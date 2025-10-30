Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 30.10.2025
30. októbra 2025

Harabin po vyhlásení rozsudku nazval sudkyňu „zrúdou v talári“, Sudcovská rada sa kolegyne zastala


Tagy: Justícia Sudcovia Sudcovská rada

Sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV odsúdila správanie bývalého sudcu a bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR



67234ce585b71440033077 676x465 30.10.2025 (SITA.sk) - Sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV odsúdila správanie bývalého sudcu a bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina po vyhlásení rozsudku v jeho spore s ministerstvom vnútra.


Ako rada pripomenula v stanovisku, Harabin po skončení pojednávania vyzýval verejnosť na nezákonné zaznamenávanie a zverejňovanie záberov sudkyne, čím ohrozoval jej bezpečnosť aj bezpečnosť jej rodiny. Následne v médiách šíril nepravdivé tvrdenia, vulgarizmy a vyhrážky voči konajúcej sudkyni, čo sudcovská rada považuje za neprípustný tlak na výkon súdnictva a útok na jeho nezávislosť.

Sudkyňa má plnú podporu rady


Sudcovská rada v tejto súvislosti zdôraznila, že aj po skončení výkonu funkcie sudcu je bývalý sudca povinný správať sa dôstojne a zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť súdnictva alebo ohroziť dôveru spoločnosti v jeho nezávislé a spravodlivé rozhodovanie.

"Sudcovská rada vyjadrila plnú podporu sudkyni Simone Stahovcovej a zdôraznila, že sudcovia musia mať možnosť rozhodovať slobodne a na základe zákona, bez akéhokoľvek tlaku či zastrašovania," uvádza sa v stanovisku rady.

Harabinovu žalobu zamietla


Exminister spravodlivosti a bývalý prezidentský kandidát požadoval čiastku 100-tisíc eur od ministerstva vnútra za to, že sa počas pandémie COVID-19 ocitol v databáze hľadaných osôb. Policajný vyšetrovateľ mu totiž chcel doručiť predvolanie, no keďže Harabin nenosil rúško, do budovy pošty ho nepustili. Sudkyňa však jeho žalobu zamietla.

Podľa televízie Joj ju následne nazval "zrúdou v talári". "Keď niekto urobí z čierneho biele v mene štátu, tak výrazový prostriedok, že zrúda je veľmi jemný, " citovala televízia Harabina.


Zdroj: SITA.sk - Harabin po vyhlásení rozsudku nazval sudkyňu „zrúdou v talári“, Sudcovská rada sa kolegyne zastala © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Justícia Sudcovia Sudcovská rada
