Vo veku 96 rokov zomrel Philip Anderson, držiteľ Nobelovej ceny za fyziku

Fascinoval svojím intelektom

Inšpiroval aj Briana Josephsona

1.4.2020 - Vo veku 96 rokov zomrel americký vedec Philip Anderson, ktorý rozšíril chápanie spoločnosti v oblastiach magnetizmu a supravodivosti. Držiteľ Nobelovej ceny za fyziku naposledy vydýchol v nedeľu v Princetone v štáte New Jersey. Informáciu potvrdila jeho dcéra.Bogdan Andrei Bernevig, profesor fyziky na Princetonskej univerzite, kde Anderson pôsobil, vedca opísal ako muža, ktorý začal fyziku pevných látok ako odbor. Bol podľa neho komplexný človek, ktorý ho fascinoval svojím intelektom a na teóriách pracoval aj ako deväťdesiatnik.Philip Warren Anderson sa narodil 13. decembra 1923. Počas druhej svetovej vojny ho naverbovali do námorníctva a pridelili mu prácu v Námornom výskumnom laboratóriu Spojených štátov.Po doštudovaní na Harvardovej univerzite v roku 1949 pracoval pre Bell Telephone Laboratories a neskôr začal učiť na Princetonskej univerzite a Univerzite v Cambridgei.Venoval sa výskumu správania elektrónov pevných materiálov, uvádza denník The New York Times. Nobelovu cenu za fyziku získal v roku 1977 za výskum elektrónovej štruktúry magnetických a neusporiadaných systémov.Počas svojho pôsobenia v akademickej oblasti pomohol napríklad aj laureátovi Nobelovej ceny za fyziku F. Duncanovi Haldaneovi či inšpiroval ďalšieho držiteľa prestížneho ocenenia Briana Josephsona, ktorý absolvoval jednu z Andersonových prednášok v Cambridgei.