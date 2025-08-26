Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2025

Hlina a Holečková vypovedali na polícii pre údajné ohováranie v kauze podozrivých výmen pozemkov – VIDEO


Tagy: Ohováranie Pozemky Vypovedanie

Opoziční poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková a



Zdieľať
hlina holeckova 676x447 26.8.2025 (SITA.sk) - Opoziční poslanci za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková a Alojz Hlina v utorok na polícii v Nitre vypovedali vo veci údajných ohováraní v kauze podozrivých výmen pozemkov v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ako Holečková uviedla, ohováranie sa malo konkrétne týkať zamýšľanej zámeny pozemkov za penzión v Radave v okrese Nové Zámky.

Praktiky ich neodradia


Musím povedať, že som nečakala, že za to, že sme ušetrili občanom peniaze – a to v čase konsolidácie – strávim pol dňa na polícii. Som však rada, že sa nám s Alojzom Hlinom podarilo tejto nevýhodnej výmene zabrániť, pretože občania Nitrianskeho kraja by na nej výrazne stratili. Takéto praktiky nás neodradia a budeme naďalej upozorňovať na podozrivé konania, ktoré sa v našej krajine dejú,“ uviedla Bajo Holečková.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Podľa poslanca Hlinu je samotné predvolanie poslancov na špeciálne oddelenie organizovaného zločinu absurdné. „Teraz máte možnosť vidieť slovenského Bonnie a Clyde. Takto si máme pripadať, keď nás predvolajú na sekciu organizovaného zločinu do Nitry? Toto malo skončiť maximálne na obvodnom oddelení, alebo byť rovno zhodené zo stola. Kto si dal tú námahu, že si tento spis vyžiadalo špeciálne oddelenie? Máme v krajine všetko porobené, že sa polícia venuje takýmto nepodstatným taľafatkám,“ pýta sa poslanec.

Chránia verejný záujem


Poslanci Národnej rady SR nesmú byť podľa Hlinu trestaní za to, že chránia verejný záujem. „Predvolávať poslancov za to, že bránia majetok Nitrianskeho samosprávneho kraja, je neospravedlniteľné. Ušetrili sme štyri milióny eur – aké majú byť očakávania od poslancov? Že budeme ticho sedieť, šúchať nohami a pozerať, ako sa kradne? Ako je možné, že päť hektárov v centre Nových Zámkov bolo ocenených na 26 eur za meter štvorcový, kým ministerstvo kultúry kupuje pozemky za 300 eur za meter?“ pýta sa Hlina.

Polícia by podľa neho mala riešiť nezrovnalosti v cenách, nie predvolávať poslancov, ktorí bránia verejný záujem. „Je to neospravedlniteľné. My však pokračujeme ďalej a nebudeme mlčať,“ uzavrel Hlina.


Zdroj: SITA.sk - Hlina a Holečková vypovedali na polícii pre údajné ohováranie v kauze podozrivých výmen pozemkov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ohováranie Pozemky Vypovedanie
