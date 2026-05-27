Streda 27.5.2026
Meniny má Iveta
Bezgluténová kaša TOMU VER od COOP Jednota získala prvenstvo na prestížnej medzinárodnej súťaži v Amsterdame
COOP Jednota uspela na prestížnej medzinárodnej súťaži PLMA Salute to Excellence Award v Amsterdame.
27.5.2026 (SITA.sk) - COOP Jednota uspela na prestížnej medzinárodnej súťaži PLMA Salute to Excellence Award v Amsterdame.
COOP Jednota uspela na prestížnej medzinárodnej súťaži PLMA Salute to Excellence Award v Amsterdame, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie svetové súťaže zamerané na vlastné značky obchodných reťazcov. Prvé miesto v kategórii "Free From" získala bezgluténová ovseno-ryžová kaša s kakaom z produktového radu TOMU VER. Víťazstvo zároveň potvrdzuje dlhodobý dôraz najväčšej domácej maloobchodnej siete na kvalitu výrobkov vlastných značiek.
Súťaž organizuje Private Label Manufacturers Association, medzinárodná asociácia výrobcov privátnych značiek, ktorá od roku 1979 združuje obchodníkov a výrobcov vlastných značiek z celého sveta. Produkty v súťaži hodnotí odborná porota zložená z gastronómov, obchodníkov, výrobcov, dodávateľov aj novinárov. Posudzujú sa pritom kritériá ako chuť a zloženie, inovatívnosť, dizajn obalu, celkové prevedenie či pomer kvality a ceny. Tento rok sa do súťaže zapojilo viac ako 600 produktov od 67 obchodných reťazcov z 27 krajín sveta.
Medzinárodná odborná porota ocenila pri víťaznom produkte najmä jeho inovatívnosť, chuť, dizajn obalu, zrozumiteľnú komunikáciu benefitov aj prístup k spotrebiteľom s intoleranciami. "Tešíme sa z tohto významného medzinárodného ocenenia. Vnímame ho ako potvrdenie nášho dlhodobého dôrazu na kvalitu produktov vlastných značiek a vysoké štandardy z pohľadu zloženia, chuti aj celkového spracovania. Ocenenie zároveň potvrdzuje, že aj slovenský maloobchod vie prinášať moderné a konkurencieschopné produkty, ktoré dokážu zarezonovať aj v medzinárodnej konkurencii," uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.
COOP Jednota sa na medzinárodnej pôde umiestňuje pravidelne už viac ako desať rokov. Od roku 2014 získali prvenstvo aj produkty ako COOP Kremžská horčica Mamičkine dobroty, COOP Strúhaný chren Tradičná kvalita, COOP Čaj detský bylinný Junior, COOP Tyčinky bambusové vatové Biova či COOP Tyčinky bez posýpky soli s vlákninou Junior.
Produktový rad TOMU VER je súčasťou portfólia vlastných značiek COOP Jednota od roku 2025. Produkty tohto radu reagujú na rastúci záujem spotrebiteľov o modernejší životný štýl, vyvážené stravovanie a výrobky vhodné aj pre ľudí s potravinovými intoleranciami. Vlastné značky COOP Jednota prechádzajú pravidelnou kontrolou kvality v akreditovaných laboratóriách. Pri ich vývoji spoločnosť kladie dôraz nielen na chuť a kvalitu, ale aj na dôveryhodný pôvod, zloženie a férový pomer ceny a hodnoty pre zákazníka.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Bezgluténová kaša TOMU VER od COOP Jednota získala prvenstvo na prestížnej medzinárodnej súťaži v Amsterdame © SITA Všetky práva vyhradené.
