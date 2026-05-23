|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 23.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Želmíra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. mája 2026
Kanadský mladík takmer ani nehral a stal sa mužom zápasu. Finnie strelil prvý gól na MS – VIDEO
Kanadský mladík Emmitt Finnie sa stal mužom zápasu a pritom poriadne ani nehral. Emmitt Finnie sa postaral o málovídanú vec na majstrovstvách sveta v hokeji. Mladučký Kanaďan neodohral v zápase proti ...
Zdieľať
23.5.2026 (SITA.sk) - Kanadský mladík Emmitt Finnie sa stal mužom zápasu a pritom poriadne ani nehral.
Emmitt Finnie sa postaral o málovídanú vec na majstrovstvách sveta v hokeji. Mladučký Kanaďan neodohral v zápase proti Slovinsku ani šesť minút, ale aj tak dostal ocenenie pre najlepšieho hráča na kanadskej strane.
"Javorové listy" po trochu utrápenom výkone vyhrali nad slovinskými "rysmi" 3:1 a 20-ročný útočník Detroitu bol pri dvoch góloch favorita.
Pri prvom góle Dentona Mateychuka v polovici prvej tretiny mal Finnie asistenciu a neskôr v 47. min sám zvýšil náskok Kanady na 3:0. Viac gólov už Kanaďania nepridali, akurát Slovinci znížili v závere na 1:3. Tri body za tri góly stačili na to, aby sa stále nezdolaná Kanada stala prvým postupujúcim do štvrťfinále z B-skupiny MS 2026.
"Moja úloha je trochu iná, než na čo som zvyknutý. Všetci hráči v našom tíme sú skvelí a každý má svoje miesto v zostave. Či hrám viac alebo menej, nezníži to moje sebavedomie. Za každých okolností sa snažím pracovať čo najtvrdšie a zanechať dojem," uviedol Finnie podľa webu IIHF.com.
Má za sebou vydarenú nováčikovskú sezónu v NHL. V tíme Detroit Red Wings sa uviedol 30 bodmi za 13 gólov a 17 asistencií a keďže Detroit tesne nepostúpil do play-off, Finnie si šiel vyskúšať, ako chutí národný dres na majstrovstvách sveta.
V nabitej konkurencii na čele so Sidneym Crosbym a Macklinom Celebrinim mu zväčša patrí rola 13. útočníka alebo náhradníka. Dosiaľ zasiahol do dvoch zápasoch vo Fribourgu a v nedeľu si možno zahrá proti Slovákom.
"Nemá to jednoduché, lebo nenastupuje na ľad pravidelne a chýba mu rytmus. Ak tam však je, sršia z neho energia a odhodlanie. Som veľmi rád, že práve on získal honor hráča zápasu. Určite ho ešte uvidíme do konca šampionátu," povedal o Finniem skúsený útočník John Tavares.
Zdroj: SITA.sk - Kanadský mladík takmer ani nehral a stal sa mužom zápasu. Finnie strelil prvý gól na MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Emmitt Finnie sa postaral o málovídanú vec na majstrovstvách sveta v hokeji. Mladučký Kanaďan neodohral v zápase proti Slovinsku ani šesť minút, ale aj tak dostal ocenenie pre najlepšieho hráča na kanadskej strane.
"Javorové listy" po trochu utrápenom výkone vyhrali nad slovinskými "rysmi" 3:1 a 20-ročný útočník Detroitu bol pri dvoch góloch favorita.
Pri prvom góle Dentona Mateychuka v polovici prvej tretiny mal Finnie asistenciu a neskôr v 47. min sám zvýšil náskok Kanady na 3:0. Viac gólov už Kanaďania nepridali, akurát Slovinci znížili v závere na 1:3. Tri body za tri góly stačili na to, aby sa stále nezdolaná Kanada stala prvým postupujúcim do štvrťfinále z B-skupiny MS 2026.
Iná rola, ale zvyká si
"Moja úloha je trochu iná, než na čo som zvyknutý. Všetci hráči v našom tíme sú skvelí a každý má svoje miesto v zostave. Či hrám viac alebo menej, nezníži to moje sebavedomie. Za každých okolností sa snažím pracovať čo najtvrdšie a zanechať dojem," uviedol Finnie podľa webu IIHF.com.
30 bodov v Detroite
Má za sebou vydarenú nováčikovskú sezónu v NHL. V tíme Detroit Red Wings sa uviedol 30 bodmi za 13 gólov a 17 asistencií a keďže Detroit tesne nepostúpil do play-off, Finnie si šiel vyskúšať, ako chutí národný dres na majstrovstvách sveta.
V nabitej konkurencii na čele so Sidneym Crosbym a Macklinom Celebrinim mu zväčša patrí rola 13. útočníka alebo náhradníka. Dosiaľ zasiahol do dvoch zápasoch vo Fribourgu a v nedeľu si možno zahrá proti Slovákom.
Tavares o Finniem
"Nemá to jednoduché, lebo nenastupuje na ľad pravidelne a chýba mu rytmus. Ak tam však je, sršia z neho energia a odhodlanie. Som veľmi rád, že práve on získal honor hráča zápasu. Určite ho ešte uvidíme do konca šampionátu," povedal o Finniem skúsený útočník John Tavares.
Zdroj: SITA.sk - Kanadský mladík takmer ani nehral a stal sa mužom zápasu. Finnie strelil prvý gól na MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Až teraz sa začína skutočný šampionát. Povinné body sú za nimi, hokejoví giganti ukážu, ako na tom Slováci skutočne sú – KOMENTÁR, ANKETA
Až teraz sa začína skutočný šampionát. Povinné body sú za nimi, hokejoví giganti ukážu, ako na tom Slováci skutočne sú – KOMENTÁR, ANKETA
<< predchádzajúci článok
Kempný kedysi hrával v Skalici a trénoval s Pálffym. Neskôr mu v NHL pomáhal Hossa
Kempný kedysi hrával v Skalici a trénoval s Pálffym. Neskôr mu v NHL pomáhal Hossa