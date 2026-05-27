Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
AYKY verzus CYKY káble: Aký je rozdiel?
Elektrické káble a vodiče sú neoddeliteľnou súčasťou každej domácnosti, komerčných priestorov či priemyselných hál.
Bez nich by nebolo možné prenášať elektrickú energiu zo zdroja k spotrebiteľom, čo znamená, že by sme nemali prístup k elektrickým zariadeniam, ktoré nám uľahčujú každodenné činnosti.
Jedným z najbežnejších typov elektrických káblov sú CYKY a AYKY káble. Môžu sa zdať podobné, no je medzi nimi rozdiel, viete aký?
Meď alebo hliník?
AYKY kábel je typ káblového vedenia, ktorý je navrhnutý tak, aby poskytoval spoľahlivý prenos elektrickej energie. Jeho konštrukcia zahŕňa viacero vrstiev izolácie, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a ochranu proti mechanickému poškodeniu a vonkajším vplyvom. Elektrické káble sú vyrobené z vodivých materiálov, ako je meď alebo hliník, ktoré umožňujú efektívny prenos elektrického prúdu.
AYKY kábel je silový elektrický kábel s hliníkovými vodičmi používaný hlavne na prívod elektriny do domov, budov alebo do zeme. Je podobný káblu CYKY, ale namiesto medi sa pri jeho výrobe používa hliník, čím sa z neho stáva finančne dostupnejšia voľba. Oba tyby nájdete aj na Murat.sk, odborníci na elektroinštalačný materiál.
Označenie AYKY znamená:
A = hliníkový vodič (Al)
Y = PVC izolácia
K = kábel pre pevné uloženie
Y = PVC vonkajší plášť
Zatiaľ čo označenie CYKY znamená:
C = medený vodič (Cu)
Y = PVC izolácia žíl
K = kábel pre pevné uloženie
Y = PVC vonkajší plášť
Vodiče v elektrických kábloch sú určené na prenos elektrického prúdu z jedného bodu do druhého. Kvalita a typ vodiča použitého v kábli môžu výrazne ovplyvniť jeho výkon a spoľahlivosť.
Elektrické káble a vodiče musia spĺňať určité normy a predpisy, aby zabezpečili bezpečnosť pri ich použití. Špecialisti na elektroinštalácie musia byť dobre oboznámení s týmito normami a schopní správne nainštalovať a udržiavať káblové systémy. Správna inštalácia káblov a ich následná údržba sú kľúčové pre zabezpečenie efektívneho fungovania elektrických zariadení a systémov v rôznych prostrediach, a to najmä aj vo vašej domácnosti.
Zdroj obrázku: DmyTo / stock.adobe.com
