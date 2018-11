Avakov: Nezvolenie ruského kandidáta považuje Ukrajina za víťazstvo

Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 21. novembra (TASR) - Ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov považuje zvolenie juhokórejského kandidáta za prezidenta medzinárodnej policajnej organizácie Interpol za víťazstvo pre svoju krajinu. Informovala o tom agentúra AP.Ukrajina bola totiž spolu so západnými štátmi a ruskou opozíciou rozhodne proti tomu, aby sa prezidentom Interpolu stal Rus Alexandr Prokopčuk. Kritici Kremľa argumentovali, že Prokopčuk má údajne blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a z titulu svojej funkcie by na pokyn Moskvy mohol útočiť na politických oponentov a zneužívať systém Interpolu.Avakov, ktorý sa zúčastnil na valnom zhromaždení Interpolu v Dubaji, vo svojom tweete v reakcii na výsledok hlasovania napísal:Prezidentom Interpolu na dvojročné funkčné obdobie sa v stredu stal juhokórejský kandidát Kim Čong-jang, ktorý bol v uplynulých týždňoch úradujúcim prezidentom Interpolu po tom, ako sa tejto funkcie vzdal Meng Chung-wej.Meng šéfoval Interpolu ako prvý Číňan od novembra 2016. Koncom septembra ho však počas jeho návštevy v domovskej Číne zadržali tamojšie úrady pre bližšie nešpecifikovanú trestnú činnosť. Mandát mu mal vypršať v roku 2020.Ruský kandidát Alexandr Prokopčuk zastával od roku 2016 funkciu viceprezidenta Interpolu. V tejto funkcii bude podľa hovorkyne ruského ministerstva vnútra Iriny Volkovovej pokračovať aj naďalej.Krátko pred voľbami šéfa Interpolu vyjadrili Spojené štáty i Británia v súvislosti s Prokopčukovým možným zvolením veľké znepokojenie.Skupina amerických senátorov prišla so spoločným vyhlásením, v ktorom vyzvala prezidenta USA Donalda Trumpa a členov valného zhromaždenia Interpolu, aby vystúpili proti Prokopčukovej kandidatúre.Viacerí britskí ministri vyjadrili názor, že zvolenie ruského predstaviteľa by bolo