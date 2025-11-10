|
Pondelok 10.11.2025
|Denník - Správy
10. novembra 2025
Ázijské akciové trhy stúpli
Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli. Podporili ich správy, že americkí zákonodarcovia dosiahli dohodu o ukončení núdzového režimu verejných financií USA čiže takzvaného shutdownu. To pomohlo zmierniť ...
10.11.2025 (SITA.sk) - Ázijské akciové trhy v pondelok vzrástli. Podporili ich správy, že americkí zákonodarcovia dosiahli dohodu o ukončení núdzového režimu verejných financií USA čiže takzvaného shutdownu. To pomohlo zmierniť aj pretrvávajúce obavy z cenovej bubliny v segmente firiem podnikajúcich v oblasti umelej inteligencie.
Investorov povzbudilo aj ďalšie uvoľnenie napätia medzi Čínou a USA. Peking totiž v pondelok oznámil, že na jeden rok pozastaví „špeciálne prístavné poplatky“ pre americké plavidlá „súčasne“ s pozastavením poplatkov pre čínske lode zo strany Washingtonu.
Hlavný japonský index Nikkei 225 stúpol o 1,3 percenta na 50 911,76 bodu, index hongkonskej burzy Hang Seng vzrástol o 1,6 percenta na 26 649,06 bodu a čínsky akciový index Shanghai Composite si prilepšil o 0,5 percenta na 4 018,60 bodu.
