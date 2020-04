Automobilka Ford do 100 dní vyrobí 50-tisíc pľúcnych ventilátorov

Airon Model A-E

Spolupráca s GE Healthcare

1.4.2020 - Automobilová spoločnosť Ford plánuje do sto dní vyrobiť 50-tisíc jednoduchých pľúcnych ventilátorov pre pacientov s novým koronavírusom. Potom sa chystá pokračovať s výrobou 30-tisíc ďalších mesačne.Firma to oznámila v pondelok s tým, že dýchacie prístroje Airon Model A-E bude vyrábať vo svojej továrni na súčiastky v Ypsilanti v štáte Michigan. V závode bude pracovať 500 členov odborovej organizácie United Auto Workers, ktorí sa na prácu dobrovoľne prihlásili.Ventilátor Airon Model A-E pracuje iba s tlakom vzduchu a nevyžaduje si žiadnu elektrinu. V súčasnosti ho vyrába Airon Corp. sídliaca na Floride, ktorá denne vyrobí tri takéto prístroje. Ford by mal vo svojej továrni, kde bude výroba nepretržitá, vyrobiť 7 200 ventilátorov týždenne.Ford okrem toho spolupracuje so spoločnosťou GE Healthcare na zvýšení vlastnej výroby jej pokročilejších ventilátorov a na navrhnutí jednoduchšieho ventilátora, ktorý by tiež mohla prvá zmienená firma vyrábať.Pomocnú ruku pri výrobe pľúcnych ventilátorov ponúkli aj ďalšie automobilky ako General Motors či Tesla. Vo Veľkej Británii navrhuje nové ventilátory technologická spoločnosť Dyson, ktorá tiež sľúbila pomoc tradičným výrobcom lekárskych potrieb pri zvyšovaní ich výroby.V pondelok sa ponúkla pomôcť aj Virgin Orbit, ktorá je jednou z prvých vesmírnych spoločností zapojených do úsilia vyrábať dýchacie prístroje potrebné v čase pandémie koronavírusu.