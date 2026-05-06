Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
Až 81 % Slovákov oslavuje Deň matiek a viac ako polovica kupuje aj darček, ukazujú dáta Tesca
Zákazníci najviac darujú kytice ruží, hitom sú aj stavebnice LEGO. Až 8 z 10 Slovákov druhú májovú nedeľu oslavuje Deň matiek. Zároveň 51 % gratuluje mamám či starým mamám aj s malou ...
Až 8 z 10 Slovákov druhú májovú nedeľu oslavuje Deň matiek. Zároveň 51 % gratuluje mamám či starým mamám aj s malou pozornosťou – najčastejšie s kyticou čerstvých kvetov. Zaujímavosťou je kontrast v nákupnom správaní: kým pri kvetoch zákazníci nešetria, pri čokoládach aktívne vyhľadávajú akciové ponuky. Medzery máme aj v plánovaní – veľkú časť darčekov Slováci kupujú na poslednú chvíľu, často až v samu sviatočnú nedeľu, a to najmä v predajniach Tesco Expres či na čerpacích staniciach. Vyplýva to z najnovších dát Tesca o predajoch v súvislosti so sviatkom Dňa matiek.
Predaj darčekov ku Dňu matiek sa na Slovensku medziročne zvyšuje. V roku 2025 dosiahli v dňoch pred týmto sviatkom medziročný nárast objemu predaja všetky kategórie typických produktov – kvety, sladké prekvapenia aj víno. Výraznejšie vzrástli všetky kategórie s výnimkou vín, kde celkový objem tržieb brzdili najmä nižšie predajné ceny.
"Slováci Deň matiek milujú a radi ho oslavujú s kyticou v ruke a malou pozornosťou. Darčeky pre naše mamy a staré mamy sú na začiatku mája vždy vyhľadávaným tovarom. Preto sa v Tescu snažíme uľahčiť výber všetkým zákazníkom – či už tým, ktorí plánujú svoj darček vopred pri pravidelných nákupoch v hypermarkete, alebo hľadajú vhodnú maličkosť v nedeľu ráno cestou na návštevu. Čímkoľvek sa tento rok rozhodnete mamičky prekvapiť, v našich predajniach nájdete inšpiráciu a zaručenú kvalitu pod jednou strechou," hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.
Samostatný kvietok nestačí
Predstavte si farebnú záplavu – v minulom roku zákazníci v predajniach Tesco na Slovensku zakúpili ku Dňu matiek takmer 200-tisíc rezaných kvetov! Napriek tomu, že predaj samostatných zväzkov kvetov v roku 2025 medziročne vzrástol o 122 %, v predaji naďalej dominovali kytice, ktoré tvorili až 93 % (178 308 ks) všetkých predaných čerstvých kvetov.
Výsledky predaja v minulom roku zároveň potvrdili, že mamám a starým mamám najradšej kupujeme jednodruhové kytice, aj keď predaj miešaných kytíc ku Dňu matiek v minulom roku vzrástol o 21 %. Čo sa týka konkrétnych druhov kvetov, Slováci jednoznačne preferujú ruže (86 546 predaných kusov v roku 2025) pred tulipánmi (53 636 predaných ks).
Sladkosti, víno alebo voňavá sviečka?
Okrem kvetov patria medzi obľúbené darčeky pre mamy sladké prekvapenia a víno. Slovenské mamy mali v minulom roku väčšiu šancu dostať na Deň matiek prémiovú bonboniéru (59 781 predaných kusov) ako prémiovú tabuľkovú čokoládu (15 896 predaných kusov).
Zaneprázdnené mamy si počas svojho sviatku rady doprajú aj trochu času pre seba. Medzi ďalšie obľúbené darčeky preto patria produkty v kategóriách zameraných na relax, ktoré v minulom roku takisto v Tescu pred Dňom matiek zaznamenali nárast. Typickým darčekom je kúpeľňová kozmetika či sviečky, ktorých objem predaja vzrástol dokonca dvojciferne.
Na kvetoch nešetríme, na čokoláde áno
Zaujímavosťou nákupného správania Slovákov je kontrast medzi výberom kvetov a ostatných darčekov. Zatiaľ čo pri kyticiach nehľadáme zľavy a v akcii sa ich predajú len symbolické 3 %, v prípade sladkostí a vína je situácia opačná. Zákazníci Tesca siahajú prioritne po akciovom tovare, čo platí najmä pre sviatočné kategórie. Na Slovensku sa ku Dňu matiek predalo v akcii až 70 % všetkých sladkostí, pričom pri prémiových bonboniérach to bolo 90 % a pri prémiových tabuľkových čokoládach dokonca 93 %.
Podobný trend je viditeľný aj pri víne – až 65 % nákupov tvoril akciový sortiment, v prípade populárnych šumivých vín to bolo 59 %. Slováci tak jasne ukazujú, že kým pri kvetoch je rozhodujúca emócia a vizuálna stránka bez ohľadu na cenu, pri bonboniérach a víne sú pragmatickí a využívajú výhodné ponuky.
LEGO ako darček nielen pre deti
Popri klasických darčekoch sa čoraz viac presadzujú aj netradičné formy pozornosti, ktoré spájajú radosť s oddychom. Na Slovensku medziročne vzrástol predaj stavebníc LEGO o 27 %, pričom výraznú rolu zohráva najmä kolekcia LEGO Botanicals. Kreatívne stavebnice v podobe kvetov a rastlín ponúkajú ideálne spojenie – darček, ktorý nikdy nezvädne, a zároveň mamám dopraje chvíľu zaslúženého času pre seba pri skladaní jednotlivých dielikov. LEGO Botanicals sa tak stáva obľúbenou alternatívou ku klasickým kyticiam a potvrdzuje trend darčekov zameraných na relax, sebarealizáciu a dlhodobú hodnotu.
Kde nakupujeme
Na základe prieskumu spoločnosti Tesco realizujú zákazníci Tesca najvyšší podiel nákupov darčekov ku Dňu matiek v hypermarketoch – v roku 2025 to bolo 59 % sviatočných nákupov. Slováci sa však zároveň ukázali ako zákazníci nakupujúci darčeky pre svoje mamy na poslednú chvíľu. Predaj darčekov v týždni pred sviatkom Dňa matiek každým dňom rastie a z pohľadu objemu predaja je najsilnejšia dokonca sviatočná nedeľa.
Typické nákupy na poslednú chvíľu je viditeľný najmä v menších prevádzkach, ako je Tesco Expres či čerpacie stanice Tesca – platí to najmä pre kvety a víno. Predaj vína pred sviatkom Dňa matiek v minulom roku rástol najviac práve v Tesco Expres a ešte výraznejšie na čerpacích staniciach. Zákazníci Tesca na Slovensku zároveň oceňujú aj pri špeciálnych príležitostiach pohodlie nakupovania cez internet – online predaj rastlín a kvetov k tomuto sviatku v roku 2025 medziročne vzrástol až o 72 %.
Bez ohľadu na to, čím chcete tento rok mamičky potešiť, v Tescu nájdete všetko potrebné na jednom mieste – aj vtedy, ak si nákup necháte na poslednú chvíľu.
Máj v nákupnom centre CENTRAL: Rekordný štart roka, otvorenie zelenej terasy a nový obchod pre rodiny s deťmi
Šéf Pentagónu sa zblížil s kresťanskými nacionalistami, kritici varujú pred extrémizmom
