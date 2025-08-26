|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 26.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Samuel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. augusta 2025
Autobus s 50 ľuďmi na palube sa na diaľnici zrazil s kamiónom
Na diaľnici v Česku v smere z Brna do Prahy sa v utorok dopoludnia zrazil autobus s kamiónom. V autobuse cestovalo 50 ľudí, ale podľa predbežných poznatkov sa nikto z cestujúcich nezranil. Ľahké poranenie utrpel iba ...
Zdieľať
26.8.2025 (SITA.sk) - Na diaľnici v Česku v smere z Brna do Prahy sa v utorok dopoludnia zrazil autobus s kamiónom. V autobuse cestovalo 50 ľudí, ale podľa predbežných poznatkov sa nikto z cestujúcich nezranil. Ľahké poranenie utrpel iba vodič kamióna. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.
Nehoda sa stala krátko pred pol jedenástou dopoludnia. „Podľa prvotných informácií by v autobuse nemal byť nikto zranený," uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková. Zdravotný stav pasažierov záchranári preverili priamo na mieste.
Diaľnicu najprv uzavreli, ale krátko pred poludním obnovili premávku v ľavom pruhu. Presná príčina nehody zatiaľ nie je známa. Na mieste zasahujú aj hasiči, ktorí pomáhajú s odklonom dopravy.
Zdroj: SITA.sk - Autobus s 50 ľuďmi na palube sa na diaľnici zrazil s kamiónom © SITA Všetky práva vyhradené.
Nehoda sa stala krátko pred pol jedenástou dopoludnia. „Podľa prvotných informácií by v autobuse nemal byť nikto zranený," uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková. Zdravotný stav pasažierov záchranári preverili priamo na mieste.
Diaľnicu najprv uzavreli, ale krátko pred poludním obnovili premávku v ľavom pruhu. Presná príčina nehody zatiaľ nie je známa. Na mieste zasahujú aj hasiči, ktorí pomáhajú s odklonom dopravy.
Zdroj: SITA.sk - Autobus s 50 ľuďmi na palube sa na diaľnici zrazil s kamiónom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Špeciálne ukrajinské jednotky zaútočili na ruskú logistiku na Kryme
Špeciálne ukrajinské jednotky zaútočili na ruskú logistiku na Kryme
<< predchádzajúci článok
Hlina a Holečková vypovedali na polícii pre údajné ohováranie v kauze podozrivých výmen pozemkov – VIDEO
Hlina a Holečková vypovedali na polícii pre údajné ohováranie v kauze podozrivých výmen pozemkov – VIDEO