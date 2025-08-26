Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 26.8.2025
 Samuel
26. augusta 2025

Špeciálne ukrajinské jednotky zaútočili na ruskú logistiku na Kryme


Tagy: Krym ukrajinský útok vojna na Ukrajine

Logistické objekty na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, ktoré zabezpečujú fungovanie a bojové zásobovanie jednotiek ruskej armády, sa stali terčom útoku ukrajinských špeciálnych jednotiek. Podľa tlačovej ...



gettyimages 1284073553 676x451 26.8.2025 (SITA.sk) - Logistické objekty na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, ktoré zabezpečujú fungovanie a bojové zásobovanie jednotiek ruskej armády, sa stali terčom útoku ukrajinských špeciálnych jednotiek. Podľa tlačovej služby špeciálnych síl Ukrajiny boli tieto objekty vyradené z prevádzky. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.


Kyjev nekonkretizoval, ktoré objekty boli zasiahnuté. Správy na sociálnych sieťach však naznačujú, že išlo o útok na železničnú infraštruktúru na stanici v meste Džankoj, ktoré je hlavným železničným uzlom na Kryme, a na stanici Krasnohvardijske.


Zdroj: SITA.sk - Špeciálne ukrajinské jednotky zaútočili na ruskú logistiku na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krym ukrajinský útok vojna na Ukrajine
