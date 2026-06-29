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29. júna 2026
Azerbajdžan kritizuje Izrael za uznanie arménskej genocídy, varuje pred dôsledkami
Baku označilo rozhodnutie svojho spojenca za znepokojujúce a vyzvalo izraelskú vládu, aby ho prehodnotila.
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Azerbajdžan v pondelok kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu.
Krok, ktorý mnohí pozorovatelia vnímajú ako odkaz Turecku, vyvolal nevôľu v Baku, ktorého najbližším zahraničnopolitickým partnerom je Ankara.
Tiene minulosti
Azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že izraelské rozhodnutie oznámené v nedeľu je pre krajinu „vážnym dôvodom na znepokojenie“.
„Takéto kroky neprispievajú k zmiereniu ani k vzájomnému porozumeniu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
„Naopak, prehlbujú existujúce rozpory a oslabujú úsilie o dosiahnutie trvalého mieru a stability v regióne. Vyzývame izraelskú vládu, aby toto rozhodnutie prehodnotila,“ dodalo.
Arménsko dlhodobo presadzuje medzinárodné uznanie udalostí z rokov 1915 až 1917 ako genocídy, pri ktorej podľa arménskych odhadov zahynulo približne 1,5 milióna ľudí. Turecko označenie genocída odmieta a tvrdí, že počas vojny zomreli státisíce Arménov aj Turkov.
Genocída v Gaze
Izrael sa desaťročia vyhýbal oficiálnemu uznaniu arménskej genocídy, okrem iného aj pre snahu zachovať dobré vzťahy s Tureckom.
Tie sa však výrazne zhoršili po vojne v Pásme Gazy, keď Ankara opakovane obvinila Izrael z genocídy voči Palestínčanom.
Azerbajdžan a Izrael pritom úzko spolupracujú najmä v oblasti obrany a bezpečnosti.
Zdroj: SITA.sk - Azerbajdžan kritizuje Izrael za uznanie arménskej genocídy, varuje pred dôsledkami © SITA Všetky práva vyhradené.
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