15. septembra 2025

Rumunsko predvolalo ruského veľvyslanca po incidente s dronom, Moskva vinu odmieta a obviňuje Ukrajinu


Ruské veľvyslanectvo v Rumunsku označilo narušenie rumunského vzdušného priestoru dronom za provokáciu zo strany Ukrajiny. Udialo sa tak potom, ako bolo ...



15.9.2025 (SITA.sk) - Ruské veľvyslanectvo v Rumunsku označilo narušenie rumunského vzdušného priestoru dronom za provokáciu zo strany Ukrajiny. Udialo sa tak potom, ako bolo ruské veľvyslanectvo predvolané rumunským ministerstvom zahraničných vecí. Veľvyslanec Vladimir Lipajev uviedol, že obvinenia Rumunska, že za narušenie je zodpovedné Rusko, sú neopodstatnené.


„Všetky fakty vedú k presvedčeniu, že išlo o zámernú provokáciu kyjevského režimu,“ uviedlo ruské veľvyslanectvo a dodalo, že Bukurešť nedokázala konkrétne a presvedčivo odpovedať na otázky Ruska. Rumunsko zaznamenalo niekoľko prípadov, keď trosky dronov dopadli na jeho územie od februára 2022, odkedy Moskva vyslala svoje jednotky na Ukrajinu, najmä v súvislosti so zvýšenými útokmi Ruska na ukrajinské prístavy.

Rumunsko nahlásilo v sobotu večer, že jeho vzdušný priestor bol narušený ruským dronom. Ministerstvo obrany uviedlo, že rumunské stíhačky F-16 dron zachytili a sledovali, kým nezmizol z radarov. Dron neprelietaval nad obývanými oblasťami a nepredstavoval bezprostredné nebezpečenstvo pre obyvateľstvo.


Zdroj: SITA.sk - Rumunsko predvolalo ruského veľvyslanca po incidente s dronom, Moskva vinu odmieta a obviňuje Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

