ...



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japan_athletics_worlds_32052 676x451 9.7.2026 (SITA.sk) - Talentovaný 18-ročný šprintér Gout Gout si musí dať pauzu po vážnom zranení, ktoré utrpel počas tréningu.


Mladý austrálsky šprintér Gout Gout nemôže štartovať na svetovom šampionáte atlétov do 20 rokov, ktorý sa v prvej polovici augusta uskutoční v americkom Eugene. Dôvodom je vážne zranenie zadného stehenného svalu, ktoré utrpel počas tréningu v Brisbane.

Stále iba 18-ročný atlét, ktorý si získal obrovskú pozornosť športovej verejnosti vďaka impozantnému výkonu na 200 metrov, vyhral aprílový národný šampionát výkonom 19,67 sekundy, čo je čas lepší ako mal Usain Bolt v rovnakom veku. V júni debutoval v prestížnej Diamond League v nórskom Osle.

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Gout sa rozhodol vynechať Hry Commonwealthu v Glasgowe, aby sa mohol sústrediť na spomenutý šampionát v USA. Jeho sezóna sa však náhle skončila.

"Bohužiaľ, včera som počas tréningu v Brisbane utrpel zranenie ľavého zadného stehenného svalu. Dnes ráno som dostal výsledky vyšetrenia magnetickou rezonanciou, ktoré neprinášajú dobré správy. Budúci mesiac totiž nebudem môcť nastúpiť na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Eugene," uviedol mladík na sociálnych sieťach.



Vyšetrenie ukázalo natrhnutie stupňa tri, čo si zvyčajne vyžaduje niekoľko mesiacov rehabilitácie. "Zameriam sa teraz na rehabilitáciu v najbližších týždňoch a mesiacoch a uistím sa, že sa vrátim v roku 2027 lepší, silnejší a rýchlejší," doplnil.

Vedenie austrálskej atletiky vyjadrilo podporu Gouta pri jeho rekonvalescencii a je presvedčené, že mladík má pred sebou ešte dlhú a vzrušujúcu kariéru. "Gout za posledné roky podával fenomenálne výkony a pred ním je dlhá a vzrušujúca atletická kariéra. Táto situácia je sklamaním pre neho aj pre jeho fanúšikov, ale bohužiaľ zranenia sú súčasťou športu. Je dôležité, aby si vzal čas na rehabilitáciu, zotavenie a návrat na dráhu, keď bude pripravený na súťaž," uviedol hovorca zväzu.


Zdroj: SITA.sk - Austrálsky šprintér Gout má po sezóne a vynechá svetový šampionát do 20 rokov pre vážne zranenie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diamantová liga IAAF
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