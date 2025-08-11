|
11. augusta 2025
Azerbajdžan poskytol Ukrajine pomoc 2 milióny dolárov, uvažuje aj o dodávkach zbraní
Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v pondelok podpísal nariadenie o pridelení 2 miliónov dolárov azerbajdžanskému ministerstvu energetiky na poskytnutie humanitárnej pomoci Ukrajine. Ako informuje web Kyiv ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev v pondelok podpísal nariadenie o pridelení 2 miliónov dolárov azerbajdžanskému ministerstvu energetiky na poskytnutie humanitárnej pomoci Ukrajine. Ako informuje web Kyiv Independent, uviedlo to azerbajdžanské médium First News Media.
Pridelené finančné prostriedky budú použité na nákup a prepravu elektrických zariadení vyrobených v Azerbajdžane. Tento krok nasleduje po sérii ruských útokoch na azerbajdžanský majetok na Ukrajine. V piatok ruské drony udreli na sklad Azerbajdžanskej štátnej ropnej spoločnosti (SOCAR) v Odeskej oblasti, pričom poškodili dieselové potrubie a zranili štyroch pracovníkov. Koncom júna Rusi zaútočili na distribučnú stanicu plynu pri obci Orlivka neďaleko Odesy. Stanica je súčasťou Transbalkánskeho plynovodu, ktorým v júli začali prepravovať azerbajdžanský plyn na Ukrajinu.
Azerbajdžanský mediálny portál Caliber.Az v nedeľu uviedol, že Baku by mohlo zvážiť zrušenie zákazu dodávok zbraní Ukrajine, ak by Rusko naďalej útočilo na azerbajdžanské záujmy. Pred vojnou, ktorú v roku 2022 Rusko rozpútalo proti Ukrajine, Azerbajdžan poskytol Kyjevu vojenské vybavenie vrátane dronov a obrnených vozidiel. Od začiatku vojny však Baku dodržiava politiku nedodávania zbraní žiadnej zo strán.
