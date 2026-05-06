Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Šéf Pentagónu sa zblížil s kresťanskými nacionalistami, kritici varujú pred extrémizmom
Pete Hegseth pozval do Pentagónu kazateľa odmietajúceho volebné právo žien, jeho cirkev chce „vrátiť Ameriku ku kresťanským koreňom“. Americký minister obrany
Americký minister obrany Pete Hegseth čelí kritike po tom, čo do Pentagónu pozval kresťanského nacionalistického kazateľa Douga Wilsona, ktorý odmieta volebné právo žien a presadzuje patriarchálne usporiadanie spoločnosti.
Hegseth je zároveň členom Wilsonovej cirkevnej siete nazvanej Konfederácia reformovaných evanjelických cirkví (CREC), ktorá združuje približne 160 konzervatívnych kongregácií po celom svete.
Len pol roka predtým sa Hegseth zúčastnil na prvých bohoslužbách novej washingtonskej pobočky tejto cirkvi neďaleko budovy Kongresu.
USA ako kresťanský štát
Skupina otvorene presadzuje predstavu, že Spojené štáty boli založené ako kresťanský štát, čo väčšina historikov a odborníkov odmieta.
„Naša krajina bola založená ako kresťanský národ, ktorý uznával, že Boh stojí nad všetkým. Od toho sme sa vzdialili,“ povedal pastor konfederácie Joe Rigney.
Dodal, že cieľom cirkvi je pripomínať politikom aj bežným ľuďom vo Washingtone, „že Ježiš je Pán“.
Križiak v Pentagóne
Hegseth, bývalý moderátor televízie Fox News, dlhodobo používa náboženskú rétoriku aj vo verejných vystúpeniach.
Na tele má vytetované križiacke heslo „Deus Vult“ (Boh to chce) a po začiatku vojny s Iránom sa v Pentagóne modlil za zásahy „proti nepriateľom spravodlivosti a našej veľkej krajiny“.
Historička Kristin du Mezová označila Hegsetha za „tvár militantného kresťanstva a militantného patriarchátu“.
Trump to podporuje
Podľa odborníkov ideológia kresťanského nacionalizmu výrazne zosilnela počas vlády prezidenta Donalda Trumpa a postupne preniká do hlavného politického prúdu.
Wilson vo svojich textoch pravidelne kritizuje moderné spoločenské zmeny. Odmieta dodatok ústavy garantujúci ženám volebné právo a tvrdí, že hlasovať by mali „hlavy domácností“, teda muži.
Podporuje aj zrušenie práva na interrupciu a dúfa v zvrátenie legalizácie manželstiev osôb rovnakého pohlavia.
Ústava hovorí jasne
Profesor Sam Perry z Baylorovej univerzity upozornil, že tvrdenie o kresťanskom založení USA je „projekciou ich vlastnej interpretácie kresťanstva“. Experti zároveň pripomínajú, že americká ústava jasne oddeľuje cirkev od štátu.
Zdroj: SITA.sk - Šéf Pentagónu sa zblížil s kresťanskými nacionalistami, kritici varujú pred extrémizmom
