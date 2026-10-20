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20. októbra 2026
Verdikt ohľadom odvolania Senegalu o odobratí titulu z APN sa zverejní až koncom novembra. Bude to v jeho prospech?
V marci Africká futbalová konfederácia (CAF) zrušila pôvodný výsledok finále Afrického pohára národov a pridelila Maroku kontumačný triumf 3:0 a zisk titulu. Medzinárodný športový rozhodcovský ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - V marci Africká futbalová konfederácia (CAF) zrušila pôvodný výsledok finále Afrického pohára národov a pridelila Maroku kontumačný triumf 3:0 a zisk titulu.
Medzinárodný športový rozhodcovský súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne verdikt týkajúci sa odvolania Senegalu voči rozhodnutiu o odobratí titulu z Afrického pohára národov (APN) v prospech Maroka očakáva na konci novembra.
Podľa vyhlásenia CAS sa pojednávanie prípadu uskutočnilo za zatvorenými dverami v sídle organizácie už 8. októbra. "Trojčlenná komisia začala a naďalej pokračuje vo svojich úvahách," uviedla organizácia, ktorá rieši medzinárodné športové spory.
"CAS sa rozhodol vydať kompletné rozhodnutie vrátane právnych dôvodov, známe ako CAS Award. Tento proces si vyžaduje niekoľko týždňov a CAS Award sa očakáva na konci novembra 2026," uvádza sa vo vyhlásení.
Vo finále APN, ktoré sa konalo 18. januára v marockom Rabate, futbalisti Senegalu zvíťazili 1:0 po predĺžení gólom Papeho Gueyeho, zápas poznačili chaotické scény pred koncom riadneho hracieho času. Veľká časť senegalských hráčov totiž opustila ihrisko na protest proti rozhodnutiu o penalte pre domáce Maroko za bezgólového stavu.
Niektorí senegalskí fanúšikovia sa pokúsili o inváziu na ihrisko a zápas bol na takmer 20 minút prerušený, než sa hráči Senegalu vrátili na hraciu plochu. V marci Africká futbalová konfederácia (CAF) zrušila pôvodný výsledok a pridelila Maroku kontumačný triumf 3:0 a zisk titulu.
Zdroj: SITA.sk - Verdikt ohľadom odvolania Senegalu o odobratí titulu z APN sa zverejní až koncom novembra. Bude to v jeho prospech? © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný športový rozhodcovský súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne verdikt týkajúci sa odvolania Senegalu voči rozhodnutiu o odobratí titulu z Afrického pohára národov (APN) v prospech Maroka očakáva na konci novembra.
Podľa vyhlásenia CAS sa pojednávanie prípadu uskutočnilo za zatvorenými dverami v sídle organizácie už 8. októbra. "Trojčlenná komisia začala a naďalej pokračuje vo svojich úvahách," uviedla organizácia, ktorá rieši medzinárodné športové spory.
"CAS sa rozhodol vydať kompletné rozhodnutie vrátane právnych dôvodov, známe ako CAS Award. Tento proces si vyžaduje niekoľko týždňov a CAS Award sa očakáva na konci novembra 2026," uvádza sa vo vyhlásení.
Vo finále APN, ktoré sa konalo 18. januára v marockom Rabate, futbalisti Senegalu zvíťazili 1:0 po predĺžení gólom Papeho Gueyeho, zápas poznačili chaotické scény pred koncom riadneho hracieho času. Veľká časť senegalských hráčov totiž opustila ihrisko na protest proti rozhodnutiu o penalte pre domáce Maroko za bezgólového stavu.
Niektorí senegalskí fanúšikovia sa pokúsili o inváziu na ihrisko a zápas bol na takmer 20 minút prerušený, než sa hráči Senegalu vrátili na hraciu plochu. V marci Africká futbalová konfederácia (CAF) zrušila pôvodný výsledok a pridelila Maroku kontumačný triumf 3:0 a zisk titulu.
Zdroj: SITA.sk - Verdikt ohľadom odvolania Senegalu o odobratí titulu z APN sa zverejní až koncom novembra. Bude to v jeho prospech? © SITA Všetky práva vyhradené.
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