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27. septembra 2026
Danko odmieta, že SNS môže za problémy koalície. Poukazuje na odchody poslancov a Fica kritizuje za komunikáciu s partnermi
Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR predseda Slovenskej národnej strany Premiér Slovenskej republiky
SNS odmieta predčasné voľby. Slovenská národná strana (SNS) odmieta, že by Slovensko smerovalo k predčasným parlamentným voľbám, ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - SNS odmieta predčasné voľby.
Slovenská národná strana (SNS) odmieta, že by Slovensko smerovalo k predčasným parlamentným voľbám, národniari ich ani nechcú. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Zdôraznila, že SNS požaduje rešpektovanie svojich práv, koaličných dohôd a princípov, na ktorých bola postavená súčasná vládna koalícia.
Národniari takto zareagovali na dnešné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica, ktorý v relácii V politike v spravodajskej televízii TA3 naznačil, že na Slovensku by sa v januári budúceho roka mohli konať predčasné parlamentné voľby.
Uviedol to v kontexte súčasnej situácie v koalícii, a to najmä konfliktu medzi SNS a jej nominantom Tomášom Tarabom, ktorý zastáva post ministra životného prostredia. Tarabovo odvolanie má v súčasnosti na stole prezident, v prípade odvolania by sa mal vrátiť do parlamentu. „Môj odkaz je veľmi jasný. Ak sa chcú rozísť, tak nech dajú garancie. Ak ich nedajú, tak sa rozbije vláda,” povedal premiér.
„Pán premiér, prestaňte byť alibista. SNS nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Toto rozhodnutie je v rukách Smeru-SD,“ reagoval predseda SNS Andrej Danko. Útoky predsedu vlády na koaličného partnera považujú národniari za neprimerané a odmietajú vytváranie dojmu, že je to práve SNS, kto nesie zodpovednosť za súčasné problémy koalície.
Fico totiž v relácii kritizoval aj to, že už sa zaoberal vnútrostraníckymi problémami u oboch koaličných partnerov. „Pán predseda vlády, položte si ruku na srdce. Kritizujete Európsku komisiu, ale Maroš Šefčovič Vám neprekáža. Kritizujete Ukrajinu, ale pripravovali ste návštevu Volodymyra Zelenského. Hovoríte o vízii Slovenska do roku 2040, hoci ste už niekoľkonásobným premiérom Slovenskej republiky,“ uviedol Danko.
Šéf národniarov tiež pripomína vývoj vo vládnej koalícii, jeho strana podľa Danka v minulosti pristúpila na kompromisy v záujme zachovania stability vlády. Predseda SNS sa kriticky vyjadril aj k spôsobu, akým Fico riešil spory s niektorými poslancami a politickými partnermi.
„Povedzte ľuďom pravdu o tom, kto dnes odchádza zo SNS a kto opúšťa iné koaličné strany. SNS predsa ustúpila a Vy ste uzavreli dohodu s Huliakom, ktorý, nech je akýkoľvek, sa nespráva tak ako Migaľ a Šalitroš, ktorí si zobrali ministerstvá. A presne to bola tá chyba, pán predseda vlády, keď ste im ustúpili. Zo SNS dnes nikto neodchádza. Problémy s poslancami vznikajú inde. Napriek tomu sa terčom útokov opäť stáva SNS,“ vravel Danko.
Predseda SNS považuje za rozporuplný aj postoj Fica k prípadným predčasným voľbám. „Keď by SNS spolu s opozíciou hlasovala za odvolanie ministra Tomáša Tarabu, máme byť podľa Vás ‚mešuge‘. Ak by však Smer-SD spolu s opozíciou hlasoval za predčasné voľby, potom to má byť v poriadku? Takýto meter odmietam,“ povedal Danko.
Jeho strana poukázala aj na rozpory medzi verejnými vyhláseniami vlády a jej konkrétnymi rozhodnutiami v zahraničnej politike. „Hovoríte, že nechcete vojnu, ale súhlasíte s vysielaním slovenských vojakov mimo územia Slovenskej republiky. Hovorili ste ‚ani náboj na Ukrajinu‘, zároveň však vláda pokračovala v kontaktoch s ukrajinským vedením. Politika musí byť čitateľná a dôveryhodná,“ vraví Danko.
Kritizoval aj spôsob komunikácie premiéra s koaličnými partnermi. „Pán predseda vlády, už som Vám to povedal veľakrát: neviete sa správať ku koaličným partnerom. Ak sa budú dohody meniť podľa aktuálnej politickej potreby, kto si v budúcnosti sadne s Vami za jeden stôl?“ spytoval sa. Dodal, že koalícia nemôže fungovať tak, že jeden partner bude rozhodovať a ostatní partneri majú iba poslúchať.
SNS tiež vyslovila požiadavku na to, aby sa vláda väčšmi venovala ekonomickým a vnútropolitickým problémom Slovenska. Poukázala na otázku strategických podnikov, energetiky, postavenia zahraničných investorov alebo transakčnú daň. „Hovoríme o energetickej suverenite, ale Slovensko nemá plnú kontrolu nad svojimi strategickými energetickými aktívami. Hovoríme o obrane slovenských záujmov, ale zahraničným investorom poskytujeme rozsiahle výhody. Jeden deň počujeme, že transakčná daň sa zruší, na druhý deň už takéto rozhodnutie neplatí. Takto sa nedá budovať dôvera občanov ani podnikateľov,“ uviedol predseda národniarov.
Danko akcentoval, že základom politickej spolupráce musí byť dodržiavanie dohôd a politická zodpovednosť. „Pre mňa je dôležité držať slovo a mať charakter. V mnohých veciach som Robertovi Ficovi veril, rovnako ako mu verilo množstvo občanov. Slovensko však potrebuje riešenia svojich reálnych problémov. Ak ich vláda nebude riešiť, ľuďom bude napokon jedno, či je pri moci Fico, Matovič alebo Progresívne Slovensko,“ myslí si.
SNS teda odmietla, aby bola označovaná za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii, či za politickú silu, ktorá presadzuje predčasné voľby. Strana zdôraznila, že predčasné voľby nežiada, no požaduje dodržiavanie dohôd, rešpektovanie svojho postavenia vo vládnej koalícii a riešenie problémov, ktoré priamo ovplyvňujú život občanov Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Danko odmieta, že SNS môže za problémy koalície. Poukazuje na odchody poslancov a Fica kritizuje za komunikáciu s partnermi © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská národná strana (SNS) odmieta, že by Slovensko smerovalo k predčasným parlamentným voľbám, národniari ich ani nechcú. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Zdôraznila, že SNS požaduje rešpektovanie svojich práv, koaličných dohôd a princípov, na ktorých bola postavená súčasná vládna koalícia.
Národniari takto zareagovali na dnešné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica, ktorý v relácii V politike v spravodajskej televízii TA3 naznačil, že na Slovensku by sa v januári budúceho roka mohli konať predčasné parlamentné voľby.
Danko kritizuje Ficove vyjadrenia
Uviedol to v kontexte súčasnej situácie v koalícii, a to najmä konfliktu medzi SNS a jej nominantom Tomášom Tarabom, ktorý zastáva post ministra životného prostredia. Tarabovo odvolanie má v súčasnosti na stole prezident, v prípade odvolania by sa mal vrátiť do parlamentu. „Môj odkaz je veľmi jasný. Ak sa chcú rozísť, tak nech dajú garancie. Ak ich nedajú, tak sa rozbije vláda,” povedal premiér.
„Pán premiér, prestaňte byť alibista. SNS nemôže rozhodnúť o predčasných voľbách. Toto rozhodnutie je v rukách Smeru-SD,“ reagoval predseda SNS Andrej Danko. Útoky predsedu vlády na koaličného partnera považujú národniari za neprimerané a odmietajú vytváranie dojmu, že je to práve SNS, kto nesie zodpovednosť za súčasné problémy koalície.
Fico totiž v relácii kritizoval aj to, že už sa zaoberal vnútrostraníckymi problémami u oboch koaličných partnerov. „Pán predseda vlády, položte si ruku na srdce. Kritizujete Európsku komisiu, ale Maroš Šefčovič Vám neprekáža. Kritizujete Ukrajinu, ale pripravovali ste návštevu Volodymyra Zelenského. Hovoríte o vízii Slovenska do roku 2040, hoci ste už niekoľkonásobným premiérom Slovenskej republiky,“ uviedol Danko.
SNS pripomína kompromisy v koalícii
Šéf národniarov tiež pripomína vývoj vo vládnej koalícii, jeho strana podľa Danka v minulosti pristúpila na kompromisy v záujme zachovania stability vlády. Predseda SNS sa kriticky vyjadril aj k spôsobu, akým Fico riešil spory s niektorými poslancami a politickými partnermi.
„Povedzte ľuďom pravdu o tom, kto dnes odchádza zo SNS a kto opúšťa iné koaličné strany. SNS predsa ustúpila a Vy ste uzavreli dohodu s Huliakom, ktorý, nech je akýkoľvek, sa nespráva tak ako Migaľ a Šalitroš, ktorí si zobrali ministerstvá. A presne to bola tá chyba, pán predseda vlády, keď ste im ustúpili. Zo SNS dnes nikto neodchádza. Problémy s poslancami vznikajú inde. Napriek tomu sa terčom útokov opäť stáva SNS,“ vravel Danko.
Danko odmieta rozdielny meter pri voľbách
Predseda SNS považuje za rozporuplný aj postoj Fica k prípadným predčasným voľbám. „Keď by SNS spolu s opozíciou hlasovala za odvolanie ministra Tomáša Tarabu, máme byť podľa Vás ‚mešuge‘. Ak by však Smer-SD spolu s opozíciou hlasoval za predčasné voľby, potom to má byť v poriadku? Takýto meter odmietam,“ povedal Danko.
Jeho strana poukázala aj na rozpory medzi verejnými vyhláseniami vlády a jej konkrétnymi rozhodnutiami v zahraničnej politike. „Hovoríte, že nechcete vojnu, ale súhlasíte s vysielaním slovenských vojakov mimo územia Slovenskej republiky. Hovorili ste ‚ani náboj na Ukrajinu‘, zároveň však vláda pokračovala v kontaktoch s ukrajinským vedením. Politika musí byť čitateľná a dôveryhodná,“ vraví Danko.
SNS žiada väčšiu pozornosť ekonomickým problémom
Kritizoval aj spôsob komunikácie premiéra s koaličnými partnermi. „Pán predseda vlády, už som Vám to povedal veľakrát: neviete sa správať ku koaličným partnerom. Ak sa budú dohody meniť podľa aktuálnej politickej potreby, kto si v budúcnosti sadne s Vami za jeden stôl?“ spytoval sa. Dodal, že koalícia nemôže fungovať tak, že jeden partner bude rozhodovať a ostatní partneri majú iba poslúchať.
SNS tiež vyslovila požiadavku na to, aby sa vláda väčšmi venovala ekonomickým a vnútropolitickým problémom Slovenska. Poukázala na otázku strategických podnikov, energetiky, postavenia zahraničných investorov alebo transakčnú daň. „Hovoríme o energetickej suverenite, ale Slovensko nemá plnú kontrolu nad svojimi strategickými energetickými aktívami. Hovoríme o obrane slovenských záujmov, ale zahraničným investorom poskytujeme rozsiahle výhody. Jeden deň počujeme, že transakčná daň sa zruší, na druhý deň už takéto rozhodnutie neplatí. Takto sa nedá budovať dôvera občanov ani podnikateľov,“ uviedol predseda národniarov.
SNS odmieta zodpovednosť za napätie v koalícii
Danko akcentoval, že základom politickej spolupráce musí byť dodržiavanie dohôd a politická zodpovednosť. „Pre mňa je dôležité držať slovo a mať charakter. V mnohých veciach som Robertovi Ficovi veril, rovnako ako mu verilo množstvo občanov. Slovensko však potrebuje riešenia svojich reálnych problémov. Ak ich vláda nebude riešiť, ľuďom bude napokon jedno, či je pri moci Fico, Matovič alebo Progresívne Slovensko,“ myslí si.
SNS teda odmietla, aby bola označovaná za pôvodcu súčasného napätia vo vládnej koalícii, či za politickú silu, ktorá presadzuje predčasné voľby. Strana zdôraznila, že predčasné voľby nežiada, no požaduje dodržiavanie dohôd, rešpektovanie svojho postavenia vo vládnej koalícii a riešenie problémov, ktoré priamo ovplyvňujú život občanov Slovenska.
Zdroj: SITA.sk - Danko odmieta, že SNS môže za problémy koalície. Poukazuje na odchody poslancov a Fica kritizuje za komunikáciu s partnermi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia V politike Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR predseda Slovenskej národnej strany Premiér Slovenskej republiky
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