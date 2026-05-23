23. mája 2026

Kanadský mladík takmer ani nehral a stal sa mužom zápasu. Finnie strelil prvý gól na MS – VIDEO


Kanadský mladík Emmitt Finnie sa stal mužom zápasu a pritom poriadne ani nehral. Emmitt Finnie sa postaral o málovídanú vec na majstrovstvách sveta v hokeji. Mladučký Kanaďan neodohral v zápase proti ...



canada 1 676x451 23.5.2026 (SITA.sk) - Kanadský mladík Emmitt Finnie sa stal mužom zápasu a pritom poriadne ani nehral.


Emmitt Finnie sa postaral o málovídanú vec na majstrovstvách sveta v hokeji. Mladučký Kanaďan neodohral v zápase proti Slovinsku ani šesť minút, ale aj tak dostal ocenenie pre najlepšieho hráča na kanadskej strane.

"Javorové listy" po trochu utrápenom výkone vyhrali nad slovinskými "rysmi" 3:1 a 20-ročný útočník Detroitu bol pri dvoch góloch favorita.

Pri prvom góle Dentona Mateychuka v polovici prvej tretiny mal Finnie asistenciu a neskôr v 47. min sám zvýšil náskok Kanady na 3:0. Viac gólov už Kanaďania nepridali, akurát Slovinci znížili v závere na 1:3. Tri body za tri góly stačili na to, aby sa stále nezdolaná Kanada stala prvým postupujúcim do štvrťfinále z B-skupiny MS 2026.

Iná rola, ale zvyká si


"Moja úloha je trochu iná, než na čo som zvyknutý. Všetci hráči v našom tíme sú skvelí a každý má svoje miesto v zostave. Či hrám viac alebo menej, nezníži to moje sebavedomie. Za každých okolností sa snažím pracovať čo najtvrdšie a zanechať dojem," uviedol Finnie podľa webu IIHF.com.


30 bodov v Detroite


Má za sebou vydarenú nováčikovskú sezónu v NHL. V tíme Detroit Red Wings sa uviedol 30 bodmi za 13 gólov a 17 asistencií a keďže Detroit tesne nepostúpil do play-off, Finnie si šiel vyskúšať, ako chutí národný dres na majstrovstvách sveta.

V nabitej konkurencii na čele so Sidneym Crosbym a Macklinom Celebrinim mu zväčša patrí rola 13. útočníka alebo náhradníka. Dosiaľ zasiahol do dvoch zápasoch vo Fribourgu a v nedeľu si možno zahrá proti Slovákom.


Tavares o Finniem


"Nemá to jednoduché, lebo nenastupuje na ľad pravidelne a chýba mu rytmus. Ak tam však je, sršia z neho energia a odhodlanie. Som veľmi rád, že práve on získal honor hráča zápasu. Určite ho ešte uvidíme do konca šampionátu," povedal o Finniem skúsený útočník John Tavares.


Zdroj: SITA.sk - Kanadský mladík takmer ani nehral a stal sa mužom zápasu. Finnie strelil prvý gól na MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

