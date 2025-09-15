Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

15. septembra 2025

Autobiografia „Spare“ Harryho nebola pomstou. Princ tvrdí, že chcel len opraviť skreslené príbehy o sebe


Princ Harry obhajuje svoju autobiografiu „Spare“. Trvá na tom, že po jej vydaní pred viac ako dvoma rokmi, ktoré vyvolalo napätie v britskej kráľovskej rodine, nemá žiadne ...



japan_prince_harry_37598 676x451 15.9.2025 (SITA.sk) - Princ Harry obhajuje svoju autobiografiu „Spare“. Trvá na tom, že po jej vydaní pred viac ako dvoma rokmi, ktoré vyvolalo napätie v britskej kráľovskej rodine, nemá žiadne výčitky.


„Nemyslím si, že som si prial svoje špinavé prádlo prať na verejnosti,“ povedal mladší syn kráľa Karola III. v rozhovore pre denník The Guardian. „Bola to ťažká správa, ale urobil som to najlepším možným spôsobom. Moje svedomie je čisté,“ zdôraznil Harry.

Bestseller, ktorý rozhneval palác


Jeho kniha, ktorá ponúka nekompromisný pohľad na kráľovskú rodinu a niekedy aj nepríjemne detailný opis jeho života ako princa, sa po vydaní v januári 2023 rýchlo predávala. Harry však svojimi otvorenými kritikami iných členov rodiny, vrátane manželky svojho brata Catherine a svojej nevlastnej matky Camille, rozčúlil Buckinghamský palác. Po vydaní knihy sa už aj tak napäté vzťahy medzi Harrym a zvyškom kráľovskej rodiny ešte viac zhoršili.

Harry v roku 2020 opustil kráľovské povinnosti a presťahoval sa so svojou manželkou Meghan, rodenou Markle, do Kalifornie. Pred svojou prekvapivou návštevou kráľa Karola v stredu nevidel svojho otca 19 mesiacov. Ich predchádzajúce stretnutie bolo vo februári 2024, keď Harry rýchlo pricestoval do Spojeného kráľovstva po tom, čo Karol oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu, na ktorú stále podstupuje liečbu.

Vojvoda zo Sussexu stále hľadá zmierenie


Napriek tomu, že sa Harry stiahol z kráľovských záležitostí, stále nesie titul vojvodu zo Sussexu. V rozhovore pre Guardian zdôraznil, že „Spare“ nie je „o pomste“, ale „o zodpovednosti“.

„Vieme, že otvorené vyjadrenia niektorých ľudí rozčuľujú a idú proti oficiálnemu naratívu,“ povedal Harry. „Kniha? Bola to séria opráv už existujúcich príbehov. Jeden pohľad bol prezentovaný a bolo potrebné ho opraviť.“ Harry už predtým vyjadril nádej na zmierenie s kráľom, pretože nevie, koľko času jeho otcovi ešte zostáva.


Zdroj: SITA.sk - Autobiografia „Spare“ Harryho nebola pomstou. Princ tvrdí, že chcel len opraviť skreslené príbehy o sebe © SITA Všetky práva vyhradené.

