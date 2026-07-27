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Multifunkčná tlačiareň do domácnosti: laserová alebo atramentová?
Žijeme v digitálnej dobe, no papier z našich každodenných životov rozhodne nezmizol. Každá rodina sa skôr či neskôr dostane do situácie, keď potrebuje urgentne premeniť digitálny súbor na fyzický ...
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27.7.2026 (SITA.sk) - Žijeme v digitálnej dobe, no papier z našich každodenných životov rozhodne nezmizol.
Každá rodina sa skôr či neskôr dostane do situácie, keď potrebuje urgentne premeniť digitálny súbor na fyzický dokument alebo naopak zdigitalizovať dôležité rodinné listiny. Behať s každou jednou stranou do komerčného copycentra je nielen nepohodlné, ale z dlhodobého hľadiska aj neekonomické. Vlastná domáca tlačiareň už dávno nie je luxusom, ale praktickým štandardom, ktorý šetrí čas aj peniaze.
V tomto článku sa pozrieme na to, prečo sa vlastné zariadenie pre tlač dokumentov doma oplatí, detailne porovnáme laserovú a atramentovú technológiu z pohľadu rodiny a v spolupráci s odborníkmi z Planeo vám poradíme, ktoré kľúčové parametre pri výbere neprehliadnuť, aby vám nová multifunkčná tlačiareň slúžila presne podľa vašich predstáv.
Hoci väčšinu informácií dnes spracovávame na obrazovkách smartfónov a počítačov, fyzické dokumenty majú v chode domácnosti stále nezastupiteľné miesto. Každá rodina pravidelne čelí situáciám, kedy potrebuje narýchlo podpísať vytlačenú zmluvu, pripraviť deťom podklady do školy alebo bezpečne archivovať dôležité úradné tlačivá. Investícia do vlastného multifunkčného zariadenia, ktoré spája tlač, rýchle skenovanie a kopírovanie, preto zásadne zvyšuje rodinný komfort. Vlastná domáca tlačiareň totiž prináša niekoľko konkrétnych výhod, ktoré pocítite už počas prvých týždňov používania:
Označenie "multifunkčná" nie je len marketingový názov – ide o zariadenie typu 3 v 1, ktoré v jednom tele kombinuje tri samostatné prístroje. Pre bežnú rodinu to znamená nielen obrovskú úsporu miesta na pracovnom stole, ale najmä balík praktických možností.
Pri hľadaní ideálnej multifunkčnej tlačiarne na doma narazíte na dva odlišné svety. Voľba medzi nimi by nemala byť náhodná, pretože obe technológie tlače majú špecifický princíp fungovania, z ktorého pramenia ich hlavné výhody aj obmedzenia pre domáce použitie.
Multifunkčné atramentové tlačiarne pracujú na princípe vstrekovania mikroskopických kvapiek tekutého atramentu cez trysky tlačovej hlavy priamo na papier. Vďaka miešaniu farieb dokážu vytvoriť dokonale plynulé prechody, verné zobrazenie detailov a sýte odtiene.
Pre domácnosti sú atraktívne najmä vďaka nízkej obstarávacej cene základných modelov a bezkonkurenčnej kvalite pri tlači farebnej grafiky a fotografií. Hlavným strašiakom domáceho používania však zostáva riziko zaschnutia atramentu v tryskách, ak sa tlačiareň nepoužíva pravidelne (napríklad počas prázdnin). Riešením tohto problému sú moderné tankové systémy, ktoré nahrádzajú drahé malé kazety veľkými nádržkami na dopĺňanie atramentu z fľaštičiek, čím extrémne znižujú náklady na tlač.
Multifunkčná laserová tlačiareň funguje na báze statickej elektriny, laserového lúča a tonera, čo je jemný plastový prášok. Laser vykreslí obraz na optický valec, na ktorý sa prichytí prášok a ten sa následne pod vysokým tlakom a teplotou zažehlí do štruktúry papiera.
Najväčšou devízou lasera je dokonale ostrý text, vysoká rýchlosť práce a skutočnosť, že toner nikdy nezaschne. Aj po polročnej nečinnosti tlačiareň zapnete a okamžite tlačíte bez straty kvality či potreby čistenia hláv. Nevýhodou je vyššia nákupná cena (najmä pri farebných modeloch), väčšie rozmery zariadenia a nevhodnosť na tlač plnohodnotných lesklých fotografií.
Rozdiely medzi laserovým a atramentovým riešením sa najvýraznejšie prejavia práve pri špecifických činnostiach v domácom prostredí. Kým jedna technológia vyniká v detailnom zobrazení farieb, druhá ponúka nekompromisnú mechanickú spoľahlivosť pri dlhodobej nečinnosti. Aby ste si urobili úplne jasný obraz o ich reálnych silných a slabých stránkach, pozrime sa na priame porovnanie oboch typov v kľúčových situáciách každodennej prevádzky:
Tip od odborníkov z PLANEO: Ak plánujete pravidelne tlačiť rodinné fotografie či farebné obrázky pre deti a viete, že zariadenie nenecháte stáť mesiac bez využitia, jasnou voľbou je multifunkčná atramentová tlačiareň, ideálne tanková tlačiareň. V prípade, že tlačíte prevažne textové dokumenty a stáva sa vám, že zariadenie nepoužijete aj niekoľko týždňov či mesiacov, zvoľte bezúdržbovú a rýchlu multifunkčnú laserovú tlačiareň.
Keď už viete, ktorá technológia tlače je pre vás tá pravá, zamerajte sa na praktické parametre. Domáce prostredie má iné priority ako korporátna kancelária – rýchlosť 40 strán za minútu vám bude zbytočná, ak sa tlačiareň nezmestí na váš pracovný stôl.
Pri výbere novej tlačiarne do domácnosti býva obstarávacia cena často tým úplne najdôležitejším kritériom. Na trhu je dnes k dispozícii obrovské množstvo rôznych modelov, ktoré sa líšia nielen svojou technologickou výbavou, ale aj dlhodobými nákladmi na prevádzku. Aby ste sa v tejto bohatej ponuke dokázali rýchlo zorientovať a našli zariadenie, ktoré presne zodpovedá možnostiam vašej peňaženky, rozdelili sme dostupné multifunkčné tlačiarne do troch základných cenových kategórií:
Nech už sa po zvážení všetkých pre a proti prikloníte k bleskovej laserovej technológii alebo stavíte na úsporný atramentový tankový systém, kľúčom k spokojnosti je výber overenej značky. V bohatej ponuke PLANEO nájdete stovky modelov od svetových lídrov v oblasti tlače. Ak hľadáte technologické inovácie a maximálnu spoľahlivosť, stávkou na istotu sú zariadenia od značiek HP a Canon, ktoré patria k najpopulárnejším voľbám slovenských domácností. Pre tých, ktorí chcú extrémne lacnú prevádzku, sú pripravené špičkové tankové modely Epson alebo vysoko odolné a výkonné tlačiarne Brother a Xerox, ktoré bez problémov zvládnu aj náročnejšiu prácu v domácej kancelárii.
Svoju novú multifunkčnú tlačiareň si môžete vybrať z pohodlia domova na e-shope Planeo, kde na vás čakajú detailné popisy, recenzie a možnosť rýchleho doručenia priamo k vašim dverám. Ak si však chcete tlačiareň pred kúpou radšej obzrieť naživo alebo potrebujete poradiť s výberom správneho typu náplne, navštívte niektorú z kamenných predajní PLANEO po celom Slovensku. Vyškolení špecialisti vám ochotne pomôžu vybrať zariadenie presne podľa vašich potrieb.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Multifunkčná tlačiareň do domácnosti: laserová alebo atramentová? © SITA Všetky práva vyhradené.
Každá rodina sa skôr či neskôr dostane do situácie, keď potrebuje urgentne premeniť digitálny súbor na fyzický dokument alebo naopak zdigitalizovať dôležité rodinné listiny. Behať s každou jednou stranou do komerčného copycentra je nielen nepohodlné, ale z dlhodobého hľadiska aj neekonomické. Vlastná domáca tlačiareň už dávno nie je luxusom, ale praktickým štandardom, ktorý šetrí čas aj peniaze.
V tomto článku sa pozrieme na to, prečo sa vlastné zariadenie pre tlač dokumentov doma oplatí, detailne porovnáme laserovú a atramentovú technológiu z pohľadu rodiny a v spolupráci s odborníkmi z Planeo vám poradíme, ktoré kľúčové parametre pri výbere neprehliadnuť, aby vám nová multifunkčná tlačiareň slúžila presne podľa vašich predstáv.
Prečo sa oplatí mať tlačiareň doma?
Hoci väčšinu informácií dnes spracovávame na obrazovkách smartfónov a počítačov, fyzické dokumenty majú v chode domácnosti stále nezastupiteľné miesto. Každá rodina pravidelne čelí situáciám, kedy potrebuje narýchlo podpísať vytlačenú zmluvu, pripraviť deťom podklady do školy alebo bezpečne archivovať dôležité úradné tlačivá. Investícia do vlastného multifunkčného zariadenia, ktoré spája tlač, rýchle skenovanie a kopírovanie, preto zásadne zvyšuje rodinný komfort. Vlastná domáca tlačiareň totiž prináša niekoľko konkrétnych výhod, ktoré pocítite už počas prvých týždňov používania:
- Úspora času a okamžitá flexibilita – domáca tlačiareň umožňuje vytlačiť zmluvy, splnomocnenia či študijné materiály ihneď v momente potreby, bez ohľadu na otváracie hodiny komerčných služieb, víkendy alebo noc.
- Dlhodobé zníženie prevádzkových nákladov – cena za vytlačenie jednej strany na modernom domácom zariadení (najmä pri tankových systémoch) predstavuje len zlomok komerčných cenníkov v copycentrách.
- Bezpečnosť a ochrana osobných údajov – skenovanie a tlač citlivých úradných listín, kúpnopredajných zmlúv či daňových priznaní prebieha v chránenom rodinnom prostredí bez rizika zneužitia dát na verejne prístupných miestach.
- Efektívna digitalizácia rodinného archívu – integrovaný skener umožňuje kedykoľvek previesť lekárske správy, vysvedčenia, zmluvy či staré rodinné fotografie do bezpečnej digitálnej podoby na cloude alebo pevnom disku.
- Plná podpora vzdelávania a kreativity – tlačiareň slúži ako okamžitá podpora pri školských povinnostiach detí a zároveň umožňuje kedykoľvek vytlačiť omaľovánky, kreatívne projekty či rodinné fotografie vo vysokej kvalite.
Čo všetko vlastne ukrýva domáca multifunkčná tlačiareň?
Označenie "multifunkčná" nie je len marketingový názov – ide o zariadenie typu 3 v 1, ktoré v jednom tele kombinuje tri samostatné prístroje. Pre bežnú rodinu to znamená nielen obrovskú úsporu miesta na pracovnom stole, ale najmä balík praktických možností.
Multifunkčná tlačiareň umožňuje:
- Inteligentná tlač z akéhokoľvek zariadenia – moderné domáce multifunkčné tlačiarne už dávno netlačia len z počítača cez USB kábel. Samozrejmosťou je bezdrôtová tlač priamo z mobilu alebo tabletu, pričom vďaka cloudovým službám môžete dokument poslať na tlač domov, aj keď práve sedíte v autobuse alebo v práci.
- Vysoko presné skenovanie s textovým rozpoznávaním – skener v domácom prostredí neslúži len na kopírovanie obrázkov. Umožňuje previesť staré rodinné kroniky, zmluvy či bločky do PDF formátu, pričom pokročilejšie softvéry dokážu naskenovaný text rozpoznať a vy v ňom môžete v počítači normálne vyhľadávať alebo ho upravovať.
- Okamžité kopírovanie bez zapínania počítača – funkcia kopírovania funguje autonómne, stačí položiť predlohu na sklo, stlačiť jedno tlačidlo a o pár sekúnd máte v ruke presnú kópiu bez toho, aby ste museli zapínať notebook.
Domáce multifunkčné tlačiarne sa líšia technológiou tlače
Pri hľadaní ideálnej multifunkčnej tlačiarne na doma narazíte na dva odlišné svety. Voľba medzi nimi by nemala byť náhodná, pretože obe technológie tlače majú špecifický princíp fungovania, z ktorého pramenia ich hlavné výhody aj obmedzenia pre domáce použitie.
Atramentová technológia (Inkjet)
Multifunkčné atramentové tlačiarne pracujú na princípe vstrekovania mikroskopických kvapiek tekutého atramentu cez trysky tlačovej hlavy priamo na papier. Vďaka miešaniu farieb dokážu vytvoriť dokonale plynulé prechody, verné zobrazenie detailov a sýte odtiene.
Pre domácnosti sú atraktívne najmä vďaka nízkej obstarávacej cene základných modelov a bezkonkurenčnej kvalite pri tlači farebnej grafiky a fotografií. Hlavným strašiakom domáceho používania však zostáva riziko zaschnutia atramentu v tryskách, ak sa tlačiareň nepoužíva pravidelne (napríklad počas prázdnin). Riešením tohto problému sú moderné tankové systémy, ktoré nahrádzajú drahé malé kazety veľkými nádržkami na dopĺňanie atramentu z fľaštičiek, čím extrémne znižujú náklady na tlač.
Laserová technológia
Multifunkčná laserová tlačiareň funguje na báze statickej elektriny, laserového lúča a tonera, čo je jemný plastový prášok. Laser vykreslí obraz na optický valec, na ktorý sa prichytí prášok a ten sa následne pod vysokým tlakom a teplotou zažehlí do štruktúry papiera.
Najväčšou devízou lasera je dokonale ostrý text, vysoká rýchlosť práce a skutočnosť, že toner nikdy nezaschne. Aj po polročnej nečinnosti tlačiareň zapnete a okamžite tlačíte bez straty kvality či potreby čistenia hláv. Nevýhodou je vyššia nákupná cena (najmä pri farebných modeloch), väčšie rozmery zariadenia a nevhodnosť na tlač plnohodnotných lesklých fotografií.
Ktorú technológiu tlače si vybrať? Užitočné tipy, ktoré by ste mali zohľadniť pred nákupom
Rozdiely medzi laserovým a atramentovým riešením sa najvýraznejšie prejavia práve pri špecifických činnostiach v domácom prostredí. Kým jedna technológia vyniká v detailnom zobrazení farieb, druhá ponúka nekompromisnú mechanickú spoľahlivosť pri dlhodobej nečinnosti. Aby ste si urobili úplne jasný obraz o ich reálnych silných a slabých stránkach, pozrime sa na priame porovnanie oboch typov v kľúčových situáciách každodennej prevádzky:
- Typ dokumentov a kvalita výstupu – multifunkčná atramentová tlačiareň je neprekonateľná pri fotografiách, farebnej grafike a školských projektoch s obrázkami, kde vie papier skvele oživiť. Multifunkčná laserová tlačiareň naopak kraľuje čistému textu, zmluvám a tabuľkám – text má špičkovo ostré hrany a je vysoko odolný voči vlhkosti (nerozmaže sa, ak naň kvapne voda).
- Frekvencia tlače a údržba – zatiaľ čo pri atramentových modeloch hrozí pri dlhšej nečinnosti vysoké riziko zaschnutia atramentu v tryskách, laserová technológia má v tomto smere nulové riziko. Prášok v toneri nemení svoje vlastnosti a vydrží bezproblémovo funkčný aj dlhé mesiace bez jediného zapnutia.
- Finančná náročnosť prevádzky – ak hľadáte najlacnejšie zariadenie na nákup, vyhráva klasický atrament, no pri ňom musíte počítať s drahšími výmenami kaziet. Vynikajúcou alternatívou sú atramentové tankové systémy – počiatočná cena je o niečo vyššia, ale prevádzkové náklady na stranu sú extrémne nízke. Multifunkčné laserové tlačiarne držia stabilnú strednú cestu s rozumnými nákladmi pri čiernobielom texte, pričom samotné tonery vydržia oveľa dlhšie.
Tip od odborníkov z PLANEO: Ak plánujete pravidelne tlačiť rodinné fotografie či farebné obrázky pre deti a viete, že zariadenie nenecháte stáť mesiac bez využitia, jasnou voľbou je multifunkčná atramentová tlačiareň, ideálne tanková tlačiareň. V prípade, že tlačíte prevažne textové dokumenty a stáva sa vám, že zariadenie nepoužijete aj niekoľko týždňov či mesiacov, zvoľte bezúdržbovú a rýchlu multifunkčnú laserovú tlačiareň.
Kritériá výberu: Na čo sa zamerať a čo pri kúpe multifunkčnej tlačiarne nepodceniť?
Keď už viete, ktorá technológia tlače je pre vás tá pravá, zamerajte sa na praktické parametre. Domáce prostredie má iné priority ako korporátna kancelária – rýchlosť 40 strán za minútu vám bude zbytočná, ak sa tlačiareň nezmestí na váš pracovný stôl.
Pri výbere domácej multifunkčnej tlačiarne zohľadnite tieto kritériá:
- Rozmery a dizajn – v domácnosti často bojujeme s každým centimetrom štvorcovým. Pred kúpou si overte presné rozmery zariadenia vrátane vysunutých zásobníkov na papier, aby sa vám pohodlne zmestila na poličku alebo k písaciemu stolu.
- Konektivita (Wi-Fi a mobilná tlač) – v modernej domácnosti je multifunkčná tlačiareň s Wi-Fi absolútnou nevyhnutnosťou. Umožní vám umiestniť zariadenie napríklad aj do chodby alebo skrine. Celá rodina tak môže tlačiť priamo zo svojich smartfónov, tabletov či notebookov bez otravného prepájania káblov.
- Náklady na spotrebný materiál – vždy sa vopred pozrite na cenu náhradných náplní. Lacná tlačiareň s drahými kazetami sa rýchlo premení na finančnú pascu. Prepočítajte si cenu náplne k reálnemu počtu strán, ktoré dokáže vytlačiť.
- Automatická obojstranná tlač (Duplex) – pre domáce použitie ide o skvelú funkciu, ktorá šetrí nielen papier (a tým aj peňaženku), ale aj životné prostredie. Multifunkčná tlačiareň sama otočí papier bez toho, aby ste museli listy ručne obracať a riskovať ich nesprávne vloženie.
- Hlučnosť a spotreba energie – na rozdiel od kancelárie, kde hluk zanikne v ruchu dňa, domáca tlač v tichej izbe večer môže rušiť ostatných členov rodiny. Niektoré modely ponúkajú tichý režim, ktorý síce jemne spomalí tlač, ale výrazne stíši chod zariadenia.
Cenový prehľad: Koľko investovať do domácej multifunkčnej tlačiarne?
Pri výbere novej tlačiarne do domácnosti býva obstarávacia cena často tým úplne najdôležitejším kritériom. Na trhu je dnes k dispozícii obrovské množstvo rôznych modelov, ktoré sa líšia nielen svojou technologickou výbavou, ale aj dlhodobými nákladmi na prevádzku. Aby ste sa v tejto bohatej ponuke dokázali rýchlo zorientovať a našli zariadenie, ktoré presne zodpovedá možnostiam vašej peňaženky, rozdelili sme dostupné multifunkčné tlačiarne do troch základných cenových kategórií:
- Do 120 eur – v tejto cenovej kategórii nájdete klasické atramentové multifunkčné tlačiarne. Sú lacné na nákup, zvládnu peknú farebnú tlač aj skenovanie a disponujú Wi-Fi. Majú však malé kazety, takže ak tlačíte častejšie, zaplatíte veľa za nový atrament. Sú vhodné pre študentov alebo domácnosti, ktoré vytlačia len pár strán mesačne.
- Od 120 do 220 eur – najpopulárnejšia cenová kategória pre rodiny. Nájdete tu atramentové tankové tlačiarne, ktoré síce stoja na začiatku viac, ale v balení dostanete atrament na tisíce strán a ich prevádzka je takmer zadarmo. Alternatívou v tejto cene sú spoľahlivé čiernobiele multifunkčné laserové tlačiarne, ktoré vynikajú rýchlosťou a sú vhodné pre ľudí, ktorí nepotrebujú tlačiť farebne.
- Od 220 eur a viac – vyššia cenová trieda ponúka pokročilé farebné multifunkčné laserové tlačiarne alebo vysoko výkonné tankové systémy. Ponúkajú nadštandardné funkcie ako automatický podávač dokumentov (ADF) pre rýchle skenovanie viacerých listov naraz, bleskovú rýchlosť a robustnejšiu konštrukciu vhodnú pre plnohodnotnú prácu z domu.
Vyberte si novú multifunkčnú tlačiareň v PLANEO
Nech už sa po zvážení všetkých pre a proti prikloníte k bleskovej laserovej technológii alebo stavíte na úsporný atramentový tankový systém, kľúčom k spokojnosti je výber overenej značky. V bohatej ponuke PLANEO nájdete stovky modelov od svetových lídrov v oblasti tlače. Ak hľadáte technologické inovácie a maximálnu spoľahlivosť, stávkou na istotu sú zariadenia od značiek HP a Canon, ktoré patria k najpopulárnejším voľbám slovenských domácností. Pre tých, ktorí chcú extrémne lacnú prevádzku, sú pripravené špičkové tankové modely Epson alebo vysoko odolné a výkonné tlačiarne Brother a Xerox, ktoré bez problémov zvládnu aj náročnejšiu prácu v domácej kancelárii.
Svoju novú multifunkčnú tlačiareň si môžete vybrať z pohodlia domova na e-shope Planeo, kde na vás čakajú detailné popisy, recenzie a možnosť rýchleho doručenia priamo k vašim dverám. Ak si však chcete tlačiareň pred kúpou radšej obzrieť naživo alebo potrebujete poradiť s výberom správneho typu náplne, navštívte niektorú z kamenných predajní PLANEO po celom Slovensku. Vyškolení špecialisti vám ochotne pomôžu vybrať zariadenie presne podľa vašich potrieb.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Multifunkčná tlačiareň do domácnosti: laserová alebo atramentová? © SITA Všetky práva vyhradené.
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