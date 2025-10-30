Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Šimon Simona
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

30. októbra 2025

Autobus vrazil do rodinného domu, pre obyvateľov hľadajú náhradné bývanie


Tagy: Havária autobusu Rodinný dom

Do rodinného domu pri ceste v českej obci Benešov v okrese Blansko vo štvrtok po šiestej ráno narazil autobus. Jeho vodič ho totiž nedostatočne zabrzdil a vozidlo s tromi cestujúcimi vo vnútri sa samovoľne ...



Zdieľať
gettyimages 1071701736 6 676x451 30.10.2025 (SITA.sk) - Do rodinného domu pri ceste v českej obci Benešov v okrese Blansko vo štvrtok po šiestej ráno narazil autobus. Jeho vodič ho totiž nedostatočne zabrzdil a vozidlo s tromi cestujúcimi vo vnútri sa samovoľne rozbehlo. Informuje o tom web Novinky.cz.


„Dom je výrazne poškodený. ​​Na miesto sme preto povolali statika. Neevidujeme žiadne zranenia. K udalosti vyrazilo sedem jednotiek," informoval hovorca juhomoravských hasičov Jaroslav Mikoška. „V spolupráci s obcou a naším oddelením ochrany obyvateľstva sa rieši náhradné ubytovanie pre obyvateľov domu,“ dodali hasiči.

Podľa prvotného vyšetrovania sa nedostatočne zaistený autobus rozbehol a narazil do domu. V autobuse boli tri osoby, vyzerá to tak, že udalosť sa zaobišla bez zranení," konštatoval policajný hovorca Bohumil Malášek.


Zdroj: SITA.sk - Autobus vrazil do rodinného domu, pre obyvateľov hľadajú náhradné bývanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Havária autobusu Rodinný dom
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Harabin po vyhlásení rozsudku nazval sudkyňu „zrúdou v talári“, Sudcovská rada sa kolegyne zastala
<< predchádzajúci článok
Unikátny investičný certifikát od VÚB banky dáva investorom možnosť investovať do akcií európskych bánk

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 