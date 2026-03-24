Utorok 24.3.2026
Meniny má Gabriel
24. marca 2026
Ministerstvo vnútra sťahuje 300 zamestnancov do prenajatej budovy, existujúce objekty sú v zlom stave
Ministerstvo vnútra uzatvorilo zmluvu o nájme nebytových priestorov a nájme parkovacích miest v administratívnej budove Panon Office na Panónskej ceste v ...
24.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra uzatvorilo zmluvu o nájme nebytových priestorov a nájme parkovacích miest v administratívnej budove Panon Office na Panónskej ceste v Bratislave s cieľom zabezpečiť dôstojné, bezpečné a efektívne pracovné podmienky pre vybrané organizačné útvary rezortu, ktoré v súčasnosti pôsobia v nevyhovujúcich priestoroch.
Ako rezort ďalej informoval, doterajšie sídla niektorých organizačných útvarov ministerstva sa totiž dlhodobo nachádzajú v nevyhovujúcom, až zlom technickom stave. V niektorých prípadoch ide o objekty, kde podľa ministerstva dochádza k závažným poruchám, ako sú vypadávajúce okenné prvky, opadávajúca fasáda či zatekanie strešných konštrukcií. Takýto stav podľa rezortu predstavuje nielen prevádzkové obmedzenia, ale aj reálne bezpečnostné riziko pre zamestnancov a návštevníkov týchto objektov.
„Nové priestory umožnia presun viacerých kľúčových útvarov rezortu vnútra, vrátane Kancelárie splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu a štátneho tajomníka MV SR Michala Kaliňáka, sekcie verejnej správy, sekcie krízového riadenia či Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, do jednej modernej administratívnej budovy. Tento krok prispeje k lepšej koordinácii činností, efektívnejšiemu riadeniu a kvalitnejšiemu výkonu verejnej správy. Presun sa bude týkať zhruba 300 zamestnancov rezortu vnútra," zdôraznil rezort.
Do nových priestorov budú podľa ministerstva zároveň presunuté aj pracoviská, ktoré doposiaľ sídlili v iných prenajatých objektoch. „Z ekonomického hľadiska ide o hospodárne riešenie. Uzatvoreniu zmluvy so spoločnosťou Capital Park s. r. o. ako prenajímateľom predchádzal prieskum trhu realizovaný telefonickou formou, ktorého cieľom bolo overiť dostupnosť a cenovú úroveň porovnateľných administratívnych priestorov v Bratislave,“ uviedlo ministerstvo vnútra s tým, že mesačná výška nájmu je 140-tisíc eur, vrátane 130 parkovacích miest.
Táto suma podľa rezortu zodpovedá aktuálnym trhovým podmienkam pre porovnateľné administratívne priestory v Bratislave a zohľadňuje rozsah poskytovaných služieb, technický štandard budovy, ako aj jej kapacitné možnosti.
Ministerstvo týmto krokom zároveň eliminuje potrebu investovať značné finančné prostriedky do opráv a údržby technicky nevyhovujúcich objektov, ktorých rekonštrukcia by bola dlhodobá, finančne náročná a vzhľadom na ich stav a dispozičné obmedzenia neefektívna.
„Uzatvorením zmluvy ministerstvo reaguje na dlhodobo neudržateľný stav existujúcich budov a vytvára predpoklady pre stabilné, bezpečné a efektívne fungovanie svojich organizačných útvarov v nasledujúcich rokoch," dodal rezort.
Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra sťahuje 300 zamestnancov do prenajatej budovy, existujúce objekty sú v zlom stave © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesačné nájomné je 140-tisíc eur
Rekonštrukcia by bola neefektívna
Auto, ktoré v Košiciach vletelo do podchodu, šoféroval policajt Úradu inšpekčnej služby
Eurokomisár McGrath navštívil Úrad na ochranu oznamovateľov, diskutoval s jeho predsedníčkou
