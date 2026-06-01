Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Odbory varujú pred globálnym úpadkom práv pracujúcich aj v západných demokraciách
Medzinárodná konfederácia odborov upozorňuje na rastúce zásahy do práva na štrajk či kolektívne vyjednávanie. Práva pracujúcich sa vo svete naďalej zhoršujú a ...
Práva pracujúcich sa vo svete naďalej zhoršujú a úpadok už nezasahuje iba autoritárske štáty, ale aj tradičné demokracie vrátane Francúzska a Spojených štátov. Vyplýva to z výročného indexu Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (ITUC), ktorý organizácia zverejnila v pondelok.
Všeobecná kríza
Podľa správy 72 percent zo 151 hodnotených krajín odopiera pracujúcim prístup k spravodlivosti a približne polovica štátov vlani zadržiavala alebo zatýkala pracovníkov a odborárov.
„Kríza práv pracujúcich už nie je obmedzená na okraj sveta – dnes zasahuje samotné jadro demokracií,“ uviedol generálny tajomník ITUC Luc Triangle.
Z indexu vyplýva, že právo na štrajk bolo porušené v 87 percentách krajín, zatiaľ čo právo na kolektívne vyjednávanie bolo obmedzené v 80 percentách štátov.
Systematické porušovanie práv
Spojené štáty sa dostali na monitorovací zoznam ITUC s hodnotením štyri, ktoré označuje „systematické porušovanie práv“. Francúzsko si pohoršilo z hodnotenia dva na tri napriek silnej tradícii odborového hnutia.
Do desiatky najhorších krajín z pohľadu práv pracujúcich pribudli Argentína a Panama. Na zozname sú aj Bielorusko, Egypt, Mjanmarsko, Nigéria, Tunisko či Turecko.
Správa zároveň upozorňuje na rastúce využívanie digitálneho sledovania zamestnancov na monitorovanie a zastrašovanie pracovníkov.
„Vlády zlyhávajú v ochrane pracujúcich a v mnohých prípadoch ich aktívne oslabujú,“ uviedol Triangle. Podľa neho ide o „koordinovaný útok na demokraciu“.
Maximalizujú zisky
ITUC tvrdí, že čoraz menej krajín konzultuje nové pracovné zákony s odborovými organizáciami. Organizácia takisto kritizovala vplyv miliardárov a krajne pravicových či autoritárskych politikov, ktorí podľa nej oslabujú pracovné práva v snahe maximalizovať zisky.
ITUC zostavuje svoj index od roku 2014 na základe desiatok ukazovateľov vychádzajúcich z dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO).
Zdroj: SITA.sk - Odbory varujú pred globálnym úpadkom práv pracujúcich aj v západných demokraciách © SITA Všetky práva vyhradené.
