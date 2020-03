Zomrela popredná členka Činohry SND Eva Krížiková, bola jednou z najvýznamnejších umelkýň

Vytvorila vyše 120 postáv

Múzy boli štedré od detstva

31.3.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku nedožitých 85 rokov zomrela dlhoročná popredná členka Činohry Slovenského národného divadla (SND) Eva Krížiková. Ako agentúru SITA informovala tlačová tajomníčka divadla Izabela Pažítková, SND tak prišlo o jednu z najvýznamnejších umelkýň. Zosnulú herečku si pripomenie na spomienkovom stretnutí na začiatku nasledujúcej divadelnej sezóny.Členkou Činohry SND bola od roku 1954 do roku 2015. „Na doskách našej prvej scény vytvorila za šesť desiatok rokov vyše 120 postáv. S príchodom Evy Krížikovej prichádzala na javisko radosť zo života, oplývala darom humoru a človečinou; svojím hereckým majstrovstvom a bravúrou stvárnila postavy nielen komediálne, tragikomické, ale i postavy tragické,“ uvádza vedenie SND v tlačovej správe.Svoj nevyčerpateľný temperament vložila do množstva úloh. Stvárnila desiatky jazyčníc, írečitých dedinských žien. „Radi si však v jej podaní pripomíname aj postavy plné láskavosti, múdrosti, pokory i vzdoru, ktorých osud zvýraznený tragickým tónom a úspornosťou gesta vyvolával zimomriavky, napríklad Kráľovná Eleanora z Dürrenmattovho Kráľa Jána, najstaršia dcéra Goneril v Shakespearovom Kráľovi Learovi. Stvárnila Annu Pageovú vo Veselých paničkách windsorských, Adelu v Tanci nad plačom, Elenu v inscenácii Čaj u pána senátora, Dubskú vo Viťúzoch, Suplingerku v Krčme pod zeleným stromom či Abrahámku v Pokuse o lietanie,“ pripomína SND.K jej profilovým postavám z osemdesiatych a deväťdesiatych rokov patria zvlášť Akulina v Meštiakoch, postava dôchodkyne zo Starej dobrej kapely, Binerl v Bockererovi, Marfa v Samozvancovi, Serafina v Samovrahovi. Známa bola aj jej úloha z inscenácie Williamsovej hry Mačka na horúcej plechovej streche alebo titulná postava v tragikomédii Ale, ale, pani plukovníkova! či jedna z posledných, postava gazdinej Agafie v dramatizácii Tolstého Anny Kareninovej.„Múzy boli k Eve Krížikovej štedré od detstva, mnohí jej dokonca predpovedali kariéru opernej divy s hlasovým rozsahom od koloratúry po alt. Zvíťazilo však herectvo. Okrem divadelnej scény vytvorila desiatky zaujímavých postáv vo filme a v televízii, kde je archivovaných vyše 500 pôvodných titulov. Jej neopakovateľný hlas budeme stále obdivovať aj z rozhlasových nahrávok a dabingu,“ dodáva vedenie SND. Ocenená bola napríklad Krištáľovým krídlom, uvedením do Siene slávy ankety OTO a štátnym vyznamenaním Pribinov kríž II. triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry v oblasti dramatického umenia.Eva Krížiková sa narodila 15. júla 1934 v Bratislave, zomrela 31. marca v nemocnici v Malackách. Rodina sa s poprednou umelkyňou rozlúči v úzkom kruhu.