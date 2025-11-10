Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tibor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

10. novembra 2025

Ázijské akciové trhy stúpli


Tagy: ázijské akciové trhy

Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli. Podporili ich správy, že americkí zákonodarcovia dosiahli dohodu o ukončení núdzového režimu verejných financií USA čiže takzvaného shutdownu. To pomohlo zmierniť ...



Zdieľať
gettyimages 1138855950 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli. Podporili ich správy, že americkí zákonodarcovia dosiahli dohodu o ukončení núdzového režimu verejných financií USA čiže takzvaného shutdownu. To pomohlo zmierniť aj pretrvávajúce obavy z cenovej bubliny v segmente firiem podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie.


Investorov povzbudilo aj ďalšie uvoľnenie napätia medzi Čínou a USA. Peking totiž v pondelok oznámil, že na jeden rok pozastaví „špeciálne prístavné poplatky“ pre americké plavidlá „súčasne“ s pozastavením poplatkov pre čínske lode zo strany Washingtonu.

Hlavný japonský index Nikkei 225 stúpol o 1,3 percenta na 50 911,76 bodu, index hongkonskej burzy Hang Seng vzrástol o 1,6 percenta na 26 649,06 bodu a čínsky akciový index Shanghai Composite si prilepšil o 0,5 percenta na 4 018,60 bodu.


Zdroj: SITA.sk - Ázijské akciové trhy stúpli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ázijské akciové trhy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tesco podporuje spravodlivé odmeňovanie mužov a žien a dosiahlo výrazný pokrok pri vyrovnávaní rodového rozdielu
<< predchádzajúci článok
Fico žiada J. Ráža, aby odvolal vedenie ZSSK

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 