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 24hod.sk    Šport

20. októbra 2026

Verdikt ohľadom odvolania Senegalu o odobratí titulu z APN sa zverejní až koncom novembra. Bude to v jeho prospech?


Tagy: Africký pohár národov 2025

V marci Africká futbalová konfederácia (CAF) zrušila pôvodný výsledok finále Afrického pohára národov a pridelila Maroku kontumačný triumf 3:0 a zisk titulu. Medzinárodný športový rozhodcovský ...



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854976222_1843831676618789_1862722409784836490_n 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - V marci Africká futbalová konfederácia (CAF) zrušila pôvodný výsledok finále Afrického pohára národov a pridelila Maroku kontumačný triumf 3:0 a zisk titulu.


Medzinárodný športový rozhodcovský súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne verdikt týkajúci sa odvolania Senegalu voči rozhodnutiu o odobratí titulu z Afrického pohára národov (APN) v prospech Maroka očakáva na konci novembra.

Podľa vyhlásenia CAS sa pojednávanie prípadu uskutočnilo za zatvorenými dverami v sídle organizácie už 8. októbra. "Trojčlenná komisia začala a naďalej pokračuje vo svojich úvahách," uviedla organizácia, ktorá rieši medzinárodné športové spory.

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"CAS sa rozhodol vydať kompletné rozhodnutie vrátane právnych dôvodov, známe ako CAS Award. Tento proces si vyžaduje niekoľko týždňov a CAS Award sa očakáva na konci novembra 2026," uvádza sa vo vyhlásení.

Vo finále APN, ktoré sa konalo 18. januára v marockom Rabate, futbalisti Senegalu zvíťazili 1:0 po predĺžení gólom Papeho Gueyeho, zápas poznačili chaotické scény pred koncom riadneho hracieho času. Veľká časť senegalských hráčov totiž opustila ihrisko na protest proti rozhodnutiu o penalte pre domáce Maroko za bezgólového stavu.

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Niektorí senegalskí fanúšikovia sa pokúsili o inváziu na ihrisko a zápas bol na takmer 20 minút prerušený, než sa hráči Senegalu vrátili na hraciu plochu. V marci Africká futbalová konfederácia (CAF) zrušila pôvodný výsledok a pridelila Maroku kontumačný triumf 3:0 a zisk titulu.


Zdroj: SITA.sk - Verdikt ohľadom odvolania Senegalu o odobratí titulu z APN sa zverejní až koncom novembra. Bude to v jeho prospech? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Africký pohár národov 2025
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