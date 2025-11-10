|
10. novembra 2025
Fico žiada J. Ráža, aby odvolal vedenie ZSSK
Minister dopravy Jozef Ráž ponúkol demisiu, Robert Fico to odmietol a požiadal ho, aby odvolal vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko vzhľadom na druhú nehodu v priebehu jedného mesiaca.
Zdieľať
Riaditeľ ŽSR má namierené do Prahy, kde ho navrhujú na nového ministra dopravy v Babišovej vláde.
Ide zrejme o zlyhanie ľudského faktora, povedal Robert Fico o nehode vlakov. Hovorí, že vláda je pripravená odškodniť cestujúcich. Ministerstvo dopravy má v stredu predložiť návrh, v akej výške by kompenzácia mohla byť.
Premiér po mimoriadnom rokovaní vlády zaželal zraneným rýchle uzdravenie.
Požiadal ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby zranených navštívil v nemocniciach.
„Je mi veľmi ľúto, že sa stali prakticky obeťami pravdepodobne ďalšieho ľudského zlyhania,“ povedal Fico.
„Okolo tejto tragédie sa zlietavajú všetky supy a hyeny,“ reagoval na opozičnú kritiku.
Zásah záchranných jednotiek bol podľa neho profesionálny a plynulý.
Šéfovia železníc odmietajú, že nehoda pri Pezinku bola systémovým zlyhaním. Generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik zopakoval, že nehodu spôsobil osobný vlak z Nitry, ktorý prešiel na červenú. „Takéto incidenty sa stávajú aj v Česku i Rakúsku, a to ešte vo väčších počtoch,“ povedal.
Manažment ZSSK je tvorený nominantmi Hlasu.
Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa bol za Pellegriniho vlády šéfom Slovenskej pošty, po voľbách 2023 ho minister dopravy Jozef Ráž dosadil na čelo štátneho dopravcu.
