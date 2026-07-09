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09. júla 2026
Vzájomná nenávisť zrejme ešte vrastie. Fanúšikovia Paraguaja zapálili Mbappého figurínu – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
V minulosti sa spaľovala figurína Judáša za zradu Ježiša. V súčasnosti sa spáli nepopulárna postava. Znechutení Paraguajčania spálili figurínu Kyliana Mbappého počas každoročného festivalu San ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - V minulosti sa spaľovala figurína Judáša za zradu Ježiša. V súčasnosti sa spáli nepopulárna postava.
Znechutení Paraguajčania spálili figurínu Kyliana Mbappého počas každoročného festivalu San Juan Ara, len niekoľko hodín po tom, čo Francúzsko vyradilo juhoamerickú krajinu z majstrovstiev sveta vo futbale v osemfinále.
Zábery ukazujú zavesenú bábiku s menom "Mbappé" napísaným na hrudi. Tento zvyk je súčasťou tradície Judáš Kái, v rámci ktorej sa každý rok počas festivalu spáli figurína "nepopulárnej" osobnosti.
V minulosti sa spaľovala figurína Judáša za zradu Ježiša. V súčasnosti sa spáli nepopulárna postava. Keďže v krajine žili futbalom, po prehre s Francúzskom sa vybral jediný strelec gólu v dueli.
Obyvatelia Paraguaja sa na neho hnevajú aj preto, lebo po konci stretnutia odmietol podanie ruky s brankárom a radšej šiel oslavovať s fanúšikmi "galského kohúta".
Zápas vyvolal kritiku od mnohých športových osobností a fanúšikov, ktorá vyvrcholila "opovrhnutiahodnými" a "rasistickými" komentármi senátorky Celeste Amarillovej namierenými proti najlepšiemu francúzskemu strelcovi.
Paraguajská vláda i Organizácia Spojených národov tieto komentáre odsúdili a Francúzska futbalová federácia oznámila, že proti političke podá žalobu.
Zdroj: SITA.sk - Vzájomná nenávisť zrejme ešte vrastie. Fanúšikovia Paraguaja zapálili Mbappého figurínu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Znechutení Paraguajčania spálili figurínu Kyliana Mbappého počas každoročného festivalu San Juan Ara, len niekoľko hodín po tom, čo Francúzsko vyradilo juhoamerickú krajinu z majstrovstiev sveta vo futbale v osemfinále.
Zábery ukazujú zavesenú bábiku s menom "Mbappé" napísaným na hrudi. Tento zvyk je súčasťou tradície Judáš Kái, v rámci ktorej sa každý rok počas festivalu spáli figurína "nepopulárnej" osobnosti.
V minulosti sa spaľovala figurína Judáša za zradu Ježiša. V súčasnosti sa spáli nepopulárna postava. Keďže v krajine žili futbalom, po prehre s Francúzskom sa vybral jediný strelec gólu v dueli.
Obyvatelia Paraguaja sa na neho hnevajú aj preto, lebo po konci stretnutia odmietol podanie ruky s brankárom a radšej šiel oslavovať s fanúšikmi "galského kohúta".
???????????????? FLASH | Un mannequin à l’effigie de Kylian Mbappé a été brûlé au Paraguay.pic.twitter.com/dtrQ8VsuPL
— AlertesInfos (@AlertesInfos) July 8, 2026
Zápas vyvolal kritiku od mnohých športových osobností a fanúšikov, ktorá vyvrcholila "opovrhnutiahodnými" a "rasistickými" komentármi senátorky Celeste Amarillovej namierenými proti najlepšiemu francúzskemu strelcovi.
Paraguajská vláda i Organizácia Spojených národov tieto komentáre odsúdili a Francúzska futbalová federácia oznámila, že proti političke podá žalobu.
Zdroj: SITA.sk - Vzájomná nenávisť zrejme ešte vrastie. Fanúšikovia Paraguaja zapálili Mbappého figurínu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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