Pri dopravnej nehode neďaleko Nižnej Myšle sa zranili štyria chodci

Do skupiny ľudí narazilo vo štvrtok popoludní 15. novembra 2018 pred obcou Nižná Myšľa v okrese Košice-okolie auto. Pri dopravnej nehode utrpeli zranenia štyria chodci. Foto: KR PZ v Košiciach Foto: KR PZ v Košiciach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 16. novembra (TASR) – Do skupiny ľudí narazilo vo štvrtok popoludní pred obcou Nižná Myšľa v okrese Košice-okolie auto. Pri dopravnej nehode utrpeli zranenia štyria peší. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.povedala s tým, že jeho auto následne dostalo šmyk, prešlo do protismeru a narazilo do skupiny piatich ľudí, ktorí sa v tom čase presúvali smerom do obce Nižná Myšľa pešo.Ako Ivanová ďalej spresnila, podľa predbežnej lekárskej správy jedna osoba pri zrážke s autom utrpela ťažké zranenia, tri osoby sa zranili ľahko a jedna vyviazla bez zranení. Vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Predbežná škoda na vozidle bola vyčíslená na 500 eur.Polícia zároveň apeluje na nevyhnutnú zvýšenú opatrnosť na cestách z dôvodu náhlej zmeny poveternostných podmienok.