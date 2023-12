Až 13 percent komentárov na sociálnych sieťach tvoria hejty, pri regulovaných diskusiách sú to 2 percentá

Veľa nenávisti na Facebooku

Nálada v online priestore

Reťazová reakcia hejtu

Zaujímavý fakt z TrollWall

Hejt má svoj limit

16.12.2023 (SITA.sk) - Až 13 percent všetkých komentárov na slovenskom Facebooku tvoria tzv. hejty. Stránky, ktoré diskusie na svojich profiloch moderujú, majú hejtu násobne menej.Vyplýva to z novej analýzy iniciatívy, ktorá potvrdzuje výsledky svojich zistení z jari tohto roku. Aj násobne väčšia vzorka dát preukázala, že diskusie na slovenskom Facebooku obsahujú veľa nenávisti.V rozmedzí troch mesiacov s pomocou umelej inteligencie ohodnotila analýza takmer sedem miliónov komentárov z. U členov iniciatívy #bezhejtu, u ktorých sú diskusie moderované, namerala výskyt nenávistných prejavov na úrovni pod dvoma percentami.Iniciátorov analýzy zaujímalo aj to, či sa zmenila nálada v online priestore v súvislosti s volebným súbojom. Výsledky ukazujú, že celková miera hejtu klesla, avšak iba na úrovni štatistickej chyby. Výraznejší pokles bol viditeľný na stránkach politických strán a ich predsedov – zmedzi augustom a októbrom 2023.Mohlo by to ukazovať, že v dobe intenzívnej kampane politici výraznejšie moderovali komentáre na svojich. Podľa zakladateľov iniciatívy analýza jednoznačne preukázala, že s kontinuálnou starostlivosťou o diskusie sa s hejtom v online dá úspešne bojovať.„Výsledok hovorí jasne. Tam, kde sa riešia témy, ktoré hýbu spoločnosťou, je hejtu veľa. Jedným z dôvodov je samotný veľký počet komentárov na takýchto stránkach,“ povedal šéf digitálneho tímu v komunikačnej agentúre Seesame Dávid Benedig.Druhým dôvodom je to, že hejt produkuje ďalší hejt. Preto ak nepríde k rýchlemu zásahu administrátorom profilu, je pravdepodobné, že špinavá diskusia sa bude len zhoršovať. To eliminuje priestor na slušnú a konštruktívnu debatu.„Podrobne sme sa pozreli aj na diskusie na profiloch členov #bezhejtu. To, že sme namerali menej ako 2 percentá nenávistných či vulgárnych prejavov, považujeme za jasný znak toho, že proti hejtu sa dá vyhrať. Nejde totiž len o malé stránky, ale aj také, ktoré generujú stovky až tisíce komentárov denne,“ komentoval výsledky analýzy Tomáš Halász , CEO firmy TrollWall , ktorej umelá inteligencia hodnotila komentáre.Viac ako 60 percent zo siedmich miliónov skontrolovaných komentárov pochádza z profilov médií. Práve tie generujú v absolútnom čísle aj najväčší počet komentárov, aj hejtov. Médiá sú v neľahkej situácii. Denne im na profiloch pribúdajú stovky až tisícky komentárov.Udržať diskusie čisté pri takom objeme nie je vôbec jednoduché a vyžaduje si to obrovskú ľudskú alebo šikovnú technologickú kapacitu. Okrem analýzy #bezhejtu prišli v TrollWall ešte na jeden zaujímavý fakt.„Pri dlhodobom sledovaní veľkej množiny dát sme zistili, že s rastúcim počtom komentárov sa nezvyšuje priamo úmerne aj počet nenávistných prejavov. Čo to znamená? Hejt má svoj limit a je to riešiteľný problém, pretože tí, čo vytvárajú nenávistný obsah, sú hlučná menšina. Z diskusií sa dá takmer úplne odstrániť, ak sa organizácia rozhodne, že chce kultivovať svoju online debatu,“ dodal Halász.Po pol roku fungovania má iniciatíva #bezhejtu viac ako 120 členov, a to vrátane verejných inštitúcií, ako napríklad Kancelária prezidentky SR, Polícia SR Plán obnovy či mestá Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, ale aj veľkých firiem a médií.