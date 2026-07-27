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27. júla 2026

Kim Jo-čong kritizovala ASEAN za výzvu na denuklearizáciu Kórejskeho polostrova


Tagy: Jadrové zbrane Severokórejský jadrový program

Sestra severokórejského lídra Kim Čong-una označila výzvu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) na denuklearizáciu Kórejského polostrova za „hlúpu a nerozumnú“. Reagovala tak na spoločné vyhlásenie ...



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koreas_tensions_46909 scaled 27.7.2026 (SITA.sk) - Sestra severokórejského lídra Kim Čong-una označila výzvu Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) na denuklearizáciu Kórejského polostrova za „hlúpu a nerozumnú“. Reagovala tak na spoločné vyhlásenie prijaté na regionálnom fóre združenia.


Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una v pondelok ostro kritizovala Združenie krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) za jeho výzvu na denuklearizáciu Kórejského polostrova. Kim Jo-čong označila stanovisko organizácie za „hlúpy a nerozumný divoký sen“.

ASEAN na svojom každoročnom regionálnom fóre minulý týždeň vyjadril vážne znepokojenie nad pokračujúcim rozvojom severokórejského jadrového programu a zdôraznil význam dialógu s cieľom dosiahnuť trvalý mier a stabilitu na denuklearizovanom Kórejskom polostrove.

Kim Jo-čong vo vyhlásení zverejnenom štátnou agentúrou KCNA uviedla, že vyjadruje „silnú nespokojnosť s neskrývaným nepriateľským postojom fóra, ktoré sa pridáva k Spojeným štátom pri presadzovaní 'denuklearizácie'“ a zároveň podľa nej ignoruje severokórejskú ústavu.

Podľa nej je „zlyhaním strategického myslenia a logiky a prejavom hlúpeho a nerozumného divokého sna naďalej lipnúť na 'denuklearizácii Kórejského polostrova', ktorá už stratila svoj význam po koncepčnej aj praktickej stránke“. ASEAN zároveň vyzvala, aby sa nenechal „zneužívať ako platený hovorca Spojených štátov“.

Severná Kórea dlhodobo trvá na svojom práve vlastniť jadrové zbrane a rozvíjať balistické rakety napriek sankciám Bezpečnostnej rady OSN. Jadrový status krajiny bol navyše v roku 2023 zakotvený do ústavy. Kim Jo-čong už v júni vyhlásila, že severokórejský jadrový program predstavuje „líniu, z ktorej niet návratu“.


Zdroj: SITA.sk - Kim Jo-čong kritizovala ASEAN za výzvu na denuklearizáciu Kórejskeho polostrova © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Jadrové zbrane Severokórejský jadrový program
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