|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zuzana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. augusta 2025
Dve vodičky v Prešovskom kraji nafúkali cez tri promile, jedna zo žien spôsobila dopravnú nehodu
Dve ženy, ktoré si sadli za volant s viac ako tromi promile alkoholu, zaistila v uplynulých dňoch polícia v Prešovskom kraji. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa
Zdieľať
11.8.2025 (SITA.sk) - Dve ženy, ktoré si sadli za volant s viac ako tromi promile alkoholu, zaistila v uplynulých dňoch polícia v Prešovskom kraji. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, jedna zo žien spôsobila v opitosti aj dopravnú nehodu.
V nedeľu ráno 38-ročná žena na Nám. Arm. Gen. L. Svobodu v Bardejove narazila pri cúvaní postupne do dvoch zaparkovaných áut. Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti podobrila ženu kontrole, okrem iného aj dychovej skúške.
„Výsledok bol šokujúci, presiahol 3 promile,“ skonštatovala Ligdayová. Majiteľom poškodených áut vznikla škoda približne 3 000 eur. Lustráciou polícia navyše zistila, že žena už bola za posledných 24 mesiacov za rovnaký čin postihnutá a za volant si sadla v dobe zákazu viesť motorové vozidla.
Vodičku z obce v okrese Bardejov zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia, žene vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Už v piatok 8. augusta skončila v rukách polície aj 40-ročná Stropkovčanka, ktorá jazdila po Mlynskej ulici v rodnom meste, kde ju zastavila a skontrolovala policajná hliadka.
„Výsledok vykonanej dychovej skúšky u ženy presiahol 3,3 promile. Po zadržaní bola umiestnená do cely policajného zaistenia,“ informovala krajská policajná hovorkyňa s tým, že vodičku takisto obvinili z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
Zdroj: SITA.sk - Dve vodičky v Prešovskom kraji nafúkali cez tri promile, jedna zo žien spôsobila dopravnú nehodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Zákaz viesť vozidlo
V nedeľu ráno 38-ročná žena na Nám. Arm. Gen. L. Svobodu v Bardejove narazila pri cúvaní postupne do dvoch zaparkovaných áut. Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti podobrila ženu kontrole, okrem iného aj dychovej skúške.
„Výsledok bol šokujúci, presiahol 3 promile,“ skonštatovala Ligdayová. Majiteľom poškodených áut vznikla škoda približne 3 000 eur. Lustráciou polícia navyše zistila, že žena už bola za posledných 24 mesiacov za rovnaký čin postihnutá a za volant si sadla v dobe zákazu viesť motorové vozidla.
Obvinenia
Vodičku z obce v okrese Bardejov zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia, žene vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Už v piatok 8. augusta skončila v rukách polície aj 40-ročná Stropkovčanka, ktorá jazdila po Mlynskej ulici v rodnom meste, kde ju zastavila a skontrolovala policajná hliadka.
„Výsledok vykonanej dychovej skúšky u ženy presiahol 3,3 promile. Po zadržaní bola umiestnená do cely policajného zaistenia,“ informovala krajská policajná hovorkyňa s tým, že vodičku takisto obvinili z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.
Zdroj: SITA.sk - Dve vodičky v Prešovskom kraji nafúkali cez tri promile, jedna zo žien spôsobila dopravnú nehodu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Záujem o vstup do Žandárskeho zboru má viac ako 700 ľudí, prvý výcvik bude na začiatku septembra
Záujem o vstup do Žandárskeho zboru má viac ako 700 ľudí, prvý výcvik bude na začiatku septembra
<< predchádzajúci článok
Azerbajdžan poskytol Ukrajine pomoc 2 milióny dolárov, uvažuje aj o dodávkach zbraní
Azerbajdžan poskytol Ukrajine pomoc 2 milióny dolárov, uvažuje aj o dodávkach zbraní