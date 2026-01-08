Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Severín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. januára 2026

Košice rozbehli zber vianočných stromčekov, občania ich môžu odkladať ku kontajnerom alebo do ohrádok


Tagy: zber vianočných stromčekov

V Košiciach už beží zber a odvoz vianočných stromčekov, potrvá do konca februára. Na svojom webe o tom informuje spoločnosť KOSIT, ktorá zber, odvoz a ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov v metropole ...



Zdieľať
titulka ke 3 676x451 8.1.2026 (SITA.sk) - V Košiciach už beží zber a odvoz vianočných stromčekov, potrvá do konca februára. Na svojom webe o tom informuje spoločnosť KOSIT, ktorá zber, odvoz a ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov v metropole východu realizuje. Ako uviedla, obyvatelia bytových domov môžu odzdobené vianočné stromčeky ponechať priamo pri stanovištiach kontajnerov, alebo ich uložiť do ohrádok určených na zber vianočných stromčekov. Odtiaľ budú priebežne odvážané.

Estetická úroveň


Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na miestach vyhradených mestskou časťou alebo ich priniesť do zberného dvora. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach,“ uvádza KOSIT. Stovka drevených ohrádok určených len na zber vianočných stromčekov je rozmiestnená vo väčších aj menších mestských častiach Košíc.

Zber stromčekov prostredníctvom ohrádok prispieva k zvýšeniu estetickej úrovne prostredia pre obyvateľov aj návštevníkov daných lokalít,“ doplnila spoločnosť. Na obyvateľstvo apelovala, aby čo najviac predmetné ohrádky využívali na ukladanie živých vianočných stromčekov.

Odovzdanie umelých stromčekov


Upozornila ale, že do ohrádok nie je dovolené ukladať konáre, ani orezy stromov a kríkov zo záhrad. Záujemcovia môžu využiť pre lepšiu orientáciu interaktívnu mapu s prehľadom lokalít umiestnenia ohrádok na zber vianočných stromčekov, ktorá je dostupná na stránke KOSITu.

Bez ohľadu na to, či je stromček bez stojana alebo kvetináča uložený pri stanovišti kontajnerov, v ohrádke alebo na inom určenom mieste, je potrebné ho dôkladne zbaviť všetkých vianočných dekorácií. Pred zberom a odvozom do kompostárne nemá byť stromček zabalený do fólie ani zviazaný špagátom,“ uviedla spoločnosť. Doplnila, že poškodené a nepoužiteľné umelé vianočné stromčeky možno bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek zo šiestich zberných dvorov na území Košíc.


Zdroj: SITA.sk - Košice rozbehli zber vianočných stromčekov, občania ich môžu odkladať ku kontajnerom alebo do ohrádok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: zber vianočných stromčekov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Banskobystrický kraj získal peniaze na obnovu Ebeczkého kúrie, zachráni tak významnú kultúrnu pamiatku – FOTO
<< predchádzajúci článok
Poradkyňa maďarského premiéra sa obrátila na EK, žiada posúdenie novely slovenského Trestného zákona

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 