 24hod.sk    Z domova

11. augusta 2025

Dve vodičky v Prešovskom kraji nafúkali cez tri promile, jedna zo žien spôsobila dopravnú nehodu


Tagy: Dopravná nehoda Jazda pod vplyvom alkoholu

Dve ženy, ktoré si sadli za volant s viac ako tromi promile alkoholu, zaistila v uplynulých dňoch polícia v Prešovskom kraji. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa



policia policajne auto 676x402 11.8.2025 (SITA.sk) - Dve ženy, ktoré si sadli za volant s viac ako tromi promile alkoholu, zaistila v uplynulých dňoch polícia v Prešovskom kraji. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, jedna zo žien spôsobila v opitosti aj dopravnú nehodu.

Zákaz viesť vozidlo


V nedeľu ráno 38-ročná žena na Nám. Arm. Gen. L. Svobodu v Bardejove narazila pri cúvaní postupne do dvoch zaparkovaných áut. Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti podobrila ženu kontrole, okrem iného aj dychovej skúške.

Výsledok bol šokujúci, presiahol 3 promile,“ skonštatovala Ligdayová. Majiteľom poškodených áut vznikla škoda približne 3 000 eur. Lustráciou polícia navyše zistila, že žena už bola za posledných 24 mesiacov za rovnaký čin postihnutá a za volant si sadla v dobe zákazu viesť motorové vozidla.

Obvinenia


Vodičku z obce v okrese Bardejov zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia, žene vzniesli obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Už v piatok 8. augusta skončila v rukách polície aj 40-ročná Stropkovčanka, ktorá jazdila po Mlynskej ulici v rodnom meste, kde ju zastavila a skontrolovala policajná hliadka.

Výsledok vykonanej dychovej skúšky u ženy presiahol 3,3 promile. Po zadržaní bola umiestnená do cely policajného zaistenia,“ informovala krajská policajná hovorkyňa s tým, že vodičku takisto obvinili z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.


Zdroj: SITA.sk - Dve vodičky v Prešovskom kraji nafúkali cez tri promile, jedna zo žien spôsobila dopravnú nehodu © SITA Všetky práva vyhradené.

