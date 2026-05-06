 Tlačové správy

Máj v nákupnom centre CENTRAL: Rekordný štart roka, otvorenie zelenej terasy a nový obchod pre rodiny s deťmi


6.5.2026 - Nákupné a spoločenské centrum CENTRAL nadväzuje na úspešný prvý kvartál, počas ktorého zaznamenalo výrazný nárast návštevnosti.


Tento pozitívny trend umocňuje aj fakt, že svoje brány už verejnosti otvorila jeho najväčšia sezónna atrakcia – zelený CENTRAL PARK umiestnený priamo na streche centra. Popri ožívaní vonkajších priestorov však plnou rýchlosťou napreduje aj modernizácia interiéru, ktorá návštevníkom čoskoro prinesie vyšší komfort, nový foodcourt a prehľadnejšiu orientáciu

I. kvartál v CENTRALI


Prvé tri mesiace roka 2026 potvrdili rastúcu popularitu CENTRALU. Nárast počtu návštevníkov ide ruka v ruke s prebiehajúcou revitalizáciou, ktorá centrum mení na moderný priestor pre prácu aj relax. Keďže sa Bratislava a jej obyvatelia neustále vyvíjajú, centrum aktívne reaguje na ich meniace sa očakávania a zameriava sa na zlepšovanie funkčnosti, prehľadnosti a celkového pohodlia návštevníkov.

CENTRAL PARK: 6 000 m2 oázy oddychu


Po zimnej prestávke CENTRAL opäť otvára svoju unikátnu zelenú strechu – CENTRAL PARK. Táto oáza pokoja uprostred rušnej časti mesta sa opäť stane vyhľadávaným miestom pre pracovné obedy pod šírym nebom alebo popoludňajší relax v obklopení zelene. Otvorenie terasy prináša do centra pravú jarnú atmosféru, ktorú si návštevníci môžu vychutnať nielen v parku, ale vďaka prepojeniu s food courtom si môžu svoje obľúbené jedlá vychutnať na čerstvom vzduchu.

Súčasťou CENTRAL PARKU je aj detské ihrisko a letný amfiteáter, ktorý bude počas víkendov a prázdnin dejiskom obľúbených mestských aktivít, kina, športových aktivít a tanca.

Modernizácia: Food court a Kids Club ako srdce komunity


Kľúčovou súčasťou aktuálnej fázy modernizácie je komplexná obnova food courtu. Cieľom je vytvoriť príjemné a funkčné prostredie s dôrazom na prírodné materiály, akustický komfort a prirodzené svetlo.

Modernizácia zahŕňa:

  • dve nové pasáže a eskalátory,

  • zmodernizovaný food court s novým mobiliárom a osvetlením,

  • vylepšené zázemie, ktoré nadväzuje na rekonštrukciu toaliet a oddychových zón,

  • citlivé zakomponovanie zelene do interiéru, čím sa vizuálne prepojí vnútorný priestor so strešným parkom.


Po dokončení ponúkne CENTRAL svetlejšie, modernejšie a pohodlnejšie prostredie, ktoré spája dizajn, funkčnosť a intuitívnu navigáciu.

Májové zážitky: Deň matiek a nová predajňa pre mamičky


Máj sa bude v CENTRALE niesť v duchu osláv Dňa matiek. Okrem inšpirácií na darčeky – od najnovších beaty produktov po elegantné doplnky – sú pre mamičky pripravené špeciálne prekvapenia.

Obľúbený Kids Club rozširuje svoje aktivity o víkendové tvorivé dielne, počas ktorých si môžu deti vyrobiť darčeky pre svoje mamičky a zbierať nálepky do vernostného programu.

Významnou novinkou je otvorenie predajne Brendon, čím centrum posilňuje segment zameraný na rodiny s deťmi. Ako etablovaný expert na potreby pre bábätká a mamičky prinesie Brendon do CENTRALU široký sortiment a odborné poradenstvo, čím reaguje na dopyt mladých rodín z okolitých mestských častí.

CENTRAL sa na prílev nových návštevníkov pripravuje nielen príchodom nových značiek, ale aj posilnením svojej spoločenskej úlohy. Rok 2026 sa tak v nákupnom srdci mesta stáva obdobím inovácií, kultúry a rodinnej pohody.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

