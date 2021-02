Českí hajtmani požiadajú o vyhlásenie núdzového stavu na dva týždne, s Blatným rokovali o podmienkach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Českí hajtmani sa v nedeľu dohodli, že požiadajú vládu o vyhlásenie stavu núdze. Podľa ministra vnútra Jana Hamáčka budú žiadať núdzový stav na 14 dní, pričom priorita je návrat detí do škôl.Súčasný núdzový stav trvá len do dnešnej polnoci, informuje spravodajský portál Novinky.cz.Hajtmani dopoludnia rokovali s ministrom zdravotníctva Janom Blatným o podmienkach, za ktorých by požiadali o núdzový stav. Medzi tieto podmienky patrí návrat detí do škôl od 1. marca, očkovanie pedagogických pracovníkov, testovanie vo firmách či uvoľnenie v oblasti obchodu, služieb, kultúry a vonkajšieho amatérskeho športu za jasne stanovených podmienok.Hajtmani tiež požadujú prerokovanie pandemického zákona a chcú, aby sa vláda dohodla s opozíciou na ďalšom jednotnom postupe, povedal pardubický hajtman Martin Netolický.Vláda popoludní rokuje o ďalšom postupe.