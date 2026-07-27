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Automobilka JAC Motors spúšťa predaj najkomplexnejšieho modelového radu súčasnosti


Tagy: PR

Tradičný ázijský výrobca automobilov JAC Motors výrazne rozširuje predajnú sieť na Slovensku. Stratégia značky sa na slovenskom trhu opiera o dostupnosť uceleného modelového radu a výbavu bez ...



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dscf4146 676x507 27.7.2026 (SITA.sk) - Tradičný ázijský výrobca automobilov JAC Motors výrazne rozširuje predajnú sieť na Slovensku.


Stratégia značky sa na slovenskom trhu opiera o dostupnosť uceleného modelového radu a výbavu bez dodatočných príplatkov. Zákazníci nájdu v ponuke elektromobil, rodinné aj kompaktné SUV a robustnú terénnu techniku v podobe veľkých pick-upov.

Od rodinných SUV po kompaktnú elektromobilitu


Stredobodom ponuky osobných vozidiel sa stáva veľkopriestorové SUV JS8 PRO. Konštrukcia tohto modelu je striktne podriadená požiadavkám na stabilnú a komfortnú prepravu viacčlenných rodín na dlhších trasách. Zákazníkom poskytuje plne variabilný interiér s usporiadaním pre šesť alebo sedem cestujúcich. Plynulý chod zabezpečuje zážihový preplňovaný agregát s výkonom 128 kW, ktorý spolupracuje so sedemstupňovou dvojspojkovou prevodovkou. Digitálne ovládacie rozhranie kabíny tvorí dvojička prepojených 12,3-palcových obrazoviek.

Architektúru SUV dopĺňa v menšom formáte model JS6. Vozidlo využíva motorizáciu 1,5 TGDI s dvojspojkovou prevodovkou DCT, pričom pracovisku vodiča dominuje digitalizované rozhranie so združenou obrazovkou s celkovou uhlopriečkou 24,6 palca.

Tradičnú koncepciu osobných vozidiel zastupuje liftback J7 Plus. Aerodynamický profil karosérie navrhli talianski dizajnéri zo štúdia JAC Motors v Turíne. J7 Plus kombinuje zážihový preplňovaný agregát 1,5 TGDI s plynulou prevodovkou CVT a ponúka variabilný batožinový priestor, ktorého objem je možné po sklopení sedadiel zväčšiť až na 1 650 litrov.

Segment čisto mestskej mobility zastupuje plne elektrický hatchback E30X. Batéria s kapacitou 51,5 kWh umožňuje dojazd až 374 kilometrov. Vozidlo je okrem iného vybavené technológiou V2L, ktorá slúži na napájanie externých elektrických spotrebičov.

Profesionálna technika a terénne pick-upy


Úlohu technologickej vlajkovej lode v segmente terénnych vozidiel prevezme lifestylový pick-up T9. Ide o vozidlo pripravené vyraziť do práce alebo na expedíciu na koniec sveta. Automobil disponuje osemstupňovou automatickou prevodovkou ZF, dvojlitrovým vznetovým motorom s výkonom 120 KW, brodivosťou do hĺbky 800 milimetrov a jeho korbu môžete zaťažiť až do 970 kg. Druhým pick-upom je model T8 PRO s rámovou konštrukciou a mechanicky priraditeľným pohonom všetkých kolies. Toto auto sa stane novým členom vášho pracovného tímu.

Pre potreby B2B logistiky bude k dispozícii ľahký úžitkový valník X200. Jeho konštrukcia s trambusovou kabínou zväčšuje ložnú plochu na kompaktnom pôdoryse a nízko umiestnená podlaha uľahčuje manuálnu manipuláciu s nákladom v stiesnených priestoroch.

"Slovenský trh vykazuje dlhodobý dopyt po spoľahlivej a mechanicky odolnej technike. Z toho dôvodu sme sa rozhodli akcentovať modely, ktoré znesú vysokú záťaž, teda primárne rodinné SUV JS8 PRO a naše terénne pick-upy. Zákazníkom ponúkame vozidlá pripravené na ťažké pracovné nasadenie aj osobné využitie bez toho, aby museli robiť kompromisy vo výbave. Som presvedčený, že nároční slovenskí zákazníci portfólio a počet zastúpení JAC Motors ocenia," uviedol Dominik Ślusarczyk, Managing Director JAC SK.

Distribučná sieť a servisné zázemie


Automobilka JAC Motors stavia na šesťdesiatročnej priemyselnej histórii a technologických dohodách s partnermi, medzi ktorých patria Volkswagen, Huawei a CATL. Oficiálnu distribúciu a budovanie siete na slovenskom trhu zabezpečuje skupina BEMO. Predaj vozidiel, štandardne dodávaných s päťročnou továrenskou zárukou alebo limitom 150 000 kilometrov, a následnú servisnú starostlivosť aktuálne obstaráva široká sieť autorizovaných dílerov. Do nej na Slovensku patria spoločnosti Autospol Vlasatý, Autoextra Zlaté Moravce, Auto Villa Smižany, Built Prešov, France - Tech Bratislava a Š-autoservis v Humennom aj v Bardejove. Stabilitu popredajných služieb dopĺňa stredoeurópsky sklad v poľskom meste Bielsko-Biała, ktorý trvalo garantuje 85 % dostupnosť náhradných dielov.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Automobilka JAC Motors spúšťa predaj najkomplexnejšieho modelového radu súčasnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

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