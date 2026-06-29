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29. júna 2026

Azerbajdžan kritizuje Izrael za uznanie arménskej genocídy, varuje pred dôsledkami


Tagy: arménsko-azerbajdžanské vzťahy Genocída

Baku označilo rozhodnutie svojho spojenca za znepokojujúce a vyzvalo izraelskú vládu, aby ho prehodnotila.



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azerbaijan_uzbekistan_05688 676x451 29.6.2026 (SITA.sk) - Baku označilo rozhodnutie svojho spojenca za znepokojujúce a vyzvalo izraelskú vládu, aby ho prehodnotila.

Azerbajdžan v pondelok kritizoval rozhodnutie Izraela uznať masakry Arménov v Osmanskej ríši počas prvej svetovej vojny za genocídu.


Krok, ktorý mnohí pozorovatelia vnímajú ako odkaz Turecku, vyvolal nevôľu v Baku, ktorého najbližším zahraničnopolitickým partnerom je Ankara.



Tiene minulosti


Azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že izraelské rozhodnutie oznámené v nedeľu je pre krajinu „vážnym dôvodom na znepokojenie“.


„Takéto kroky neprispievajú k zmiereniu ani k vzájomnému porozumeniu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.


„Naopak, prehlbujú existujúce rozpory a oslabujú úsilie o dosiahnutie trvalého mieru a stability v regióne. Vyzývame izraelskú vládu, aby toto rozhodnutie prehodnotila,“ dodalo.


Arménsko dlhodobo presadzuje medzinárodné uznanie udalostí z rokov 1915 až 1917 ako genocídy, pri ktorej podľa arménskych odhadov zahynulo približne 1,5 milióna ľudí. Turecko označenie genocída odmieta a tvrdí, že počas vojny zomreli státisíce Arménov aj Turkov.



Genocída v Gaze


Izrael sa desaťročia vyhýbal oficiálnemu uznaniu arménskej genocídy, okrem iného aj pre snahu zachovať dobré vzťahy s Tureckom.


Tie sa však výrazne zhoršili po vojne v Pásme Gazy, keď Ankara opakovane obvinila Izrael z genocídy voči Palestínčanom.


Azerbajdžan a Izrael pritom úzko spolupracujú najmä v oblasti obrany a bezpečnosti.




Zdroj: SITA.sk - Azerbajdžan kritizuje Izrael za uznanie arménskej genocídy, varuje pred dôsledkami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: arménsko-azerbajdžanské vzťahy Genocída
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