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 24hod.sk    Šport

09. júla 2026

Vzájomná nenávisť zrejme ešte vrastie. Fanúšikovia Paraguaja zapálili Mbappého figurínu – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

V minulosti sa spaľovala figurína Judáša za zradu Ježiša. V súčasnosti sa spáli nepopulárna postava. Znechutení Paraguajčania spálili figurínu Kyliana Mbappého počas každoročného festivalu San ...



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aptopix_paraguay_france_wcup_soccer_9_165 676x451 9.7.2026 (SITA.sk) - V minulosti sa spaľovala figurína Judáša za zradu Ježiša. V súčasnosti sa spáli nepopulárna postava.


Znechutení Paraguajčania spálili figurínu Kyliana Mbappého počas každoročného festivalu San Juan Ara, len niekoľko hodín po tom, čo Francúzsko vyradilo juhoamerickú krajinu z majstrovstiev sveta vo futbale v osemfinále.

Zábery ukazujú zavesenú bábiku s menom "Mbappé" napísaným na hrudi. Tento zvyk je súčasťou tradície Judáš Kái, v rámci ktorej sa každý rok počas festivalu spáli figurína "nepopulárnej" osobnosti.

V minulosti sa spaľovala figurína Judáša za zradu Ježiša. V súčasnosti sa spáli nepopulárna postava. Keďže v krajine žili futbalom, po prehre s Francúzskom sa vybral jediný strelec gólu v dueli.

Obyvatelia Paraguaja sa na neho hnevajú aj preto, lebo po konci stretnutia odmietol podanie ruky s brankárom a radšej šiel oslavovať s fanúšikmi "galského kohúta".

Zápas vyvolal kritiku od mnohých športových osobností a fanúšikov, ktorá vyvrcholila "opovrhnutiahodnými" a "rasistickými" komentármi senátorky Celeste Amarillovej namierenými proti najlepšiemu francúzskemu strelcovi.

Paraguajská vláda i Organizácia Spojených národov tieto komentáre odsúdili a Francúzska futbalová federácia oznámila, že proti političke podá žalobu.


Zdroj: SITA.sk - Vzájomná nenávisť zrejme ešte vrastie. Fanúšikovia Paraguaja zapálili Mbappého figurínu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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