Utorok 26.8.2025
|Denník - Správy
Špeciálne ukrajinské jednotky zaútočili na ruskú logistiku na Kryme
Logistické objekty na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, ktoré zabezpečujú fungovanie a bojové zásobovanie jednotiek ruskej armády, sa stali terčom útoku ukrajinských špeciálnych jednotiek. Podľa tlačovej ...
26.8.2025 (SITA.sk) - Logistické objekty na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, ktoré zabezpečujú fungovanie a bojové zásobovanie jednotiek ruskej armády, sa stali terčom útoku ukrajinských špeciálnych jednotiek. Podľa tlačovej služby špeciálnych síl Ukrajiny boli tieto objekty vyradené z prevádzky. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.
Kyjev nekonkretizoval, ktoré objekty boli zasiahnuté. Správy na sociálnych sieťach však naznačujú, že išlo o útok na železničnú infraštruktúru na stanici v meste Džankoj, ktoré je hlavným železničným uzlom na Kryme, a na stanici Krasnohvardijske.
Zdroj: SITA.sk - Špeciálne ukrajinské jednotky zaútočili na ruskú logistiku na Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.
