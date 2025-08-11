Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

11. augusta 2025

Azerbajdžan poskytol Ukrajine pomoc 2 milióny dolárov, uvažuje aj o dodávkach zbraní


pomoc Ukrajine vojna na Ukrajine

Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v pondelok podpísal nariadenie o pridelení 2 miliónov dolárov azerbajdžanskému ministerstvu energetiky na poskytnutie humanitárnej pomoci Ukrajine. Ako informuje web Kyiv ...



us_armenia_azerbaijan_trump_41517 676x451 11.8.2025 (SITA.sk) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v pondelok podpísal nariadenie o pridelení 2 miliónov dolárov azerbajdžanskému ministerstvu energetiky na poskytnutie humanitárnej pomoci Ukrajine. Ako informuje web Kyiv Independent, uviedlo to azerbajdžanské médium First News Media.


Pridelené finančné prostriedky budú použité na nákup a prepravu elektrických zariadení vyrobených v Azerbajdžane. Tento krok nasleduje po sérii ruských útokoch na azerbajdžanský majetok na Ukrajine. V piatok ruské drony udreli na sklad Azerbajdžanskej štátnej ropnej spoločnosti (SOCAR) v Odeskej oblasti, pričom poškodili dieselové potrubie a zranili štyroch pracovníkov. Koncom júna Rusi zaútočili na distribučnú stanicu plynu pri obci Orlivka neďaleko Odesy. Stanica je súčasťou Transbalkánskeho plynovodu, ktorým v júli začali prepravovať azerbajdžanský plyn na Ukrajinu.

Azerbajdžanský mediálny portál Caliber.Az v nedeľu uviedol, že Baku by mohlo zvážiť zrušenie zákazu dodávok zbraní Ukrajine, ak by Rusko naďalej útočilo na azerbajdžanské záujmy. Pred vojnou, ktorú v roku 2022 Rusko rozpútalo proti Ukrajine, Azerbajdžan poskytol Kyjevu vojenské vybavenie vrátane dronov a obrnených vozidiel. Od začiatku vojny však Baku dodržiava politiku nedodávania zbraní žiadnej zo strán.


Zdroj: SITA.sk - Azerbajdžan poskytol Ukrajine pomoc 2 milióny dolárov, uvažuje aj o dodávkach zbraní © SITA Všetky práva vyhradené.

