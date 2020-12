Šipoš: Verejnosť má právo vedieť, kto sú kandidáti na najvyššie posty v štáte a urobiť si o nich obraz

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.12.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš verí, že koalícia pri voľbe špeciálneho prokurátora nájde zhodu. Podľa neho tomu napomôže aj verejné vypočutie kandidátov. Povedal to pre agentúru SITA. Voľba špeciálneho prokurátora sa má uskutočniť na schôdzi parlamentu, ktorej začiatok je naplánovaný na 26. január 2021.„Sme presvedčení, že verejnosť má právo vedieť, kto sú kandidáti na najvyššie posty v štáte a urobiť si o nich vlastný obraz. Rovnako sme to urobili pri voľbe generálneho prokurátora alebo členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Našimi kritériami je, rovnako ako pri voľbe generálneho prokurátora, odbornosť a morálny profil kandidáta," doplnil Šipoš. Zatiaľ nemá informáciu, že by niekto z poslancov hnutia plánoval navrhnúť kandidáta na špeciálneho prokurátora.Návrhy kandidátov na špeciálneho prokurátora je možné podávať do 8. januára 2021. Kandidátov môžu navrhovať poslanci Národnej rady SR (NR SR), minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov či vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. Uchádzačov čaká verejné vypočutie pred parlamentným výborom.