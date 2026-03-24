 Utorok 24.3.2026
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Z domova

24. marca 2026

Auto, ktoré v Košiciach vletelo do podchodu, šoféroval policajt Úradu inšpekčnej služby


Tagy: Dopravná nehoda

Auto, ktoré po havárii v nedeľu 22. marca skončilo v košickom podchode, šoféroval príslušník policajnej inšpekcie. Informoval o tom



657046341_1419978226838921_2121300878389582517_n 676x451 24.3.2026 (SITA.sk) - Auto, ktoré po havárii v nedeľu 22. marca skončilo v košickom podchode, šoféroval príslušník policajnej inšpekcie. Informoval o tom spravodajský portál Aktuality.sk, pre ktorý to potvrdila hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová. Policajt by podľa portálu mal prísť o prácu.


„Úrad inšpekčnej služby sa až dnes dozvedel informácie k okolnostiam vzniku predmetnej dopravnej nehody, ako aj to, že ju mal spôsobiť príslušník Policajného zboru zaradený na Úrade inšpekčnej služby. Na základe prvotných informácií, ako aj následnom preverení aktuálneho stavu priebehu dokumentovania dopravnej nehody Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Košice, príslušný nadriadený ihneď po doručení spisu a zosumarizovaní ďalších relevantných skutočností začne prepúšťacie konanie v súlade so zákonom o služobnom pomere príslušníkov PZ,“ uviedla pre Aktuality.sk Dobiášová.

Spravodajský portál pripomína, že k nehode došlo v nedeľu 22. marca na Moldavskej ceste v Košiciach. Vodič podľa polície neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam ani stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty, prerazil zábradlie a s vozidlom skončil v podchode.


Zdroj: SITA.sk - Auto, ktoré v Košiciach vletelo do podchodu, šoféroval policajt Úradu inšpekčnej služby

