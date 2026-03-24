 Utorok 24.3.2026
 24hod.sk    Z domova

24. marca 2026

Ministerstvo vnútra sťahuje 300 zamestnancov do prenajatej budovy, existujúce objekty sú v zlom stave


Tagy: Administratíva Prenájom priestorov Štátna správa

Ministerstvo vnútra uzatvorilo zmluvu o nájme nebytových priestorov a nájme parkovacích miest v administratívnej budove Panon Office na Panónskej ceste v ...



gettyimages 1284066336 676x451 24.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra uzatvorilo zmluvu o nájme nebytových priestorov a nájme parkovacích miest v administratívnej budove Panon Office na Panónskej ceste v Bratislave s cieľom zabezpečiť dôstojné, bezpečné a efektívne pracovné podmienky pre vybrané organizačné útvary rezortu, ktoré v súčasnosti pôsobia v nevyhovujúcich priestoroch.


Ako rezort ďalej informoval, doterajšie sídla niektorých organizačných útvarov ministerstva sa totiž dlhodobo nachádzajú v nevyhovujúcom, až zlom technickom stave. V niektorých prípadoch ide o objekty, kde podľa ministerstva dochádza k závažným poruchám, ako sú vypadávajúce okenné prvky, opadávajúca fasáda či zatekanie strešných konštrukcií. Takýto stav podľa rezortu predstavuje nielen prevádzkové obmedzenia, ale aj reálne bezpečnostné riziko pre zamestnancov a návštevníkov týchto objektov.

Mesačné nájomné je 140-tisíc eur


„Nové priestory umožnia presun viacerých kľúčových útvarov rezortu vnútra, vrátane Kancelárie splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu a štátneho tajomníka MV SR Michala Kaliňáka, sekcie verejnej správy, sekcie krízového riadenia či Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, do jednej modernej administratívnej budovy. Tento krok prispeje k lepšej koordinácii činností, efektívnejšiemu riadeniu a kvalitnejšiemu výkonu verejnej správy. Presun sa bude týkať zhruba 300 zamestnancov rezortu vnútra," zdôraznil rezort.

Do nových priestorov budú podľa ministerstva zároveň presunuté aj pracoviská, ktoré doposiaľ sídlili v iných prenajatých objektoch. „Z ekonomického hľadiska ide o hospodárne riešenie. Uzatvoreniu zmluvy so spoločnosťou Capital Park s. r. o. ako prenajímateľom predchádzal prieskum trhu realizovaný telefonickou formou, ktorého cieľom bolo overiť dostupnosť a cenovú úroveň porovnateľných administratívnych priestorov v Bratislave,“ uviedlo ministerstvo vnútra s tým, že mesačná výška nájmu je 140-tisíc eur, vrátane 130 parkovacích miest.

Rekonštrukcia by bola neefektívna


Táto suma podľa rezortu zodpovedá aktuálnym trhovým podmienkam pre porovnateľné administratívne priestory v Bratislave a zohľadňuje rozsah poskytovaných služieb, technický štandard budovy, ako aj jej kapacitné možnosti.

Ministerstvo týmto krokom zároveň eliminuje potrebu investovať značné finančné prostriedky do opráv a údržby technicky nevyhovujúcich objektov, ktorých rekonštrukcia by bola dlhodobá, finančne náročná a vzhľadom na ich stav a dispozičné obmedzenia neefektívna.

„Uzatvorením zmluvy ministerstvo reaguje na dlhodobo neudržateľný stav existujúcich budov a vytvára predpoklady pre stabilné, bezpečné a efektívne fungovanie svojich organizačných útvarov v nasledujúcich rokoch," dodal rezort.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra sťahuje 300 zamestnancov do prenajatej budovy, existujúce objekty sú v zlom stave © SITA Všetky práva vyhradené.

