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20. októbra 2026
Až 23 osôb čelí obvineniam za pronacistické a antisemitské heslá. Stalo sa tak ešte pred zápasom v EKL – VIDEO
Šesť osôb je už vo väzbe, dve ďalšie sú v procese riešenia a polícia pátra po zostávajúcich pätnástich. Ak budú fanúšikovia odsúdení, hrozí im až päť rokov za mrežami. Chorvátska ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Šesť osôb je už vo väzbe, dve ďalšie sú v procese riešenia a polícia pátra po zostávajúcich pätnástich. Ak budú fanúšikovia odsúdení, hrozí im až päť rokov za mrežami.
Chorvátska polícia obvinila dovedna 23 osôb za pronacistické a antisemitské heslá, ktoré zazneli pred minulotýždňovým zápasom medzi domácim Hajdukom Split proti holandským Ajaxom Amsterdam, čo vyvolalo pobúrenie v celom Chorvátsku.
Pred zápasom Európskej konferenčnej ligy fanúšikovia Hajduku pochodovali mestom a skandovali heslá ako "Zničte Židov“, „Povstaň Adolf (Hitler)“ a „Poďme, Ustašovia“, na čo upozornili miestne médiá.
Chorvátski lídri, opozičné strany, ľudskoprávne organizácie aj židovská komunita incident odsúdili. Izraelská ambasáda v Záhrebe vyjadrila, že je z udalosti „hlboko znepokojená“.
Polícia podala trestné oznámenie voči 23 osobám "podozrivým z verejného podnecovania násilia a nenávisti,“ uvádza sa vo vyhlásení. Šesť osôb je už vo väzbe, dve ďalšie sú v procese riešenia a polícia pátra po zostávajúcich pätnástich. Ak budú fanúšikovia odsúdení, hrozí im až päť rokov za mrežami.
Hajduk Split v pohárovom súboji triumfoval 2:1 a neskôr sa ospravedlnil Európskej futbalovej únii (UEFA) aj Ajaxu. Zástupcovia klubu uviedli, že boli svedkami scén, ktoré si neželajú, aby si Európa pamätala. Incident odsúdila aj Chorvátska futbalová federácia.
Extrémistickí fanúšikovia dlhodobo poškodzujú imidž Chorvátska šírením fašistických hesiel a vystavovaním symbolov ustašovského režimu. Tento režim počas 2. svetovej vojny zabil a prenasledoval stovky tisíc etnických Srbov, Židov, Rómov a protifašistických Chorvátov.
V minulosti Chorvátsku odobrala UEFA bod po tom, ako fanúšikovia v Splite na ihrisku namaľovali svastiku pred súbojom kvalifikácie o postup na ME 2016. Páchateľov sa nikdy nepodarilo nájsť.
V ostatných rokoch sa v Chorvátsku zvyšuje tolerancia voči jeho pronacistickej minulosti a kritici vyčítajú úradom, že nepostihujú používanie ustašovských symbolov.
Zdroj: SITA.sk - Až 23 osôb čelí obvineniam za pronacistické a antisemitské heslá. Stalo sa tak ešte pred zápasom v EKL – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Chorvátska polícia obvinila dovedna 23 osôb za pronacistické a antisemitské heslá, ktoré zazneli pred minulotýždňovým zápasom medzi domácim Hajdukom Split proti holandským Ajaxom Amsterdam, čo vyvolalo pobúrenie v celom Chorvátsku.
Pred zápasom Európskej konferenčnej ligy fanúšikovia Hajduku pochodovali mestom a skandovali heslá ako "Zničte Židov“, „Povstaň Adolf (Hitler)“ a „Poďme, Ustašovia“, na čo upozornili miestne médiá.
Chorvátski lídri, opozičné strany, ľudskoprávne organizácie aj židovská komunita incident odsúdili. Izraelská ambasáda v Záhrebe vyjadrila, že je z udalosti „hlboko znepokojená“.
Polícia podala trestné oznámenie voči 23 osobám "podozrivým z verejného podnecovania násilia a nenávisti,“ uvádza sa vo vyhlásení. Šesť osôb je už vo väzbe, dve ďalšie sú v procese riešenia a polícia pátra po zostávajúcich pätnástich. Ak budú fanúšikovia odsúdení, hrozí im až päť rokov za mrežami.
Hajduk Split v pohárovom súboji triumfoval 2:1 a neskôr sa ospravedlnil Európskej futbalovej únii (UEFA) aj Ajaxu. Zástupcovia klubu uviedli, že boli svedkami scén, ktoré si neželajú, aby si Európa pamätala. Incident odsúdila aj Chorvátska futbalová federácia.
Extrémistickí fanúšikovia dlhodobo poškodzujú imidž Chorvátska šírením fašistických hesiel a vystavovaním symbolov ustašovského režimu. Tento režim počas 2. svetovej vojny zabil a prenasledoval stovky tisíc etnických Srbov, Židov, Rómov a protifašistických Chorvátov.
V minulosti Chorvátsku odobrala UEFA bod po tom, ako fanúšikovia v Splite na ihrisku namaľovali svastiku pred súbojom kvalifikácie o postup na ME 2016. Páchateľov sa nikdy nepodarilo nájsť.
V ostatných rokoch sa v Chorvátsku zvyšuje tolerancia voči jeho pronacistickej minulosti a kritici vyčítajú úradom, že nepostihujú používanie ustašovských symbolov.
Zdroj: SITA.sk - Až 23 osôb čelí obvineniam za pronacistické a antisemitské heslá. Stalo sa tak ešte pred zápasom v EKL – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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