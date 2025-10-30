|
Štvrtok 30.10.2025
Meniny má Šimon Simona
Denník - Správy
Unikátny investičný certifikát od VÚB banky dáva investorom možnosť investovať do akcií európskych bánk
Tagy: Certifikát Investovanie PR
VÚB banka prináša klientom v spolupráci s materskou bankou Intesa Sanpaolo zaujímavú investičnú príležitosť v podobe Digitálneho investičného certifikátu. Produkt s potenciálnym výnosom 4,7 % ročne ...
30.10.2025 (SITA.sk) - VÚB banka prináša klientom v spolupráci s materskou bankou Intesa Sanpaolo zaujímavú investičnú príležitosť v podobe Digitálneho investičného certifikátu. Produkt s potenciálnym výnosom 4,7 % ročne má pamäťový efekt a umožňuje čiastočnú ochranu investovanej sumy. Jeho podkladovým aktívom je index akcií najväčších európskych bánk. Certifikát môže byť vhodný pre investorov so strednodobými cieľmi.
Investičný certifikát je trojročný dlhový cenný papier, ktorého výnos sa odvíja od výkonnosti podkladového aktíva. Tým je v tomto prípade index akcií najväčších európskych bánk Euro Stoxx ® Banks Index. Upisovacie obdobie aktuálnej 20-miliónovej emisie sa končí 13. novembra 2025, pričom cena jedného certifikátu je 1 000 eur. Všetky ostatné informácie o poplatkoch nájdete v produktovej dokumentácii uvedenej na www.vub.sk/ludia/investovanie/investicne-certifikaty.html
,,Produkt je určený pre investorov, ktorí dôverujú bankovému sektoru a zároveň to môže byť vhodný prostriedok aj na diverzifikáciu investičného rizika. Investori s týmto produktom očakávajú že európskym bankám sa bude ďalej dariť. Ich akcie v uplynulých rokoch rástli, niektoré dokonca výrazne, najmä kvôli očakávaným fúziám," hovorí Peter Dudák, riaditeľ odboru Prémioví klienti a Privátne bankovníctvo vo VÚB banke a dodáva: ,,Očakáva sa, že finančné domy budú pracovať efektívnejšie. Pomer nákladov k výnosom by sa mal v roku 2027 dostať pod 50% hranicu. Dobrá správa je, že banky sú kapitálovo silné – aj v prípade veľkej krízy by väčšina z nich zvládla situáciu bez problémov. Bankové akcie sú pritom stále lacnejšie než priemer európskeho trhu."
Úrok vo výške 4,7 % získa investor ročne, ak v určený dátum bude hodnota podkladového aktíva rovná alebo vyššia ako bola v deň vydania certifikátov (teda 18. 11. 2025). Doba splatnosti certifikátu je 20. novembra 2028. Investori však môžu certifikát predať aj skôr na sekundárnom trhu.
Certifikát dostupný vo VÚB banke má pamäťový efekt - ak bude hodnota podkladového aktíva na konci 3-ročnej lehoty (presne 16. novembra 2025) vyššia alebo rovná 100% jeho počiatočnej hodnoty, klient získa všetky úroky, ktoré neboli vyplatené v predchádzajúcich rokoch držby certifikátu. Ak bude nižšia, alebo rovná 95% hodnoty podkladového aktíva v deň vydania certifikátu, má investor ochranu vo výške 95 percent emisnej ceny, za predpokladu, že klient drží certifikát do splatnosti.
Investičné certifikáty sú dlhové cenné papiere so stredne nízkym rizikom a potenciálne zaujímavým zhodnotením, ktoré umožňujú efektívny prístup na finančné trhy pre investorov. Ich hodnota a výnos sa odvíjajú od výkonnosti podkladového aktíva, ktorým môžu byť najmä akcie alebo akciové indexy, meny alebo komodity. Investori nimi získavajú pravidelný príjem v závislosti od vývoja podkladového aktíva, pričom produkt poskytuje čiastočnú ochranu investovanej sumy po splnení konkrétnych podmienok. Sú určené tým, ktorí už majú určité skúsenosti s investičnými produktami, hľadajú možnosti na strednodobé investovanie a v prípade nepriaznivého vývoja podkladového aktíva sú schopní uniesť stratu časti investovanej sumy.
Upozornenie: Hodnota investície môže kolísať, výnos nie je garantovaný a návratnosť nie je zaručená. Vhodnosť produktu je potrebné posúdiť s bankárom a zaradiť ho do portfólia podľa investičných cieľov a investičného horizontu.
Viac informácií nájdete na webe https://www.vub.sk/ludia/investovanie/investicne-certifikaty.html
Marketingová komunikácia vypracovaná spoločnosťou VÚB, a. s. S investovaním do certifikátov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Daňový režim závisí od individuálnych pomerov každého investora, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. Informácie o investičných službách, vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.
Parametre certifikátu:
- možný výnos do 4,7 % p.a.,
- pamäťový efekt: šanca získať kupóny za predchádzajúce obdobie
- podkladové aktívum: Euro Stoxx ® Banks Index
- 3-ročná splatnosť
- ochrana 95 % investovanej sumy v prípade nepriaznivého vývoja podkladového aktíva, za predpokladu, že klient drží certifikát do splatnosti
