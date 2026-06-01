Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

01. júna 2026

Odbory varujú pred globálnym úpadkom práv pracujúcich aj v západných demokraciách


Tagy: Odbory právo na protesty Zamestnanci Zamestnávatelia

Medzinárodná konfederácia odborov upozorňuje na rastúce zásahy do práva na štrajk či kolektívne vyjednávanie. Práva pracujúcich sa vo svete naďalej zhoršujú a ...



Zdieľať
bangladesh_economy_19113 676x451 1.6.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná konfederácia odborov upozorňuje na rastúce zásahy do práva na štrajk či kolektívne vyjednávanie.

Práva pracujúcich sa vo svete naďalej zhoršujú a úpadok už nezasahuje iba autoritárske štáty, ale aj tradičné demokracie vrátane Francúzska a Spojených štátov. Vyplýva to z výročného indexu Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov (ITUC), ktorý organizácia zverejnila v pondelok.



Všeobecná kríza


Podľa správy 72 percent zo 151 hodnotených krajín odopiera pracujúcim prístup k spravodlivosti a približne polovica štátov vlani zadržiavala alebo zatýkala pracovníkov a odborárov.


„Kríza práv pracujúcich už nie je obmedzená na okraj sveta – dnes zasahuje samotné jadro demokracií,“ uviedol generálny tajomník ITUC Luc Triangle.


Z indexu vyplýva, že právo na štrajk bolo porušené v 87 percentách krajín, zatiaľ čo právo na kolektívne vyjednávanie bolo obmedzené v 80 percentách štátov.



Systematické porušovanie práv


Spojené štáty sa dostali na monitorovací zoznam ITUC s hodnotením štyri, ktoré označuje „systematické porušovanie práv“. Francúzsko si pohoršilo z hodnotenia dva na tri napriek silnej tradícii odborového hnutia.


Do desiatky najhorších krajín z pohľadu práv pracujúcich pribudli Argentína a Panama. Na zozname sú aj Bielorusko, Egypt, Mjanmarsko, Nigéria, Tunisko či Turecko.


Správa zároveň upozorňuje na rastúce využívanie digitálneho sledovania zamestnancov na monitorovanie a zastrašovanie pracovníkov.


„Vlády zlyhávajú v ochrane pracujúcich a v mnohých prípadoch ich aktívne oslabujú,“ uviedol Triangle. Podľa neho ide o „koordinovaný útok na demokraciu“.



Maximalizujú zisky


ITUC tvrdí, že čoraz menej krajín konzultuje nové pracovné zákony s odborovými organizáciami. Organizácia takisto kritizovala vplyv miliardárov a krajne pravicových či autoritárskych politikov, ktorí podľa nej oslabujú pracovné práva v snahe maximalizovať zisky.


ITUC zostavuje svoj index od roku 2014 na základe desiatok ukazovateľov vychádzajúcich z dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (ILO).




Zdroj: SITA.sk - Odbory varujú pred globálnym úpadkom práv pracujúcich aj v západných demokraciách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odbory právo na protesty Zamestnanci Zamestnávatelia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Košický župan Trnka bude obhajovať svoj mandát po tretíkrát – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Až 8 z 10 Slovákov počas leta griluje. Tesco ponúka až 140 BBQ produktov pre každého

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 