Pondelok 11.8.2025
Meniny má Zuzana
Denník - Správy
Hormonálne zmeny, ktoré vplývajú na zdravie vlasov a dá sa tomu vyhnúť
Vlasy, ako najrýchlejšie rastúce tkanivo v tele, slúžia nielen ako estetický prvok, ale aj ako citlivý biomarker nášho celkového fyziologického stavu.
Ich cyklický rastový proces, ktorý sa odohráva vo vlasovom folikule, je prísne regulovaný komplexnou sieťou signálnych molekúl, pričom kľúčovú úlohu v dynamike tohto cyklu zohrávajú hormóny.
Poruchy v hormonálnej rovnováhe môžu mať priamy a často deštruktívny vplyv na kvalitu vlasového cyklu, čo vedie k patologickému vypadávaniu vlasov, teda alopécii.
Hormonálne výkyvy u žien a ich vplyv na kvalitu vlasov
Ženské telo je vystavené výrazným hormonálnym zmenám, ktoré priamo ovplyvňujú vlasový cyklus.
● Pôrod a telogénne efluvium: Počas gravidity vedú vysoké hladiny estrogénu k predĺženiu anagénnej fázy. Dochádza k prudkému poklesu estrogénu, čo vyvoláva synchronizovaný prechod veľkého počtu folikulov do telogénnej fázy. Tento stavsa prejavuje difúznym vypadávaním vlasov s oneskorením 2 až 4 mesiace po pôrode, a zvyčajne sa spontánne upraví.
● Menopauza: Pokles estrogénu v menopauze vedie k relatívnej dominancii androgénov. U geneticky predisponovaných žien môže tento posun vyústiť do rednutia vlasov v oblasti koruny hlavy.
● PCOS: Je ochorenie, pri ktorom ženské telo produkuje viac mužských hormónov, takzvaných androgénov, než je bežné. Tieto prebytočné hormóny môžu mať na telo rôzne vplyvy. Najčastejšie je to vypadávanie vlasov v mužskom štýle, teda ustupujúca línia vlasov a rednutie na temene. Okrem toho sa môže objaviť aj nadmerné ochlpenie na tvári alebo na tele a akné.
Vzhľadom na predchádzajúci rozhovor o ženských hormonálnych zmenách, tu je podobný odstavec o mužoch:
Hormonálne zmeny u mužov a vypadávanie vlasov
Hoci muži neprechádzajú takými dramatickými hormonálnymi zmenami ako ženy, aj ich hormóny majú zásadný vplyv na vlasy. Hlavnú úlohu tu zohráva testosterón, ktorý sa pomocou enzýmu mení na spomínaný a silnejší hormón, dihydrotestosterón (DHT).
● Vplyv DHT na vlasy: DHT je hlavnou príčinou androgénnej alopécie, dedičného vypadávania vlasov. Ak sú vlasové korienky citlivé na tento hormón, DHT ich začne postupne oslabovať a scvrkávať. Vlasy začnú rásť tenšie, kratšie a nakoniec sa ich rast úplne zastaví, čo vedie k typickému ustupovaniu vlasovej línie a plešateniu na temene hlavy, pričom tento proces je dedičný a môže sa začať už v mladom veku.
Ako hormonálnymi zmenami postihnuté vlasy zachrániť?
Účinná liečba si vyžaduje komplexný prístup zameraný na moduláciu hormonálnych vplyvov a podporu folikulárnej regenerácie.
Kľúčovou a nefarmakologickou stratégiou je využitie inhibítorov 5-alfa reduktázy. Jedným z najznámejších a vedecky skúmaných prírodných extraktov je univerzálne Saw palmetto.
Extrakty zo Saw palmetta obsahujú fytochemikálie, ktoré môžu znižovať konverziu testosterónu na DHT. Pochopenie patofyziologických mechanizmov a výber správnej terapeutickej stratégie je však rovnako nevyhnutné pre dosiahnutie uspokojivých výsledkov.
Informácie uvedené v tomto článku sú určené výhradne na edukačné účely a nenahrádzajú profesionálnu lekársku konzultáciu. Diagnostika a liečba vypadávania vlasov by mala byť vždy vykonávaná pod dohľadom dermatológa alebo trichológa. Pred začatím užívania akýchkoľvek doplnkov stravy je nevyhnutná konzultácia s lekárom.Zdroj obrázka: EyeEm/freepik.com
