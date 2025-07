Pellegrini prijal maďarského prezidenta, zhodli sa na historicky najlepších vzťahoch a bohatej spolupráci – VIDEO, FOTO

Pestovanie pozitívnej atmosféry vo vzájomných vzťahoch

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Viaceré spoločné projekty

Veľkou oblasťou spolupráce je energetika

3.7.2025 (SITA.sk) - Vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú na historicky najlepšej úrovni. Zhodli sa na tom prezident Peter Pellegrini a prezident Maďarska Tamás Sulyok počas svojho štvrtkového stretnutia v Prezidentskom paláci v Bratislave."Naše vzťahy sú mnohostranné, bohaté, intenzívne, a to sa prejavuje v bohatej politickej, ekonomickej a kultúrnej spolupráci, aj v oblasti medziľudských vzťahov," zhodnotil Pellegrini na tlačovej besede. Dodal tiež, že v tomto roku si pripomíname 30. výročie podpisu zmluvy s Maďarskom o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci.Dôležitú úlohu prezidentov vidí v pestovaní pozitívnej atmosféry vo vzájomných vzťahoch. "Želám si, aby Maďari žijúci na Slovensku vnímali našu krajinu s hrdosťou ako náš vlastný domov aj svoju vlasť. To je základ pre spoločné budovanie prosperujúcej budúcnosti na oboch stranách Dunaja," povedal Pellegrini.S prezidentom Maďarska sa zhodli na tom, že v dnešnej dobe je nevyhnutné hľadať mierové riešenia v medzinárodných konfliktoch. Maďarsko pomáha Slovensku chrániť jeho vzdušný priestor, za čo sa Pellegrini Sulyovi poďakoval."Maďarsko je naším štvrtým najdôležitejším obchodným partnerom a sme radi, že dlhodobo rastie náš vzájomný obchod, ktorý sa minulý rok prešvihol cez hranicu 13,6 miliardy eur. Pracujeme na viacerých spoločných projektov a plánujeme ďalšie. Som rád, že nedávno bolo podpísané memorandum o nových cezhraničných projektoch," priblížil Pellegrini.V súčasnosti sa už finalizuje text memoranda o poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Takúto zmluvu už má Slovensko aj s Českou republikou a uzavrie ju postupne so všetkými susedmi.Hlava štátu verí, že čoraz väčší priestor na spoluprácu nájdeme s naším južným susedom aj v oblasti inovácií, moderných technológií a elektromobility. Veľkou oblasťou spolupráce medzi oboma krajinami je energetika."V nasledujúcich mesiacoch bude prebiehať významná investícia do rozšírenia kapacít vzájomného prepojenia našich plynových sústav, aby sme na Slovensko mohli priviezť v prípade potreby ešte väčší objem plynu, ktorý potrebujeme," doplnil Pellegrini.S Maďarskom nás podľa jeho slov spájajú aj rovnaké výhrady voči návrhu Európskej komisie Repower EU, ktorý počíta so zastavením dovozu strategických energetických surovín z Ruska od roku 2028."Túto iniciatívu spoločne považujeme za ohrozenie energetickej bezpečnosti oboch krajín, hospodárskej stability tohto priestoru, ako aj spravodlivého zaobchádzania s členskými krajinami EÚ, pretože sme vo veľmi špecifickom postavení ako krajiny, ktoré nemajú prístup k moru, ani k iným alternatívnym trasám," skonštatoval.