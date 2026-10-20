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20. októbra 2026
Mladík Diomande ukazuje potenciál v drese Realu Madrid, teraz ho čaká duel Ligy majstrov proti svojmu predchádzajúcemu klubu
Mladý talent prišiel do Realu Madrid z nemeckého Lipska a práve jeho niekdajší zamestnávateľ sa v stredu predstaví v Madride. Španielsky futbalový klub Real ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Mladý talent prišiel do Realu Madrid z nemeckého Lipska a práve jeho niekdajší zamestnávateľ sa v stredu predstaví v Madride.
Španielsky futbalový klub Real Madrid začína pomaly objavovať potenciál mladého útočníka Yana Diomandeho, ktorého získal za rekordných 140 miliónov eur z nemeckého tímu RB Lipsko. Stále iba 19-ročný Diomande, ktorý zažiaril na MS 2026, nedávno strelil v La Lige nádherný gól proti FC Sevilla a teraz čaká ho súboj Ligy majstrov proti jeho niekdajšiemu zamestnávateľovi.
Prezident "bieleho baletu" Florentino Pérez počas svojej kampane za opätovné zvolenie avizoval, že do prestupu nových hviezd investuje veľké sumy. Diomande pritom nie je len ďalší hráč, ale predstavuje investíciu do budúcnosti klubu po dvoch sezónach bez výrazného úspechu.
"Má toho ešte veľa na zlepšenie, je mladý, naivný a nie je ešte hotový produkt. Hral však výborne a rastie,“ povedal tréner José Mourinho po spomenutom zápase proti FC Sevilla.
Diomande pomohol Realu k víťazstvu nad Villarrealom premiérovým zásahom v novom klube a v ostatnom súboji tiež asistoval Ardovi Gülerovi pri výhre 4:1 nad Sevillou. V jedenástich zápasoch má zatiaľ na konte dva presné zásahy a tri gólové prihrávky.
Mladý krídelník zvláda tlak a ťažkosti, ktoré ho sprevádzali od detstva vrátane tragédie so stratou 15-ročnej sestry Roxane. "Každému si vravievala, že tvoj brat bude najlepší na svete. Budem sa snažiť dokázať, že si mala pravdu, budem sa o to pokúšať až nezomriem,“ napísal Diomande v liste svojej zosnulej sestre.
Mourinho pripomenul, že podobný proces zlepšenia absolvoval aj Brazílčan Vinícius Júnior, ktorý nedávno predĺžil zmluvu s Realom do roku 2032.
Madridčania v Lige majstrov očakávajú od Diomandeho ďalšie silné vystúpenie proti Lipsku, po dvoch súbojoch v súťaži majú stopercentnú bilanciu a chcú si ju udržať aj doma proti Nemcom.
Zdroj: SITA.sk - Mladík Diomande ukazuje potenciál v drese Realu Madrid, teraz ho čaká duel Ligy majstrov proti svojmu predchádzajúcemu klubu © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový klub Real Madrid začína pomaly objavovať potenciál mladého útočníka Yana Diomandeho, ktorého získal za rekordných 140 miliónov eur z nemeckého tímu RB Lipsko. Stále iba 19-ročný Diomande, ktorý zažiaril na MS 2026, nedávno strelil v La Lige nádherný gól proti FC Sevilla a teraz čaká ho súboj Ligy majstrov proti jeho niekdajšiemu zamestnávateľovi.
Prezident "bieleho baletu" Florentino Pérez počas svojej kampane za opätovné zvolenie avizoval, že do prestupu nových hviezd investuje veľké sumy. Diomande pritom nie je len ďalší hráč, ale predstavuje investíciu do budúcnosti klubu po dvoch sezónach bez výrazného úspechu.
Veľa na zlepšenie
"Má toho ešte veľa na zlepšenie, je mladý, naivný a nie je ešte hotový produkt. Hral však výborne a rastie,“ povedal tréner José Mourinho po spomenutom zápase proti FC Sevilla.
Diomande pomohol Realu k víťazstvu nad Villarrealom premiérovým zásahom v novom klube a v ostatnom súboji tiež asistoval Ardovi Gülerovi pri výhre 4:1 nad Sevillou. V jedenástich zápasoch má zatiaľ na konte dva presné zásahy a tri gólové prihrávky.
Zvláda tlak a ťažkosti
Mladý krídelník zvláda tlak a ťažkosti, ktoré ho sprevádzali od detstva vrátane tragédie so stratou 15-ročnej sestry Roxane. "Každému si vravievala, že tvoj brat bude najlepší na svete. Budem sa snažiť dokázať, že si mala pravdu, budem sa o to pokúšať až nezomriem,“ napísal Diomande v liste svojej zosnulej sestre.
Mourinho pripomenul, že podobný proces zlepšenia absolvoval aj Brazílčan Vinícius Júnior, ktorý nedávno predĺžil zmluvu s Realom do roku 2032.
Madridčania v Lige majstrov očakávajú od Diomandeho ďalšie silné vystúpenie proti Lipsku, po dvoch súbojoch v súťaži majú stopercentnú bilanciu a chcú si ju udržať aj doma proti Nemcom.
Zdroj: SITA.sk - Mladík Diomande ukazuje potenciál v drese Realu Madrid, teraz ho čaká duel Ligy majstrov proti svojmu predchádzajúcemu klubu © SITA Všetky práva vyhradené.
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