 Streda 27.5.2026
 Meniny má Iveta
 24hod.sk    Z domova

27. mája 2026

V prípade exministerky pôdohospodárstva nastal zvrat, Matečná už nečelí obvineniu


Tagy: bývalá ministerka pôdohospodárstva Obvinenie

Matečnú aj s ďalšou osobou stíhali pre jej pôsobenie na Slovenskom pozemkovom fonde, kde bola nominovaná stranou Smer-SD v roku 2012. Bývalá ministerka pôdohospodárstva za



27.5.2026 (SITA.sk) - Matečnú aj s ďalšou osobou stíhali pre jej pôsobenie na Slovenskom pozemkovom fonde, kde bola nominovaná stranou Smer-SD v roku 2012.


Bývalá ministerka pôdohospodárstva za Slovenskú národnú stranu Gabriela Matečná už nečelí obvineniu. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Matečnú aj s ďalšou osobou stíhali pre jej pôsobenie na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), kde bola nominovaná stranou Smer-SD v roku 2012. Obvinenie jej zrušil prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera. Rovnako zrušil obvinenie aj druhej osobe.

Hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová pre portál potvrdila, že na základe sťažností obvinených osôb G. M. a R. P. uznesením z 11. mája zrušil prvý námestník generálneho prokurátora uznesenie vyšetrovateľa Policajného zboru, ktorým bolo obom osobám vznesené obvinenie za zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. "Vyšetrovateľovi Policajného zboru uložil, aby vo veci znova konal a rozhodol," dodala hovorkyňa pre Aktuality.sk.

Ako portál pripomenul, prípad sa týkal zastupovania SPF v spore o Slánske lesy, pričom podstatnú časť sporov zastupovala pôvodne košická právnička. Keď bol spor takmer vyhratý, Matečná uzavrela zmluvu na 1,8 milióna eur s advokátskou kanceláriou Ecker-Kán. Vyšetrovatelia konanie Matečnej vnímali pôvodne ako porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku.


Zdroj: SITA.sk - V prípade exministerky pôdohospodárstva nastal zvrat, Matečná už nečelí obvineniu

