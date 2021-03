Veľké fabriky veria, že sa Slovensko vyhne tvrdému lockdownu. Celohospodárske dôsledky by boli značné

Dôsledky radikálneho kroku

Snažia sa byť nápomocní

Zatvorenie priemyslu je neprípustné

2.3.2021 (Webnoviny.sk) - Najväčšie slovenské fabriky nateraz veria, že sa Slovensko vyhne tvrdému lockdownu a oni nebudú musieť zastaviť výrobu. Spoločne tvrdia, že prijali všetky dostupné a odporúčané opatrenia, aby ochránili zdravie zamestnancov a prispeli k spomaleniu šírenia koronavírusu . Zdôrazňujú pravidelné testovanie svojich pracovníkov a v neposlednom rade poukazujú na škody, ktoré by tento krok predstavoval.Spoločnosť Volkswagen Slovakia podľa svojej hovorkyne Lucie Kovarovič Makayovej stále dúfa, že aj aktuálne sprísnenie opatrení povedie k takému zmierneniu situácie, že nebude musieť prísť ku krajnému riešeniu v podobe nútenej odstávky výroby.„Predovšetkým však zastávame názor, že vysoká priorita by mala byť kladená na presadenie a kontrolu už existujúcich opatrení," dodala. Celohospodárske dôsledky takéhoto radikálneho kroku by podľa nej boli aj v kontexte európskej produkčnej siete značné. „Preto sa budeme snažiť robiť na našej strane všetko pre to, aby to tak ďaleko nezašlo," uviedla pre agentúru SITA.Ako doplnil hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača , v prvom rade intenzívne pracujú na tom, aby sa situácia do troch týždňov zlepšila. Hutnícky gigant napríklad používa respirátory FFP2 na každom pracovisku, fabrika taktiež intenzívne testuje a robí množstvo lokálnych opatrení na konkrétnych pracoviskách na zníženie kontaktu.„Mali sme možnosť prostredníctvom zamestnávateľských zväzov aj priamo komunikovať s predstaviteľmi vlády a veríme, že tvrdý lockdown nebude. Vnímame, čo je cieľom vlády v týchto dňoch v súvislosti s pandémiou a snažíme sa byť v tomto nápomocní," povedal Bača.Podrobnosti o prípadnom tvrdom lockdowne zatiaľ známe nie sú. Vláda pritom v nedeľu odsúhlasila, že ak nové opatrenia na riešenie aktuálnej pandemickej situácie nezaberú do 21. marca, začne sa príprava na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Asociácia priemyselných zväzov už na plány vlády reagovala slovami, že zatvorenie priemyslu vždy považovala a stále považuje za neprípustné. „Uz len debata o takomto kroku znižuje našu dôveryhodnosť v očiach zahraničných investorov a odberateľov," uviedol jej generálny sekretár Andrej Lasz