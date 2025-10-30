|
Štvrtok 30.10.2025
Meniny má Šimon Simona
Denník - Správy
30. októbra 2025
Autobus vrazil do rodinného domu, pre obyvateľov hľadajú náhradné bývanie
Do rodinného domu pri ceste v českej obci Benešov v okrese Blansko vo štvrtok po šiestej ráno narazil autobus. Jeho vodič ho totiž nedostatočne zabrzdil a vozidlo s tromi cestujúcimi vo vnútri sa samovoľne ...
30.10.2025 (SITA.sk) - Do rodinného domu pri ceste v českej obci Benešov v okrese Blansko vo štvrtok po šiestej ráno narazil autobus. Jeho vodič ho totiž nedostatočne zabrzdil a vozidlo s tromi cestujúcimi vo vnútri sa samovoľne rozbehlo. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Dom je výrazne poškodený. Na miesto sme preto povolali statika. Neevidujeme žiadne zranenia. K udalosti vyrazilo sedem jednotiek," informoval hovorca juhomoravských hasičov Jaroslav Mikoška. „V spolupráci s obcou a naším oddelením ochrany obyvateľstva sa rieši náhradné ubytovanie pre obyvateľov domu,“ dodali hasiči.
„Podľa prvotného vyšetrovania sa nedostatočne zaistený autobus rozbehol a narazil do domu. V autobuse boli tri osoby, vyzerá to tak, že udalosť sa zaobišla bez zranení," konštatoval policajný hovorca Bohumil Malášek.
Zdroj: SITA.sk - Autobus vrazil do rodinného domu, pre obyvateľov hľadajú náhradné bývanie © SITA Všetky práva vyhradené.
