|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. marca 2026
V bardejovskej mestskej časti Dlhá Lúka vypukol požiar, evakuovať museli vyše 30 ľudí
V bardejovskej mestskej časti Dlhá Lúka horeli obydlia, evakuovali vyše tri desiatky ľudí. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru ...
Zdieľať
24.3.2026 (SITA.sk) - V bardejovskej mestskej časti Dlhá Lúka horeli obydlia, evakuovali vyše tri desiatky ľudí. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, k požiaru došlo v utorok v poludňajších hodinách. V daných obydliach bývalo 33 ľudí.
„Podľa predbežných informácií, od zisťovateľa príčin požiaru, mal požiar vzniknúť od elektroinštalácie. Celkovo bolo evakuovaných 33 osôb, nedošlo k zraneniu ani jednej z nich,” uvádza polícia. Doplnila, že na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, udalosť dokumentovali a vykonávali potrebné procesné úkony. „Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin všeobecné ohrozenie,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - V bardejovskej mestskej časti Dlhá Lúka vypukol požiar, evakuovať museli vyše 30 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
