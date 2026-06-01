 24hod.sk    Tlačové správy

Až 8 z 10 Slovákov počas leta griluje. Tesco ponúka až 140 BBQ produktov pre každého


Pre Slovákov je grilovanie neodmysliteľnou súčasťou leta. Podľa údajov spoločnosti Tesco si až 84 % zákazníkov v našom regióne vychutnáva BBQ s priateľmi či rodinou aspoň raz mesačne. ...



1.6.2026 (SITA.sk) - Pre Slovákov je grilovanie neodmysliteľnou súčasťou leta.


Podľa údajov spoločnosti Tesco si až 84 % zákazníkov v našom regióne vychutnáva BBQ s priateľmi či rodinou aspoň raz mesačne. Reťazec preto na tohtoročnú sezónu pripravil bohatú ponuku až 140 špeciálnych produktov, ktoré zahŕňajú nielen klasické mäsá a klobásy, ale aj rastúci segment burgerov, prémiových steakov, syrov či vegánskych alternatív. Najpopulárnejším nápojom na našich grilovačkách zostáva pivo, za ktorým nasledujú na Slovensku mimoriadne obľúbené radlery. Analýza obchodného reťazca prináša ďalšie detaily o tom, čo radi v lete dávame na rošty.

Od konca apríla a pre zapálených nadšencov až do októbra – toľko zvyčajne trvá grilovacia sezóna na Slovensku. Tohtoročná BBQ sezóna prišla o niečo neskôr ako zvyčajne – približne pre polovicu zákazníkov Tesca vyťahovanie roštov ovplyvnilo premenlivé počasie. Dnes je však už všetko inak a Slováci si s príchodom teplých dní opäť vychutnávajú grilovačky s rodinou a priateľmi.

Široký sortiment pre každého


Medzi top 5 najobľúbenejších jedál na BBQ a grilovanie zákazníci Tesca radia grilované mäso, steaky, klobásky, syry a grilovanú zeleninu. Všetky tieto pochúťky spolu s čoraz populárnejšími burgrami aj vegánskymi alternatívami nájdu milovníci grilovania v širokej ponuke Tesca na túto sezónu.

"Naším cieľom bolo aj tento rok zostaviť našu ponuku tak, aby v nej každý našiel svojho favorita – či už preferuje overenú klasiku, alebo rád experimentuje. Zákazníci sa môžu tešiť až na 140 BBQ špecialít, medzi ktorými nechýbajú obľúbené Berner klobásky, prémiové 32 dní zrejúce írske steaky Aberdeen Angus či 5 úplných noviniek v ponuke burgrov. Nezabúdame ani na milovníkov syrov, pre ktorých máme pripravený obľúbený Camembert s brusnicovou omáčkou či syr typu Halloumi, a rozšírili sme aj našu ponuku čerstvých rýb o pražmu kráľovskú a morského vlka, ktoré sú na grilovanie ako stvorené. Zároveň dbáme na výborný pomer ceny a kvality, pretože vieme, že práve ten je dnes pre zákazníkov kľúčový," hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.

Obľúbenosť vlastných značiek rastie


Tesco pri BBQ sortimente úzko spolupracuje s poprednými lokálnymi dodávateľmi, ako sú Hyza, Istermeat, Mecom Group, Savencia, Syráreň Bel, Tatranská mliekareň či Tauris. Zároveň v aktuálnej sezóne ponúka až 55 BBQ produktov vlastných značiek Tesco alebo Tesco Finest, ktorých obľúbenosť každoročne rastie. Značku Tesco Grill Master podľa prieskumov pozná až 87 % zákazníkov u nás.

Nákupné správanie mení aj inflácia


Pri výbere konkrétnych produktov na grilovanie v obchodoch zákazníci sledujú najmä čerstvosť ponúkaného mäsa a ostatných produktov, ponuku kvalitného BBQ sortimentu vlastných značiek, ale aj blízkosť miesta nákupu, vernostné programy a, samozrejme, priaznivé ceny. Až 70 % oslovených zákazníkov Tesca uvádza, že ich nákupy na BBQ a grilovanie v poslednom období ovplyvňujú práve rastúce ceny potravín. Čoraz častejšie preto vyhľadávajú obľúbené produkty v zľavách alebo skúšajú nové alternatívy v dostupnejších cenách.

Slovensko miluje pivo aj radlery


Až 73 % zákazníkov si BBQ párty nevie predstaviť bez piva. Slováci zároveň vynikajú v obľube radlerov (62 %), ktoré kupujú oveľa častejšie ako u našich najbližších susedov. Prvú trojku uzatvárajú minerálne vody (49 %), za ktorými nasledujú domáce limonády.

Všetko pre grilmajstrov pod jednou strechou


Okrem čerstvých potravín ponúka Tesco aj kompletnú výbavu pre domácich grilmajstrov. V sortimente Tesca zákazníci nájdu všetko od prenosných ohnísk a veľkých kotlových grilov, cez plynové grily Grill Master so štyrmi horákmi až po praktické náradie.

Nechýbajú ani pomôcky ako kovové ihly, teplomery na mäso, grilovacie rošty či panvice, teleskopické vidličky či súpravy náradia na grilovanie. Na tohtoročnú grilovaciu sezónu tak nájdu milovníci letných stretnutí pri grile v Tescu všetko pod jednou strechou.

Zdroj: SITA.sk

