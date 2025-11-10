Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Tesco podporuje spravodlivé odmeňovanie mužov a žien a dosiahlo výrazný pokrok pri vyrovnávaní rodového rozdielu


Platová rovnosť medzi mužmi a ženami na rovnakých pozíciách je v Tescu samozrejmosťou. Pri porovnaní priemerného zárobku všetkých mužov a všetkých žien sa však ukazujú rozdiely (gender pay gap) - ...



tesco 2025 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - Platová rovnosť medzi mužmi a ženami na rovnakých pozíciách je v Tescu samozrejmosťou. Pri porovnaní priemerného zárobku všetkých mužov a všetkých žien sa však ukazujú rozdiely (gender pay gap) – ako v Tescu, tak aj na Slovensku či vo svete. Vyrovnávanie týchto rozdielov je pre Tesco dôležité, preto otvorene zverejňuje údaje a podniká kroky na ich zníženie. Za posledných päť rokov reťazec dosiahol výrazný pokrok – rodový rozdiel v odmeňovaní znížil takmer o tretinu. Darí sa mu to aj vďaka vyššiemu zastúpeniu žien vo vedúcich pozíciách, podpore kariérnych príležitostí či flexibilnej práci.


Spoločnosť Tesco už po piatykrát zverejnila Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie 2025. Na reálnych dátach ukazuje pestrosť a rozmanitosť svojich kolegýň a kolegov. V Tescu aktuálne pracuje 7 771 zamestnancov, z ktorých 70 % tvoria ženy a 30 % muži. Zamestnáva až 22 rôznych národností a 6,6 % kolegýň a kolegov so zdravotným znevýhodnením. Až 30 % pracujúcich má zároveň opatrovateľské povinnosti. Súčasťou správy sú už tradične aj transparentné dáta o rodovom rozdiele v odmeňovaní medzi mužmi a ženami.

"V našej stratégii na podporu diverzity, rovnosti a inklúzie sa snažíme odrážať rozmanitosť komunít, v ktorých pôsobíme, a zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých. V Tescu nás spája pestrosť, akceptujeme jedinečnosť každého z nás, vážime si a rešpektujeme všetky naše odlišnosti a sme odhodlaní aj naďalej budovať prostredie, aby sa každý v Tescu cítil vítaný – bez ohľadu na osobné charakteristiky či prostredie, z ktorého pochádza. Teší ma, že podľa posledného zamestnaneckého prieskumu až 90 % kolegýň a kolegov uviedlo, že v Tescu môžu byť sami sebou bez strachu z odsudzovania," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Rovnosť príležitostí na prvom mieste


Tesco pri zamestnávaní uplatňuje rovnosť v odmeňovaní a na rovnakej pozícii vypláca rovnaký plat bez ohľadu na pohlavie (equal pay). Rodový rozdiel v odmeňovaní, ktorý porovnáva celkový priemerný plat mužov a žien, vzniká napríklad vyšším zastúpením mužov vo vedúcich pozíciách alebo ich častejšou prácou s príplatkami cez víkendy alebo počas sviatkov. O výške tohto rozdielu Tesco z vlastnej iniciatívy už päť rokov aktívne informuje a zároveň systematicky pracuje na jeho znižovaní.

Kým prvé dáta z roku 2020 ukázali rozdiel v celkovom zárobku mužov a žien v spoločnosti 18,5 %, podľa údajov z aktuálnej Správy o diverzite sa rodový rozdiel v odmeňovaní znížil na 12,7 % v roku 2025. Na porovnanie, podľa posledných dostupných údajov Eurostatu z roku 2023 na Slovensku ženy zarábali o 15,7 % menej ako muži.

"Za posledných päť rokov sme zaznamenali pokles rodového rozdielu v odmeňovaní o 5,8 %, čo je výsledok našej systematickej práce na zvyšovaní rovnosti príležitostí mužov a žien. Našou dlhodobou stratégiou je budovať prostredie, kde ženy majú rovnaký prístup k vedúcim pozíciám, a dnes už viac ako 60 % nášho manažmentu a vyššieho manažmentu tvoria ženy. Tento posun je dôkazom, že kombinácia cieľavedomého leadershipu, flexibilných pracovných podmienok a podpory kariérneho rastu prináša reálne zmeny. Naďalej budeme investovať do inkluzívnej kultúry, ktorá reflektuje rôznorodé životné situácie našich kolegýň a kolegov," vysvetľuje Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Rodovo podmienený rozdiel v odmeňovaní sa znížil vďaka aktívnej snahe Tesca vytvárať podmienky a podporovať kariérny postup žien do vyšších manažérskych pozícií. Napríklad, v porovnaní s východiskovým rokom približne o 17 % viac žien zastáva v Tescu na Slovensku riadiace pozície vo veľkých formátoch – hypermarketoch.

Medzi iniciatívy Tesca na posilnenie postavenia žien v pracovnom aj osobnom živote patrí Plán rozvoja pre ženy, ktorý prostredníctvom koučingu či mentoringu pomáha ženám napredovať v kariére. Zamestnanecká skupina Úspešné ženy v Tescu sa venuje podpore a rozvoju kolegýň prostredníctvom webinárov, partnerských spoluprác, komunitných a iných spoločných aktivít. Tesco je partnerom a signatárom konferencie Equal Pay Day, ktorej cieľom je posilniť hlas žien a ich postavenie v spoločnosti prostredníctvom rovnakého odmeňovania, lepších pracovných podmienok a rovnakých príležitostí.

Zároveň Nadácia Tesco podporuje viaceré projekty, ktoré sú zamerané na podporu žien – dlhodobo podporuje program občianskeho združenia KOLABO – Akadémia pre podnikavé ženy, rozvoj líderstva u mladých žien na stredných školách cez program Boundless občianskeho združenia Hekima či občianske združenie Trust Women a ich aktivity na boj proti domácemu a rodovo podmienenému násiliu.

Tesco na Slovensku dlhodobo buduje pracovné prostredie, v ktorom nachádzajú uplatnenie kolegyne a kolegovia zo sociálne, zdravotne či inak znevýhodnených skupín. Snahu Tesca byť tým najlepším miestom na prácu reflektuje aj ocenenie Via Bona 2024 v kategórii Cena za pozitívnu zmenu v komunite za projekt na podporu dôstojnej menštruácie. Za aktivity v oblasti inklúzie znevýhodnených ľudí na trhu práce získalo Tesco prestížne ocenenie Via Bona 2023 v kategórii Výnimočný zamestnávateľ.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Tesco podporuje spravodlivé odmeňovanie mužov a žien a dosiahlo výrazný pokrok pri vyrovnávaní rodového rozdielu © SITA Všetky práva vyhradené.

