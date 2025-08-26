Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Meniny má Samuel
 Zo zahraničia

26. augusta 2025

Autobus s 50 ľuďmi na palube sa na diaľnici zrazil s kamiónom



Na diaľnici v Česku v smere z Brna do Prahy sa v utorok dopoludnia zrazil autobus s kamiónom. V autobuse cestovalo 50 ľudí, ale podľa predbežných poznatkov sa nikto z cestujúcich nezranil. Ľahké poranenie utrpel iba ...



gettyimages 528423746 676x437 26.8.2025 (SITA.sk) - Na diaľnici v Česku v smere z Brna do Prahy sa v utorok dopoludnia zrazil autobus s kamiónom. V autobuse cestovalo 50 ľudí, ale podľa predbežných poznatkov sa nikto z cestujúcich nezranil. Ľahké poranenie utrpel iba vodič kamióna. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.


Nehoda sa stala krátko pred pol jedenástou dopoludnia. „Podľa prvotných informácií by v autobuse nemal byť nikto zranený," uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková. Zdravotný stav pasažierov záchranári preverili priamo na mieste.

Diaľnicu najprv uzavreli, ale krátko pred poludním obnovili premávku v ľavom pruhu. Presná príčina nehody zatiaľ nie je známa. Na mieste zasahujú aj hasiči, ktorí pomáhajú s odklonom dopravy.



Zdroj: SITA.sk - Autobus s 50 ľuďmi na palube sa na diaľnici zrazil s kamiónom © SITA Všetky práva vyhradené.

